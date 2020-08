Huyền thoại Việt khiến tướng cướp thất thủ, làm võ sư Trung Quốc phải tâm phục khẩu phục

TẦM SƯ HỌC ĐẠO

Huyền thoại Hồ Ngạnh tên thật là Hồ Nhu, sinh năm 1891 và mất năm 1976. Cha ông (ông Đốc Năm Hồ Đức Phổ) cùng mẹ (bà Lê Thị Huỳnh Hà) đều là những người giỏi võ. Tuy nhiên, do cha làm quan ở Huế nên ông Hồ Ngạnh từ nhỏ được mẹ dạy võ. Sau này lớn lên hơn một chút, ông bắt đầu tầm sư học đạo thêm.

Nhiều huyền thoại của đất võ Bình Định như võ sư Ba Đề, Đội Sẻ, Hồ Khiêm... đều đã truyền dạy các tuyệt kĩ tinh túy nhất cho ông Hồ Ngạnh. Chính từ các danh sư này mà trình độ sử dụng roi của ông Hồ Ngạnh đạt tới mức tinh túy, vô cùng biến ảo, khó lường.

Roi theo cách gọi của đất Bình Định chính là chỉ về côn, nhưng có thiên hướng mềm mại hơn, thường làm bằng gỗ dẻo, mây hoặc tre đặc. Thứ vũ khí này có thể dài nhất tới 3m, loại trung bình cũng tới 1.5m và một loại ngắn hơn gọi là đoản côn.

Bên cạnh khả năng đánh tầm xa với lực mạnh mẽ thì roi còn vô cùng mềm mại và linh hoạt. Đặc biệt, sau khi học roi từ võ sư Ba Đề, Hồ Khiêm, nội công từ Đội Sẻ, ông Hồ Ngạch còn được mẹ uốn nắn rất kĩ. Từ đó, tuyệt kĩ đánh roi nghịch của ông ra đời và vô cùng nổi tiếng.

"Roi đánh nghịch là ngược với cách đánh thuận thông thường, trên cơ sở sử dụng các tuyệt kỹ roi của nhiều môn phái khác nhau. Nhờ khổ luyện, ông nội tôi có thể đánh nghịch cũng thuần thục như đánh thuận. Sau này khi phải giao chiến với các cao thủ, ông nội tôi nhờ có ngọn roi đánh nghịch bất ngờ và hiểm nên giành chiến thắng" - võ sư Hồ Sừng nói về đường roi đánh nghịch của ông nội mình, huyền thoại Hồ Ngạch.

HAI LẦN ĐÁNH CƯỚP DƯ ĐÀNH

Với tính cách âm trầm, huyền thoại Hồ Nghịch không thích rêu rao về khả năng võ thuật của mình. Nhưng danh tiếng của ông vẫn lan rất xa và khiến nhiều người tìm đến muốn tỷ thí. Mỗi lần như vậy, danh tiếng của ông đều mạnh mẽ hơn vì đều giành chiến thắng.

Lúc bấy giờ có một băng cướp rất hung hãn do Dư Đành cầm đầu. Quan binh khi nghe về băng cướp này cũng phải cảm thấy e ngại. Dư Đành giỏi võ nên cũng muốn thách thức ông Hồ Nghịch.

Nhiều lần từ chối bất thành, ông Hồ Nghịch buộc phải hẹn so tài với Dư Đành. Tên tướng cướp tưởng như đã "ăn" chắc được ông nên còn kèm điều kiện nếu thua sẽ phải gia nhập băng nhóm của y.

Dù vậy, Dư Đành cũng không quên sử dụng chiêu trò. Y kéo một nhóm lớn người tới nơi giao đấu, cho gần chục đàn em ra sân định làm tiêu hao sức lực của huyền thoại Hồ Nghịch. Sau cùng, khi các đàn em đều bị hạ gục, Dư Đành cũng xuất trận. Với thần lực đủ sức cắp cả con bê bằng một tay, y vung thanh đao sắc lẻm vào tấn công nhưng mãi không trúng.

Sau cùng, huyền thoại Hồ Nghịch tránh một đường đao đoạt mệnh của đối thủ, vung chân đá văng thứ hung binh đáng sợ này rồi dùng đòn roi nghịch tấn công Dư Đành. Trước biến đổi đầy bất ngờ này, Dư Đành chỉ biết nhắm mắt chịu trận. Nhưng may cho y là huyền thoại Hồ Nghịch chỉ đánh chạm lớp áo rồi tha cho y rút lui.

