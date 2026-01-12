Huế số hóa cây xanh đô thị

Ngày 11/1, UBND TP. Huế ra quân số hóa cây xanh đô thị , nhân hưởng ứng Ngày Cây xanh Việt Nam, nhằm từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản lý, chăm sóc và bảo vệ hệ thống cây xanh trên toàn địa bàn thành phố.

Hoạt động do Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường Kim Long, Trung tâm Công nghệ thông tin (HueCIT), Trung tâm Công viên Cây xanh TP. Huế cùng các đơn vị liên quan triển khai.

Các tổ công tác được phân công theo từng tuyến đường phố, trực tiếp thực hiện quy trình số hóa. Mỗi cây xanh được định vị trên bản đồ số, chụp ảnh hiện trạng và cập nhật đầy đủ thông tin như chủng loại, kích thước thân và tán cây, tình trạng sinh trưởng, mức độ an toàn và nguy cơ ảnh hưởng đến hạ tầng xung quanh.

Toàn bộ dữ liệu được đồng bộ lên hệ thống quản lý cây xanh đô thị do HueCIT nghiên cứu, xây dựng theo yêu cầu của ngành xây dựng và các đơn vị chuyên môn. Hệ thống cho phép hiển thị trực quan cây xanh trên bản đồ số, theo dõi “hồ sơ sức khỏe” từng cây, hỗ trợ hiệu quả việc lập kế hoạch chăm sóc, cắt tỉa và phòng ngừa rủi ro, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Hệ thống cây xanh thuộc khu Di sản Huế.

Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có hơn 70.000 cây xanh đô thị , sinh thái do đơn vị này quản lý. Hệ thống cây xanh đô thị tại Huế (cùng với cây xanh di tích, khu công nghiệp, vùng dự án khu đô thị mới) trải rộng từ các tuyến phố trung tâm, công viên, khu dân cư đến khu vực cảnh quan, di sản...

Huế là đô thị có mật độ cây xanh thuộc nhóm cao nhất cả nước, “thành phố xanh” của Việt Nam. Nhiều cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi gắn với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố, mang giá trị sinh thái, vừa là yếu tố nhận diện không gian đô thị.

Cây xanh tại Huế được đánh số, gắn biển tên loài phục vụ công tác quản lý.

Theo Sở Xây dựng TP. Huế, việc số hóa cây xanh không chỉ góp phần đổi mới phương thức quản lý hạ tầng đô thị mà còn nâng cao chất lượng không gian xanh, cải thiện môi trường sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị xanh, văn minh và phát triển bền vững.

Dịp này, các đơn vị tham gia chương trình còn tổ chức trồng cây xanh tạo cảnh quan, bóng mát tại khu vực phát động, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, xây dựng không gian sống xanh - sạch - bền vững.