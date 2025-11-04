HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Huấn luyện viên 44 tuổi đột tử ngay trong trận đấu gây bàng hoàng

Hải Đăng |

Huấn luyện viên Mladen Zizovic qua đời trong trận đấu giữa Radnicki và Mladost tại giải vô địch quốc gia của Serbia

Bóng đá Serbia vừa đón nhận tin dữ khi huấn luyện viên Mladen Zizovic – người mới được bổ nhiệm dẫn dắt CLB FK Radnički 1923 bất ngờ qua đời ngay trong trận đấu chỉ sau 10 ngày nhậm chức.

Theo truyền thông Serbia, sự việc xảy ra tối 2/11 (giờ địa phương), trong trận đấu giữa Radnički 1923 và FK Mladost Lučani thuộc khuôn khổ giải vô địch quốc gia Serbia. Khi trận đấu bước sang phút 22, HLV Mladen Zizovic đột ngột gục xuống ngoài đường biên.

Các nhân viên y tế nhanh chóng vào sân cấp cứu và đưa ông tới bệnh viện gần đó, song chiến lược gia 44 tuổi không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lên cơn đau tim đột ngột.

Huấn luyện viên 44 tuổi đột tử ngay trong trận đấu gây bàng hoàng- Ảnh 1.

HLV Mladen Zizovic qua đời

Liên đoàn Bóng đá Serbia (FSS) ra thông cáo bày tỏ “vô cùng đau buồn và bàng hoàng trước sự ra đi của HLV Mladen Zizovic”, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân và CLB Radnički 1923.

Ông Mladen Zizovic từng là cầu thủ nổi tiếng ở Bosnia & Herzegovina, khoác áo nhiều đội bóng trong khu vực Balkan. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và để lại dấu ấn trong vai trò HLV trưởng tại nhiều CLB như Borac Banja Luka, Zrinjski Mostar, và mới đây là Radnički 1923. Sự ra đi đột ngột của vị chiến lược gia tài năng khiến làng bóng đá Serbia và người hâm mộ toàn khu vực không khỏi bàng hoàng và tiếc thương.

Nữ ca sĩ đột quỵ trong đêm, phản ứng của gia đình được bác sĩ khen hết lời
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại