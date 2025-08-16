Huế ghi nhận 42 ca bệnh, 4 trường hợp tử vong do liên cầu lợn

Ngày 16/8, thông tin từ Sở Y tế TP Huế cho biết, từ đầu năm đến giữa tháng 8, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 42 ca mắc bệnh liên cầu lợn (LCL) tại 18 xã, phường, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Nguyên nhân tử vong chủ yếu do người bệnh tuổi cao, có bệnh nền nặng hoặc nhập viện muộn.

Một ca mắc liên cầu lợn được điều trị﻿ tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Thống kê của cơ quan chức năng, từ tháng 1 đến tháng 5/2025 toàn thành phố có 6 ca mắc; riêng tháng 6 tăng lên 16 ca (1 ca tử vong); tháng 7/2025 có 19 ca (3 ca tử vong) và trong 13 ngày đầu tháng 8/2025 chỉ có 1 ca mắc mới.

Các ca bệnh tập trung nhiều nhất vào giai đoạn cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, sau đó giảm dần. Đã có 18 ngày liên tiếp tại Huế không ghi nhận ca mắc mới , trước khi xuất hiện thêm 1 ca vào ngày 12/8.

Tất cả các trường hợp mắc bệnh LCL đều được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó có 2 ca ban đầu phát hiện khi điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế được chuyển qua. Hiện còn 13 bệnh nhân được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngành y tế Huế đã hoàn tất xác minh, điều tra dịch tễ và xử lý ổ dịch theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 4665/QĐ-BYT ngày 7/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Huế phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Trung ương Huế để giám sát ca bệnh, báo cáo lên hệ thống phần mềm theo quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, hỗ trợ các trạm y tế tại địa phương có ổ dịch hoạt động.

Sở Y tế Huế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, không sử dụng thịt lợn chưa nấu chín, chỉ mua thịt đã qua kiểm dịch ; cần mang bảo hộ khi tiếp xúc, chế biến thịt lợn sống. Ngành y tế địa phương khẳng định, bệnh LCL hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu tuân thủ nguyên tắc “ăn chín, uống chín” và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.