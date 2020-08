Huyền thoại Silver Spade: Cỗ máy xúc khổng lồ 7.200 tấn, như 'pháo đài di động' ở mỏ than

Silver Spade là một cỗ máy xúc khổng lồ chuyên dùng tại các mỏ khai thác lộ thiên ở phía Đông Nam bang Ohio, Mỹ. Đây là cỗ máy được chế tạo bởi Bucyrus-Erie (Bucyrus-Erie là một công ty thiết bị khai thác ngầm và bề mặt của Mỹ) có trụ sở ở Wisconsin, Mỹ.

Silver Spade - máy xúc khổng lồ tại các mỏ than lộ thiên

Silver Spade - cỗ máy xúc khổng lồ. Ảnh: Earthmovers Magazine

Cỗ máy khổng lồ này có nhiệm vụ di chuyển đất và đá ở hầm mỏ trên các lớp than cũng như giúp khai thác than một cách hiệu quả. Cùng với những cỗ máy khổng lồ khác như GEM of Egypt, Big Muskie và Mountaineer, chúng đã thống trị các mỏ lớn trong nhiều thập kỷ trước.

Silver Spade đã 'sánh vai' với Big Muskie, cỗ máy xúc lớn nhất thế giới (cũng như là 1 trong 7 cỗ máy kỳ quan do con người chế tạo) hay các cỗ máy khác để phục vụ con người một cách đắc lực và tận tụy.

Mặc dù có nhiệm vụ tương tự với cỗ máy xúc Big Muskie (di chuyển đất đá khỏi lớp than), nhưng Silver Spade lại thực hiện công việc theo một phương pháp khác.

Xem video:

Cỗ máy xúc bằng xẻng lớn nhất thế giới - The Silver Spade

Ngay từ khi 'ra đời' thì cỗ máy xúc Silver Spade đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, có tới 15.000 đến 16.000 du khách đã tới chứng kiến lễ ra mắt của Silver Spade (hay còn gọi là Bucyrus-Erie 1950-B) lần đầu tiên tháng 11 năm 1965.

Dưới đây là những thông số của cỗ máy xúc Silver Spade:

Cỗ máy này có khối lượng hơn 7.200 tấn, cao 67 m (mà chỉ riêng cần cẩu đã có độ dài 61m) và có thể di chuyển với tốc độ 400m/h. Silver Spade có thể xúc 140.000 kg đất đá mỗi lần xúc rồi di chuyển chúng theo phương ngang bằng cách xoay 180 độ trong khoảng 119 m.

Ngoài ra hệ thống ròng rọc còn giúp cỗ máy nâng cao khối lượng đất đá so với điểm khai thác ban đầu là 52,5 m. Công suất tiêu thụ của Silver Spade để có thể có được năng lực làm việc 'khủng' như vậy là 1.500.000 kWh mỗi tháng.

Đến tháng 10 năm 2010 thì cỗ máy khổng lồ Silver Spade đã chính thức dừng hoạt động sau 45 năm làm việc tại các hầm mỏ lộ thiên của nước Mỹ.

Mặc dù nó không phải là cỗ máy xúc lớn nhất mà con người tạo nên nhưng có lẽ nó là cỗ máy xúc nổi tiếng nhất thế giới - một cỗ máy xúc huyền thoại (earthmoving legend) đã ngủ yên sau những năm tháng miệt mài cống hiến.

Bài viết được dịch từ các nguồn:

Constructionequipment, Dhsdiecast, Earthmoversmagazine