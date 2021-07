Indonesia, Thái Lan và Israel lên kế hoạch tiêm liều vắc xin Covid-19 thứ ba

Indonesia và Thái Lan đang chuẩn bị cho nhân viên y tế tiêm liều vắc xin thứ ba, trong khi Israel, quốc gia đã tiêm vắc xin Pfizer, cũng sẽ tiêm nhắc lại cho những người có khả năng miễn dịch thấp.



Theo thông tin đăng tải trên tờ DW của Đức, các nhân viên y tế ở Indonesia và Thái Lan đã được tiêm hai liều vắc xin nhưng vẫn thường xuyên có những trường hợp tử vong được xác nhận.



Còn Israel sẽ tiêm mũi nhắc lại thứ ba cho những bệnh nhân bị suy giảm chức năng miễn dịch.

Tình hình dịch ở Indonesia đang ngày càng trở nên nghiêm trọng

Dịch Covid-19 ở Indonesia đang cực kỳ nghiêm trọng. Số ca chẩn đoán và tử vong hàng ngày trong tuần qua liên tục được ghi nhận ở mức cao.

Đây là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Đông Nam Á. Trong bối cảnh này, nước này quyết định tiêm bổ sung ngay cho đội ngũ y bác sĩ thêm một liều vắc xin Moderna.

Paul Hunter, giáo sư y khoa tại Đại học East Anglia, Vương quốc Anh, không ngạc nhiên khi nói với tờ Wall Street Journal rằng điều này có thể là do một loạt lý do. Có thể liên quan đến vấn đề trang thiết bị và năng lực của các bệnh viện Indonesia trong việc xử lý các ca nguy kịch, không thể so sánh với các bệnh viện ở các nước có hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt.

Indonesia đã tiêm được khoảng gần 120 triệu liều vắc xin.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin ngày 9/7 cho biết ngay khi lô vắc xin Moderna đầu tiên đến tay nước này, tất cả các nhân viên y tế sẽ được tiêm Moderna như một liều vắc xin thứ ba bổ sung để tăng khả năng miễn dịch chống lại virus đột biến.

Thái Lan lên kế hoạch tiêm vắc xin mũi 3 cho nhân viên y tế để tăng cường miễn dịch



Bộ Y tế Thái Lan hôm Chủ nhật (11/7) cho biết, hơn 600 nhân viên y tế đã tiêm hai liều vắc xin vẫn bị nhiễm bệnh Covid-19. Các nhà chức trách đang xem xét hỗ trợ nhân viên y tế tiêm liều thứ ba (tăng cường tiêm) vắc xin của AstraZeneca hoặc Pfizer để cải thiện khả năng miễn dịch.



Pawin Numthavaj, một nhà dịch tễ học lâm sàng tại Bệnh viện Ramathibodi ở Thái Lan, nói với báo chí rằng, "Loại vắc xin này có thể hiệu quả, nhưng nó không hiệu quả cho tất cả mọi người" và kêu gọi chính phủ nên tiếp tục mua vắc xin từ nhiều nguồn.

Thái Lan dự kiến ​​sẽ nhận được 1,5 triệu liều vắc xin Pfizer từ Hoa Kỳ vào cuối tháng 7 và đã đặt hàng thêm 20 triệu liều vắc xin khác, dự kiến ​​sẽ được giao sau tháng 10.

Israel: Hiệu quả của mũi tiêm vắc xin Covid-19 sẽ giảm sau nửa năm

Ngoài Indonesia và Thái Lan sẽ tiêm mũi thứ ba cho nhân viên y tế, Israel, quốc gia đã tiêm vắc xin Pfizer, cũng thông báo sẽ tiêm liều vắc xin thứ ba cho những bệnh nhân đã tiêm nhưng suy giảm chức năng miễn dịch.

Israel, quốc gia đứng trong số những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới, gần đây đã có xu hướng báo cáo tăng số ca nhiễm Covid-19 được chẩn đoán mới mỗi ngày. Các nhà chức trách dự kiến ​​rằng sau khi đợt vắc xin Pfizer mới ra mắt vào ngày 1 tháng 8, những bệnh nhân bị suy giảm chức năng miễn dịch sẽ được tiêm nhắc lại.

Khoảng 60% dân số Israel đã sử dụng vắc xin Pfizer, là một trong những quốc gia đứng đầu về tỷ lệ sử dụng vắc xin.

Bộ trưởng Y tế Nitzan Horowitz cho biết những người trưởng thành bị suy giảm hệ thống miễn dịch đã được tiêm hai liều vắc xin có thể được tiêm một liều vắc xin khác. Ông nói: "Chúng tôi đang tiêm liều thứ ba cho những bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Những người này có thể đã có tiền sử được cấy ghép nội tạng, hoặc họ có thể đã mắc các bệnh dẫn đến giảm khả năng miễn dịch".