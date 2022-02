Iceland từ bỏ truyền thống cổ xưa

“Iceland là một trong số ít quốc gia vẫn đánh bắt cá voi vì mục đích thương mại cùng với Na Uy và Nhật Bản có ý định từ bỏ truyền thống cổ xưa tai tiếng này từ năm 2024 vì cho rằng không kinh tế”, RTE dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Nông nghiệp Iceland Svandis Svavarsdottir cho hay.

Bà Svavarsdottir nói: “Chúng tôi có rất ít lý do để cho phép săn bắt cá voi sau năm 2024”. Theo bà, không có bằng chứng nào cho thấy “hoạt động này mang lại lợi ích kinh tế khi nhu cầu ngày càng giảm dần”.

Hạn ngạch hiện tại (cho giai đoạn 2019-2023) cho phép người Iceland đánh bắt 209 con cá voi vây và 217 con cá voi minke hàng năm. Nhưng trong 3 năm qua, hai trong số những cơ sở có giấy phép đánh bắt cá voi đã đình chỉ hoạt động đánh bắt và một trong số đó đã từ bỏ hoạt động kinh doanh vào năm 2020. Do đó, chỉ có 1 con cá voi bị đánh bắt ở Iceland trong khoảng thời gian này, đó là con cá voi minke vào năm 2021.

Iceland từ bỏ truyền thống săn bắt cá voi. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, nhu cầu về thịt cá voi ở Iceland đã giảm mạnh kể từ khi Nhật Bản, thị trường chính của thịt cá voi quay trở lại hoạt động đánh bắt thương mại vào năm 2019 bằng cách rút khỏi Ủy ban Săn bắt Cá voi Quốc tế (IWC). Việc săn bắt cũng trở nên quá đắt đỏ sau khi khu vực ven biển được mở rộng, nơi cấm đánh bắt cá.

Đồng thời, các yêu cầu về an toàn đối với thịt nhập khẩu cũng trở nên nghiêm ngặt hơn so với các sản phẩm địa phương, khiến việc xuất khẩu từ Iceland trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, công việc của các nhà máy chế biến thịt cá voi ở Iceland cũng rất phức tạp do đại dịch Covid-19.

Năm 1986, IWC áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá voi, chỉ cho phép thu hoạch hạn chế những loài động vật này cho mục đích nghiên cứu. Iceland tham gia quyết định này vào năm 1989, nhưng vào tháng 10/2006 quyết định tiếp tục đánh bắt cá voi thương mại, với lý do nước này phụ thuộc vào việc sử dụng các nguồn tài nguyên biển. Hoạt động săn bắt cá voi ở vùng biển Iceland đã diễn ra ít nhất từ ​​thế kỷ 17.