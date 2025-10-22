Hủy kế hoạch tổ chức trận Villarreal - Barcelona tại Mỹ

Cầu thủ Barcelona tham gia kế hoạch phản đối khi đứng yên 15 giây sau khi trận đấu bắt đầu.

La Liga cho biết quyết định này được đưa ra sau các cuộc trao đổi với đơn vị tổ chức trận đấu, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 20-12, và trích dẫn “sự bất ổn đã nảy sinh ở Tây Ban Nha trong vài tuần qua”. Đơn vị tổ chức trận đấu là Tập đoàn thể thao và giải trí Relevent Sports cho biết họ cũng đã thông báo cho La Liga về việc cần phải “hoãn trận đấu đã lên kế hoạch” vì “không đủ thời gian để tổ chức một sự kiện quy mô như thế này một cách phù hợp”. Đơn vị này cũng nói thêm rằng “việc bắt đầu bán vé khi chưa có trận đấu nào được xác nhận cũng là vô trách nhiệm”...

Sau khi đề xuất tổ chức trận đấu La Liga bên ngoài Tây Ban Nha được UEFA “miễn cưỡng” thông qua vào đầu tháng này, những phản ứng từ các bên liên quan đã gia tăng mạnh mẽ. Gần đây, cầu thủ của tất cả các đội bóng tỏ tõ sự phản đối trong các trận đấu cuối tuần qua bằng cách đứng yên 15 giây sau khi bắt đầu. Sự bất mãn tiếp tục gia tăng vì cách giải quyết tình hình từ ban tổ chức giải đấu, khi họ cắt hình ảnh trong sân ở thời điểm đầu trận khi phá trực tiếp, thay vào đó chuyển sang chế độ xem bên ngoài sân vận động và chỉ chiếu một phần sân từ xa…

Sau quyết định này, La Liga cho biết “vô cùng tiếc nuối khi dự án, vốn là một cơ hội lịch sử và vô song cho sự phát triển quốc tế của bóng đá Tây Ban Nha, sẽ không thể tiếp tục”. Họ cũng khẳng định “dự án đã tuân thủ đầy đủ tất cả các quy định và không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của giải đấu, như đã được xác nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm đảm bảo việc tuân thủ, những cơ quan đã phản đối vì những lý do khác”. Trong khi Barcelona cho biết họ tôn trọng quyết định này nhưng lấy làm tiếc vì “đã bỏ lỡ cơ hội mở rộng hình ảnh của La Liga trên một thị trường chiến lược với khả năng tăng trưởng và tạo ra nguồn lực vì lợi ích của tất cả mọi người…”.