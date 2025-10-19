Hy hữu hoa nở rực rỡ trên sa mạc khô hạn nhất thế giới

(Ảnh: AFP)

Sau những đợt mưa bất thường trong mùa đông Nam bán cầu, vùng đất cằn cỗi này đã bất ngờ bừng nở hàng triệu bông hoa dại rực rỡ, biến khung cảnh khô khốc thành một tấm thảm hoa khổng lồ màu hồng tím rực sáng.

Sa mạc Atacama, nằm giữa dãy Andes và Thái Bình Dương, vốn chỉ nhận được trung bình khoảng 2 mm lượng mưa mỗi năm - gần như không có mưa trong nhiều năm liên tiếp. Thế nhưng năm 2025 lại ghi nhận lượng mưa cao kỷ lục, khi một số khu vực giáp biên giới ở độ cao lớn có tới 60 mm mưa trong tháng 7 và 8, khiến các vùng chân núi và cao nguyên vốn khô cằn được thấm ướt hiếm hoi.

Theo ông Víctor Ardiles, Trưởng ban Thực vật học của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Chile, hơn 200 loài hoa sa mạc đang "ẩn mình" dưới lớp đất đỏ khô cứng quanh năm, chỉ chờ những giọt nước quý giá của mùa mưa để thức giấc. "Khi độ ẩm đạt ngưỡng tối thiểu khoảng 15 mm, hạt giống sẽ kích hoạt, nảy mầm và bung nở", ông Ardiles giải thích.

Nguồn ẩm cho sa mạc đến từ hai hướng khác nhau: hơi ẩm từ lưu vực sông Amazon tràn tới phía Đông và sương mù đặc từ Thái Bình Dương tràn vào bờ Tây. Tuy nhiên, để những hạt giống này nảy nở, 4 yếu tố then chốt phải đồng thời hội tụ - nước, nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm. "Không phải tất cả hạt giống đều nảy mầm, có những hạt sẽ ngủ yên, chờ đến mùa sau. Đó là một chu trình sinh học đầy kiên nhẫn và chọn lọc", ông Ardiles nói thêm.

(Ảnh: AP)

"Không nơi nào trên Trái đất có hiện tượng này như ở Chile", nhà khoa học Ardiles khẳng định. "Đó là minh chứng cho sức sống phi thường của thiên nhiên - ngay cả giữa vùng đất khắc nghiệt nhất hành tinh".

Thảm hoa năm nay chủ yếu mang sắc hồng và tím, nhưng cũng điểm xuyết vàng, đỏ, xanh lam và trắng, tạo nên khung cảnh huyền ảo hiếm thấy. Hàng nghìn du khách đã đổ về công viên quốc gia Llanos de Challe, cách thủ đô Santiago khoảng 800 km, để chiêm ngưỡng "mùa xuân ngắn ngủi" giữa sa mạc.

Hiện tượng hoa sa mạc thường chỉ kéo dài đến tháng 11, trước khi sức nóng mùa hè khiến phần lớn hoa tàn lụi. Tuy vậy, một số loài chịu hạn đặc biệt có thể tồn tại đến đầu năm sau.

Nhận thấy giá trị sinh thái độc đáo này, Tổng thống Gabriel Boric năm 2023 đã thành lập Công viên Quốc gia Hoa Sa mạc (Desert Bloom National Park), bảo tồn hơn 570 km² đất sa mạc dọc tuyến đường cao tốc Pan-American, nhằm bảo vệ chu kỳ nở hoa quý hiếm của Atacama.