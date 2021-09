iPhone 13 chính thức lộ diện, cấu hình "quái vật", giá từ 15,9 triệu đồng

Rạng sáng nay, trong khuôn khổ sự kiện của Apple, hàng loạt sản phẩm của hãng công nghệ đã chính thức lộ diện.

iPhone 13

iPhone 13 có màn hình 6,1 inch, còn iPhone 13 mini có màn hình 5,4 inch. Độ sáng màn hình của bộ đôi đã tăng thêm 28%. Đáng chú ý, vi xử lý A15 Bionic mới giờ đây mạnh hơn trước gấp đôi về hiệu năng.



Camera chính độ phân giải 12 megapixel. Có tính năng lấy nét thông minh.



Apple iPhone 13 đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68, 5G, "tai thỏ" nhỏ hơn 20%. iPhone 13 có thời lượng pin dài hơn 2,5 tiếng so với iPhone 12. Trong khi phiên bản Mini có pin lâu hơn 1,5 tiếng. Cả hai đều có 3 tùy chọn bộ nhớ là 128GB, 256GB và 512GB.



Giá iPhone 13 mini 699 USD (khoảng 15,9 triệu đồng) và giá iPhone 13 là 799 USD (khoảng 18,8 triệu đồng).

iPhone 13 lộ diện.

Camera xếp chéo. Máy gồm 5 màu được tung ra bao gồm: hồng, xanh, bóng đêm, ánh sao, đỏ.

iPhone 13 Pro và 13 Pro Max

Apple giới thiệu iPhone 13 Pro với 4 màu sắc, màn hình Retina, 120HZ. Con chip A15 Bionic giúp 13 Pro cải thiện 50% tốc độ.

iPhone 13 Pro.

Chip A15.

Camera tele mới tiêu cự 77 mm, tương đương zoom 3x, camera góc siêu rộng có thể chụp macro ở khoảng cách tối thiểu 2 cm.



Giá của bộ đôi iPhone 13 và 13 Pro Max.

iPad mini



iPad Mini lộ diện.

iPad Mini mới có màn hình 8,3 inch Liquid Retina, viền mỏng nhưng dùng Touch ID thay vì Face ID cũng như cổng USB-C.

Máy tính bảng mới vẫn có phím Home tích hợp cảm biến vân tay. Camera độ phân giải 12 megapixe, hỗ trợ tự giữ khung hình Center Stage. Ngoài ra, máy cũng hỗ trợ bút Apple Pencil thế hệ đầu tiên.

Hỗ trợ bút Apple Pencil thế hệ đầu tiên.

Dàn màu iPad.

iPad có giá 329 USD cho bản 64 GB, 299 USD với chương trình dành riêng cho trường học.

Apple giới thiệu mẫu iPad mới nhưng thiết kế không có sự khác biệt so với phiên bản trước đó. Máy sử dụng chip A13 Bionic mới. Theo hãng, sản phẩm có tốc độ nhanh hơn 3 lần so với "máy tính Chromebook bán chạy nhất và 6 lần so với máy tính bảng Android bán chạy nhất".

Apple Watch



Apple Watch series 7.

Các màu sắc tùy chọn của chiếc đồng hồ Apple.

Apple Watch có màn Retina, tăng kích thước màn hình rộng hơn 50% hơn series 3. Màn hình dày 1,7mm, tối đa tràn viền, mỏng nhẹ. Màn hình chiếc đồng hồ cũng sáng hơn 70% khi ở trong nhà.

Kháng nước IP6 và pin kéo dài trong 18h và sạc type C tặng kèm. Một số tính năng đáng kể trên chiếc đồng hồ gồm kiểm tra nồng độ oxy trong máu, số giờ ngủ hay Apple Fitness+ chuyên dụng cho rèn luyện và theo dõi sức khỏe.

Có 5 màu sắc tất cả cho chiếc đồng hồ và ba chất liệu dây là nhôm, thép và titanium cũng như phiên bản Hermes và Nike mới, kèm mức giá 399 USD (khoảng 9 triệu đồng).