Thua trận và được khoan dung, nhưng Dư Đành lại mang lòng oán hận. Y tìm mọi cách sau đó để tập kích võ sư Hồ Nghịch. Một lần, y cho người đến đào hết ruộng sắn nhà ông Hồ Nghịch rồi để đấy, sau đó cho người bóng gió thông báo đến đối phương.

Khi ra tới ruộng, biết điều bất thường ắt có gian trá nhưng ông Hồ Nghịch cũng chẳng có cách nào khác ngoài việc gánh sắn về nhà. Khi ông đang mang 2 gánh sắn nặng trĩu vai thì Dư Đành với hung khí trên tay, tiến tới từ đằng sau rồi vung tay tấn công. Rất may là ông Hồ Nghịch vẫn luôn cảnh giác nên nghe được tiếng gió, hụp người xuống tránh đòn sát thủ. Đòn tấn công của Dư Đành mạnh tới mức khi đi trượt đập vào một thân cây đã khiến nó gãy gập.

Còn về ông Hồ Nghịch, khi thụp người xuống tránh đòn đã nhanh chóng biến chiêu, vồ lấy Dư Đành rồi quật ngã vào bụi tre. Bị mắc kẹt trong bụi tre, Dư Đành chỉ còn biết xin tha và hứa sẽ không bao giờ mạo phạm thêm nữa.

KHIẾN VÕ SƯ TRUNG QUỐC PHẢI TÂM PHỤC KHẨU PHỤC

Ngoài giai thoại đánh cướp, ông Hồ Nghịch còn có cuộc tỷ thí hiếm thấy với võ sư Trung Quốc Diệp Trường Phát (sống ở làng An Thái, Bình Định). Sở trường của vị võ sư có biệt danh Tàu Sáu này là đánh quyền.

Đều có vai vế ở đất võ Bình Định nên hai ông quyết định tỷ thí võ công theo cách đầy nhân văn. Đôi bên sẽ chỉ đánh "điểm tới là dừng", sử dụng mực để ấn chứng xem hơn thua ra sao.

Ở phần đầu, 2 võ sư tỷ thí quyền pháp, lấy mực bôi lên tay và xem mỗi bên sẽ bị bao nhiêu vết mực dính trên người. Sau khi giao đấu, số vết mực 2 người dính phải rất trùng hợp lại bằng nhau. Tuy nhiên, huyền thoại Hồ Ngạch chủ động nhận thua, khi cho rằng vết mực trên người mình nhạt hơn, từ đó chứng tỏ công phu ra đón thu phát tùy tâm của võ sư Tàu Sáu lợi hại hơn.

Tuy nhiên, ở phần đấu roi thì võ sư Hồ Ngạch áp đảo toàn diện. Mới chỉ giao đấu một chút, ông Tàu Sáu đã phải lui ra vì trên người chi chít vết mực. Khi đó, ông Tàu Sáu tặng đối thủ 1 câu đối "Đoản côn Thuận Truyền duy hữu nhất". Lập tức, ông Hồ Ngạch cũng chắp tay tặng lại đối thủ một câu "Thủ vũ An Thái ngã vô song". Đây cũng là giai thoại sinh ra lời ca ngợi "roi Thuận Truyền, quyền An Thái" sau này (có khi được gọi là quyền An Vinh).

Võ sư Hồ Sừng - cháu nội huyền thoại Hồ Ngạnh

Ở cuối đời khi sức đã yếu, võ sư Hồ Ngạnh dành nhiều tâm tư làm thuốc còn võ thuật để thế hệ sau chăm lo. Ông có một người con trai nhưng đáng tiếc mất sớm vì ốm bệnh. Cho tới hiện tại, đã năm thế hệ họ Hồ nối tiếp nghiệp võ của huyền thoại Hồ Ngạnh.

Võ thuật của làng Thuận Truyền từng rất hưng thịnh nhưng theo thời gian cũng biến động rất lớn. Nhiều gia tộc võ thuật suy bại, nhưng họ Hồ vẫn rất hưng thịnh. Mỗi mùa tuyển sinh hàng năm tới, gia tộc này có hàng trăm môn sinh mới theo học.

