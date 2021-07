Iran khoe đập tan vụ tập kích đầu não hạt nhân, Israel tung luôn "ảnh nóng" làm Tehran bẽ mặt

Tổ chức tình báo tư nhân của Israel, The Intel Lab, ngày 3/7 đã công bố loạt ảnh vệ tinh bằng chứng cho thấy thực tế trái ngược với khẳng định của Iran.

Các hình ảnh cho thấy vụ tấn công ngày 23/6 có thể đã dẫn đến một vụ nổ gây thiệt hại nghiêm trọng cho tòa nhà của AEOI - Cơ quan chính phủ Iran chịu trách nhiệm vận hành năng lượng hạt nhân và các cơ sở lắp đặt chu trình nhiên liệu hạt nhân của nước này.

Ảnh vệ tinh của The Intel Lab công bố ngày 1/7/2021 cho thấy một phần mái một tòa nhà tại cơ sở hạt nhân của Iran ở Karaj đã biến mất

Theo New York Times, cơ sở hạt nhân ở thành phố Karaj được Iran sử dụng để lắp ráp các máy ly tâm phục vụ hoạt động làm giàu uranium tại các cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz.

The Intel Lab đăng tải các ảnh vệ tinh lên Twitter hôm 1/3, nói rằng họ "kể một câu chuyện khác" so với thông tin do truyền thông nhà nước Iran công bố. Theo nhiều cơ quan truyền thông Iran, nước này đã phá vỡ một âm mưu phá hoại bằng máy bay không người lái (drone) nhằm vào tòa nhà của AEOI hôm 23/6, bổ sung rằng không có thương vong hay thiệt hại đáng kể nào.

Ba ngày trước vụ tấn công tại Karaj, Iran cũng báo cáo vụ tạm thời đóng cửa một nhà máy năng lượng hạt nhân ở Bushehr nhưng không tiết lộ nguyên nhân.

Sputnik News (Nga) cho hay, vụ tấn công cơ sở hạt nhân Iran bằng drone ngày 23/6 gợi nhớ đến sự kiện hồi tháng 4 năm nay, khi Tehran thông báo cơ sở Natanz bị tấn công "phá hoại" ngay sau khi họ tiết lộ các máy ly tâm và trang thiết bị mới được sử dụng để làm giàu uranium. Iran cáo buộc Israel chịu trách nhiệm về vụ việc, trong khi Tel Aviv không bác bỏ.

Ảnh vệ tinh của Google Earth ngày 18/5/2021, cho thấy phần mái của tòa nhà vẫn còn

Dù Israel không chính thức bình luận về sự kiện ngày 23/6, song tân Thủ tướng Naftali Bennett nói trong bài diễn văn tại lễ tốt nghiệp của các phi công Không lực Israel một ngày sau đó rằng:

"Những kẻ thù của chúng ta biết - không phải qua những tuyên bố, mà là từ hành động - rằng chúng ta quyết tâm hơn nhiều và khôn ngoan hơn nhiều, và chúng ta không ngần ngại hành động khi cần thiết."

Báo cáo các vụ "phá hoại" nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran xuất hiện giữa bối cảnh nhiều nỗ lực đang được thúc đẩy nhằm phục hồi thỏa thuận hạt nhân Iran, có tên chính thức là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA), mà Tehran và nhóm P5+1 ký kết năm 2015.

Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút khỏi JCPOA vào năm 2018 và tái áp đặt các lệnh cấm vận nhằm vào Iran. Tehran đáp trả bằng cách tái khởi động làm giàu uranium vượt qua giới hạn 3.67% được quy định trong thỏa thuận.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, tính đến cuối tháng 5/2021, Iran đã vượt quá giới hạn dự trữ uranium làm giàu gấp hơn 16 lần.

Vòng đối thoại tại Vienna, bắt đầu từ từ tháng 4 năm nay như một nỗ lực khôi phục JCPOA, đang phải tạm ngưng do các nhà ngoại giao của cả Mỹ và Iran cho rằng bất đồng chủ yếu vẫn còn tồn tại và mỗi bên đều tìm kiếm sự nhượng bộ lớn hơn từ đối phương.