Hướng về Anh Đức, thầy Park mong gì ở "cầu thủ giàu nhất Việt Nam"?

1. Tuần trước, HLV Park Hang-seo có nhiều chia sẻ về kế hoạch cho ĐTQG. Trong đó, ông đề cập đến Anh Đức: "Anh Đức cũng là một lựa chọn. Cậu ấy đang khoác áo CLB Long An chuẩn bị thi đấu ở giải hạng Nhất 2021. Tuy có tuổi rồi, nhưng Anh Đức có kinh nghiệm".



Đến tối qua, HLV Park Hang-seo tới dự khán trận Phố Hiến vs Long An. Anh Đức được đội khách cho thi đấu đủ 90 phút và đã rất nỗ lực. Cựu sao Bình Dương ghi một bàn thắng trên chấm phạt đền, giúp Long An hòa chủ nhà 1-1.

Anh Đức ghi bàn cho Long An.

Khi chia sẻ với Zing.vn về việc vẫn tiếp tục thi đấu dù tuổi đã cao, Anh Đức tỏ ra tự tin vào bản thân: "Mọi người cứ nói về độ tuổi, nhưng điều quan trọng là phải nhìn màn trình diễn trên sân, xem cầu thủ hoạt động như thế nào mới đánh giá được. Trên thế giới, nhiều cầu thủ 40, 50 tuổi vẫn chơi bóng được vì họ có sự chuẩn bị, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo thể lực".

Anh Đức đã chứng tỏ mình vẫn còn có thể thi đấu. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo quá hạn chế về các lựa chọn cho hàng tiền đạo. Tuần trước, ông Park đã lại phải than phiền:

"Tôi đã xem gần như hết tất cả các tiền đạo nội thi đấu và cũng gọi họ lên tập trung ở đội tuyển Việt Nam lẫn U22. Có thể nói, hàng tiền đạo là nơi cho tôi phạm vi lựa chọn nhỏ nhất khi 80% các tiền đạo đang thi đấu ở V-League 2021 là ngoại binh. Các tiền đạo nội có ít cơ hội thi đấu dĩ nhiên khiến tôi rất lo lắng, bởi các tiền đạo tốt nhất Việt Nam hiện tại chỉ có Đức Chinh, Tiến Linh, Công Phượng thôi".

Bởi vậy, khả năng thầy Park gọi Anh Đức trở lại ĐTQG khá cao.

2. Vấn đề là nếu trở lại ĐTQG, Anh Đức sẽ đóng vai trò gì?

Lần gần nhất Anh Đức đá chính là khi ĐTVN gặp Thái Lan ở King's Cup 2019. Tới phút 90+4, Anh Đức ghi bàn thắng quý giá, giúp đội nhà thắng tối thiểu ở ngay xứ Chùa vàng. Nhưng cũng kể từ đó, Anh Đức chưa từng ra sân thêm trong đội hình xuất phát.

Trận gặp Curacao (8/6) sau khi thắng Thái Lan 3 ngày, Anh Đức vào thay Bùi Tiến Dũng ở phút 66.

Trận gặp Thái Lan ở lượt đi bảng G, vòng loại thứ hai khu vực châu Á, World Cup 2022 ngày 5/9/2019, Anh Đức dự bị.

Trận gặp Malaysia (vòng loại World Cup) 10/10/2019, Anh Đức vào thay Công Phượng ở phút 63.

Thời đỉnh cao của Anh Đức đã trôi xa.

Trận gặp Indonesia (vòng loại World Cup) 15/10/2019, Anh Đức chỉ ngồi dự bị.

Trận gặp UAE (vòng loại World Cup) 14/11/2019, Anh Đức cũng dự bị hoàn toàn.

Trận gặp Thái Lan (vòng loại World Cup) 19/11/2019, Anh Đức vào sân, nhưng chỉ là thay Tiến Linh ở tận phút 84.

Rất rõ ràng, vai trò của Anh Đức trên ĐTQG ngày càng mờ nhạt. Có lẽ, sự đóng góp của anh giờ chỉ dựa nhiều vào kinh nghiệm và lối sống, để bảo ban đàn em trong sinh hoạt, tập luyện cũng như khích lệ tinh thần. Còn về chuyên môn, e rằng để làm "siêu dự bị", chưa chắc Anh Đức đã đảm nhiệm tốt.

Từ lần cuối cùng Anh Đức ra sân cho ĐTQG tới lần kế tiếp tuyển Việt Nam thi đấu là hơn 1 năm rưỡi. Ở cuối con dốc sự nghiệp, khoảng thời gian ấy có thể khiến Anh Đức suy giảm khả năng rất nhiều.

Anh Đức vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp nhưng là ở giải hạng Nhất. Mùa 2020, anh chơi cho HAGL nhưng không để lại dấu ấn nào.

Dù mới đây anh ghi bàn cho Long An nhưng thực tế là trên chấm 11m và ở giải hạng Nhất, nơi có sự cạnh tranh kém rất xa V.League.

Điều đáng quý là Anh Đức luôn sẵn sàng cống hiến cho HLV Park Hang-seo. Như anh từng tâm sự với nhà báo Minh Hải, rằng có lên tuyển "xách nước, bổ cam" cũng vui.

Với đẳng cấp, kinh nghiệm và tư cách của mình, Anh Đức sẽ rất thích hợp cho vai trò nửa cầu thủ - nửa trợ lý trên tuyển Việt Nam. Và điều này cũng giúp ích cho định hướng làm HLV sau này của Anh Đức.