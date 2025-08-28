I-Dent: Nha khoa quốc tế của người Việt, vì người Việt

Nơi nụ cười bắt đầu từ sự tận tâm

Từ những ngày đầu thành lập, nha khoa I-Dent đã kiên định với sứ mệnh: mang chuẩn mực nha khoa quốc tế đến gần hơn với người Việt. Điều này không chỉ nằm ở hệ thống thiết bị, máy móc tiên tiến hay quy trình điều trị khép kín, mà còn ở cái tâm của các bác sĩ – luôn đặt sức khỏe lâu dài và trải nghiệm của bệnh nhân lên hàng đầu.

Đội ngũ bác sĩ – trái tim của I-Dent

Dẫn dắt bởi TS.BS CKII Nguyễn Hiếu Tùng, người đã dành hơn 10 năm tu nghiệp tại Pháp, đội ngũ bác sĩ I-Dent đều được đào tạo bài bản, chuyên sâu trong từng lĩnh vực và sở hữu nhiều chứng chỉ quốc tế như chứng chỉ cấy ghép Implant All-on-X của đại học Harvard, chứng chỉ niềng răng Platinum Invisalign, Invisalign MasterClass của Align Technology.

Mỗi ca điều trị, từ đơn giản đến phức tạp, đều được các bác sĩ thực hiện với sự tỉ mỉ, khoa học và định hướng theo nhu cầu riêng của từng bệnh nhân.

Ở I-Dent không chỉ dừng ở việc kiến tạo nụ cười, mà đội ngũ bác sĩ còn mang lại cho bệnh nhân sự an tâm nhờ luôn thấu hiểu, đồng cảm và đồng hành cùng bệnh nhân đi qua từng khoảnh khắc lo lắng, hồi hộp cho đến phút giây hạnh phúc khi thấy nụ cười mới.

Đội ngũ bác sĩ I-Dent sở hữu nhiều chứng chỉ quốc tế

Công nghệ – đôi cánh cho nụ cười tương lai

Tại nha khoa I-Dent, công nghệ số không chỉ hỗ trợ, mà còn định hình toàn bộ hành trình điều trị. Hình ảnh răng được quét 3D sắc nét đến kế hoạch điều trị được mô phỏng bằng AI, Labo kỹ thuật số chế tác phục hình sứ ngay tại chỗ, tất cả giúp bệnh nhân thấy trước kết quả, rút ngắn thời gian và tối ưu độ chính xác.

Từ máy CT Cone Beam 3D cho đến hệ thống Scan iTero Lumina, mọi thiết bị đều được vận hành bởi các bác sĩ thành thạo công nghệ, để mỗi nụ cười ra đời đều đúng như cam kết, đẹp như kỳ vọng.

Nha khoa I-Dent ứng dụng hệ thống công nghệ cao trong điều trị

Ba giải pháp vàng kiến tạo nụ cười chuẩn quốc tế

Tại nha khoa I-Dent, hành trình chạm tới nụ cười mơ ước không chỉ dừng ở việc "làm đẹp" mà còn là sự kết hợp giữa khoa học, công nghệ và tay nghề bác sĩ. Để mang tới ba giải pháp mũi nhọn được phát triển chuyên sâu, giúp hàng chục nghìn bệnh nhân tìm lại sự tự tin và nâng cao chất lượng sống.

Trồng răng Implant: Hơn 10.000 ca thành công với trụ Implant chính hãng từ Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, kết hợp cùng công nghệ cao được chuyển giao từ các đối tác Straumann, Nobel Biocare, MIS. Quy trình được tối ưu để nhẹ nhàng, gần như không đau, mang lại khả năng ăn nhai tự nhiên và bền vững hàng chục năm. Nếu ai còn đang băn khoăn trồng răng Implant giá bao nhiêu, quy trình và thời gian thực hiện, đội ngũ I-Dent luôn sẵn sàng tư vấn chi tiết, minh bạch và phù hợp với nhu cầu từng bệnh nhân.

Niềng răng: Lập kế hoạch 3D cá nhân hóa nhờ hệ thống dữ liệu Big Data, đa dạng lựa chọn từ mắc cài kim loại, sứ đến Invisalign trong suốt – vừa chỉnh đều răng, cải thiện khớp cắn, vừa giúp bệnh nhân tự tin trong suốt quá trình điều trị.

Bọc răng sứ: Hơn 6.000 ca bọc sứ và dán sứ Veneer thành công, ứng dụng công nghệ CAD/CAM cùng Labo chế tác tại chỗ. Màu sắc tự nhiên, độ khít chính xác, mang lại vẻ đẹp bền lâu theo thời gian.

Ba dịch vụ này không chỉ giải quyết những vấn đề răng miệng khác nhau mà còn được thiết kế để đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu thẩm mỹ và chức năng ăn nhai, giúp mỗi bệnh nhân sở hữu nụ cười khỏe đẹp, tự tin và bền vững.

Nha khoa I-Dent kiến tạo nụ cười thành công cho hàng chục nghìn bệnh nhân trong và ngoài nước

Tiêu chuẩn quốc tế – Chi phí hợp lý cho người Việt

Là một trong số ít nha khoa tại Việt Nam đạt chứng nhận ISO 9001:2015 của Vương quốc Anh, I-Dent tuân thủ nghiêm ngặt mọi tiêu chuẩn quốc tế của ISO: quy trình vô trùng nghiêm ngặt, phòng điều trị tách biệt và hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ ở từng khâu.

Sự khác biệt của I-Dent nằm ở việc vận hành hoàn toàn trên nền tảng công nghệ số 4.0, kết hợp với Labo chế tác răng sứ tại chỗ và bác sĩ luôn chủ động tư vấn cho bệnh nhân lộ trình điều trị phù hợp nhu cầu, tài chính và mong muốn cá nhân. Nhờ đó, chi phí được tối ưu cho người Việt nhưng chất lượng điều trị vẫn đạt chuẩn mực quốc tế. Mỗi cam kết đều được thể hiện bằng văn bản minh bạch để bệnh nhân an tâm từ giây phút đầu tiên cho đến khi rời ghế điều trị với nụ cười mới.

Với I-Dent, hành trình chăm sóc răng miệng không chỉ là chữa lành những chiếc răng, mà còn là quá trình dựng xây niềm tin và khơi dậy sự tự tin. Bởi một nụ cười khỏe đẹp hôm nay chính là khởi đầu cho hàng ngàn khoảnh khắc hạnh phúc mai sau.

Thông tin liên hệ:

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt (thuộc Công ty TNHH Nha khoa I-Dent)

CS1: 19V Nguyễn Hữu Cảnh, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

CS2: 193A - 195 Hùng Vương, P.An Đông, TP.HCM

CS3: 83 Đường số 3 khu dân cư Cityland, P.Gò Vấp, TP.HCM

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - thứ 7: 8h00 - 20h00

CN: 8h00 - 12h00