Huyme: Tôi hay để tình yêu ảnh hưởng đến công việc của mình

Trong chương trình Dustin On The Go Q&A, Huyme tiếp tục có những chia sẻ về cuộc sống riêng tư.

- Anh có bao giờ đọc những bài viết trong các group về chuyện tình cảm và đời tư của mình không? Sau nhiều ồn ào, anh có cái nhìn như thế nào về những gì người khác nói về mình?

Khi bạn bè gửi, tôi có vào đọc và cảm giác mọi người nói có phần đúng. Có chuyện hiểu lầm, nhưng có chuyện tôi thấy mình sai. May nhất là tôi còn trẻ nên có thể thay đổi được, sau tất cả tôi học được những bài học.

- Anh có bao giờ cảm thấy chông chênh trong hành trình của mình? Giữa hội họa và điện ảnh nếu được chọn anh sẽ theo đuổi gì?

Tôi từng nói năm 30 tuổi mong sẽ được khán giả công nhận trong một tác phẩm, một bộ phim. Nhưng việc công nhận không phải là mình nổi tiếng ầm ĩ mà là được những người trong nghề đánh giá tốt, để mình có bàn đạp tiếp tục với nghề diễn viên.

Tôi không hài lòng với những phim mình đóng lắm. Chọn giữa hội họa và điện ảnh hiện tại thực sự khó, tôi muốn làm cả hai.

- Giữa tình yêu và sự nghiệp, Huyme chọn gì?

Câu này khó, tôi là một người mơ mộng, cung Song Ngư nên luôn mơ mộng về tình yêu nhiều hơn. Từ hồi đi học, ngồi trong lớp nhưng đầu tôi đã tưởng tượng về một nơi tốt hơn. Xưa nay tính cách ảnh hưởng đến tôi trong tình yêu và sự nghiệp, tôi luôn thiên hướng về tình yêu nhiều hơn, hay để tình yêu ảnh hưởng đến công việc của mình.

Nhưng nếu để chọn chắc tôi sẽ chọn sự nghiệp. Tôi tin 1 phần vào hôn nhân nhưng tương lai tôi muốn có một gia đình, một nơi để trở về. Tôi nghĩ đàn ông trong hôn nhân cũng nên hướng về sự nghiệp. Nếu sau này tôi thay đổi lựa chọn, chọn tình yêu thì tôi cũng thấy xứng đáng và hài lòng.

