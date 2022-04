Tình hình khôi phục khai thác dầu ở Mỹ

Tình trạng thiếu nhân lực và nguồn cung đang đè nặng nên sự phục hồi của các mỏ dầu ở Mỹ. Những khó khăn cũng cản trở hy vọng về việc các nhà khoan dầu ở Texas có thể khai thác dầu thô giúp đưa giá dầu đang tăng cao trên toàn cầu trở lại tầm kiểm soát.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các nhà sản xuất dầu tăng sản lượng để giảm bớt gánh nặng cho người dân Mỹ, những người đang phải trả nhiều tiền để bơm đầy bình xăng xe sau khi chiến sự ở Ukraine bùng nổ.

Tuy nhiên, các nhóm dịch vụ chịu trách nhiệm cho việc cung cấp vật liệu, thiết bị khoan và nhân công cảnh báo những "nút thắt cổ chai" trên diện rộng khiến điều này không thể thực hiện được trong một sớm một chiều.

Ryan Hassler, nhà phân tích cấp cao của công ty tư vấn Rystad Energy cho biết: "Bạn không thể mở vòi ngay lập tức. Việc kích hoạt lại thiết bị, thuê nhân công và bổ sung cát sẽ mất một khoảng thời gian".

Dầu đá phiến của Mỹ trong thập kỷ qua được coi như một loại van xả cung cấp dầu cho toàn cầu. Nó có khả năng tăng hoặc giảm sản lượng nhanh chóng khi cần trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Các nhà phân tích cho biết, trong những năm trước, điều này có thể được thực hiện trong khoảng từ 3-6 tháng.

Nhưng hiện tại, khoảng thời gian đó có thể kéo dài gấp đôi. Điều đó có nghĩa là bất kỳ sự gia tăng nào cũng sẽ phải mất đến 1 năm để thực hiện. Nguyên nhân là do thiếu hụt lao động và thiết bị thiết yếu trong nhiều năm, từ giàn khoan khai thác cho đến đội ngũ nhân công và tài xế.

Quá trình khai thác sẽ không bắt đầu cho đến khi các nhà đầu tư, những người đã đặt ra những hạn chế về chi tiêu, quay trở lại chế độ tăng trưởng. Các "nút thắt cổ chai" sẽ làm giảm hy vọng của chính quyền Tổng thống Biden rằng các nhà sản xuất Mỹ sẽ khoan thêm nhiều dầu để làm dịu giá.

Những "nút thắt cổ chai" cản trở hoạt động khai thác dầu

Việc thiếu cát cho hoạt động fracking là một vấn đề then chốt. Fracking là một thuật ngữ ngành dầu khí để chỉ quá trình bơm nước, cát và các hợp chất để tạo khe nứt ở đá nhằm hút dầu. Trong thời kỳ suy thoái do Covid-19 gây ra vào năm 2020, khi giá dầu giảm xuống mức âm, nhiều nhà cung cấp cát đã phá sản và các mỏ khai thác phải đóng cửa. Sự phục hồi của họ diễn ra chậm và cung đang kém hơn so với cầu.

Mặc dù có công suất khoảng 71 triệu tấn một năm ở lưu vực Permian ở Tây Texas, việc thiếu đầu tư đã buộc nhiều cơ sở phải ngừng hoạt động. Điều này dẫn đến sản lượng chỉ còn dưới 50 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với nhu cầu hàng năm là 60 triệu tấn. Giá giao ngay đã tăng từ khoảng 20 USD/tấn Mỹ lên hơn 70 USD vào đầu năm nay.

Dirk Hallen, giám đốc điều hành của một trong những công ty khai thác cát lớn nhất nước Mỹ Hi-Crush, cho biết: "Mọi thứ gần giống như ngành công nghiệp nghĩ rằng chúng tôi đang lái một chiếc xe với hộp số 5 cấp, nhưng chúng tôi đã chuyển từ số 4 sang số 5 mà hộp số 5 không có ở đó".

Đề cập đến quá trình đưa một giếng vào sản xuất sau khi hoàn thành việc khoan, ông nói thêm: "Đột nhiên, chúng ta đang rơi vào tình trạng mất cân bằng cung cầu như thế này. Nó thực sự kìm hãm việc hoàn thiện hoạt động".

Với khả năng tăng thêm tối thiểu được thiết lập trong thời gian tới, các nhà cung cấp cát cho biết họ cần các dấu hiệu cụ thể từ các nhà khai thác trước khi có thể đầu tư để tăng sản lượng.

Lee Beckelman, giám đốc tài chính của một nhà cung cấp hàng đầu Smart Sand, cho biết: "Để các mỏ nhàn rỗi trở lại hoạt động, thị trường cần mức giá cao hơn, nhất quán hơn và khách hàng muốn hỗ trợ ngành thông qua các hợp đồng có thời hạn".

Nhưng cát sẵn có chỉ là một trong những hạn chế kìm hãm sản xuất dầu. Scott Sheffield, giám đốc điều hành của Pioneer Natural Resources, nói với Financial Times rằng có rất nhiều yếu tố trong chuỗi cung ứng cản trở sự tăng trưởng trở lại của công ty ông. Ông nói: "Đó là tình trạng thiếu lao động, thiếu đội tàu, thiếu giàn khoan, thiếu cát".

Hallen nói: "Vấn đề là nếu bạn khắc phục được một nút thắt cổ chai, bạn sẽ phải gặp một nút thắt khác. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều này kết hợp với nhau để khiến việc đẩy nhanh khai thác như những cấp độ mà chúng ta đã làm trong quá khứ trở nên khó khăn".

Triển vọng khai thác dầu trong tương lai

Bất chấp giá tăng vọt, sản lượng dầu thô của Mỹ vẫn chưa thể phục hồi trở lại mức trước khi giá giảm vào năm 2020. Sản lượng đạt khoảng 11,6 triệu thùng/ngày, giảm so với gần 13 triệu thùng trước đại dịch. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ dự kiến ​​sản lượng sẽ tăng lên khoảng 12,5 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, Sheffield cho biết mức tăng trưởng năm nay đã "bị chốt" ở mức khoảng 700.000 thùng. Con số này có thể tăng gấp đôi để đem lại 1,4 triệu thùng/ngày vào năm 2023, với điều kiện các nhà đầu tư đồng ý và các vấn đề về chuỗi cung ứng được giải quyết.

Các nhà cung cấp cát, giàn khoan và nhân lực nói rằng họ có khả năng tăng nguồn cung nhưng họ cần có cam kết rõ ràng từ các công ty dầu khí trước khi thực hiện.

Các nhà cung cấp có thể mất nhiều thời gian thuê nhân công để vận hành các giàn khoan và thực hiện khai thác. Việc thuyết phục những người có kinh nghiệm trở lại vùng xa xôi như Tây Texas cũng khó có thể hoàn thành trong một sớm một chiều.

Raoul LeBlanc, nhà phân tích cấp cao tại IHS Markit và là cựu giám đốc hoạch định chiến lược của Anadarko Petroleum cho biết: "Nhân sự là một vấn đề lớn. Mọi người bị sa thải và họ chuyển đến sinh sống ở Montana, Colorado hoặc Bắc Carolina. Bạn cần họ trở lại và họ thì cần ở lại đó".

Các giàn khoan sẵn được các nhà thầu thuê cũng được cho là một yếu tố cản trở, vì thợ khoan có thể mất hàng tháng để đưa thiết bị hoạt động trở lại sau khi dừng hoạt động kể từ thời kỳ suy thoái.

Song, nhà sản xuất giàn khoan lớn nhất thế giới bác bỏ điều này. Họ khẳng định rằng họ đã cẩn thận trong việc bảo trì thiết bị và có thể nhanh chóng đưa giàn khoan mới đến mỏ khai thác.

Travis Purvis, phó chủ tịch cấp cao về hoạt động khoan toàn cầu cho biết: "Nếu các nhà khai thác đến với chúng tôi, nếu khách hàng gọi cho chúng tôi, rõ ràng là chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ họ tăng trưởng nhanh. Nhưng điều đó đi kèm với một cái giá phải trả. Đó là thách thức đối với các nhà khai thác để cân bằng vốn của họ và cách họ sẽ triển khai điều đó".

Theo một cuộc khảo sát gần đây của các nhà điều hành dầu mỏ, các công ty cần mức giá khoảng 50 USD/thùng để hòa vốn. Theo ước tính của IHS, chi phí vận hành đã tăng khoảng 15% trong năm nay và một chiến dịch khoan lớn sẽ đẩy chi phí này lên thêm 35% trong năm tới.

Các nhà phân tích cho biết, nếu các vấn đề về chuỗi cung ứng được khắc phục và đạt được mức tăng trưởng đáng kể trong năm tới, các nhà khai thác sẽ cần phải chứng minh được điều mình tuyên bố trong vài tháng tới.

Theo FT





