Hủ tục rùng rợn cắt một đốt ngón tay khi người thân qua đời của bộ tộc Dani

Quan niệm

Dân số của Dani khoảng 25.000 người, tập trung tại một khu vực hẻo lánh, chỉ có thể đến bằng máy bay. Trong niềm tin của họ, ngón tay đóng một vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày.

Các ngón tay kết hợp với nhau để tạo ra sức mạnh và để bàn tay có thể hoạt động hoàn hảo, là biểu tượng của sự hòa hợp, thống nhất và sức mạnh trong con người cũng như một gia đình. Đối với người Dani, khóc thương những người thân trong gia đình qua đời sẽ không bao giờ là đủ và một cách để bày tỏ sự đau buồn và tiếc thương là cắt ngón tay.

Người Dani đã cắt bỏ một phần ngón tay như một cách để thể hiện nỗi đau khi người thân qua đời; Nguồn: historyofyesterday.com

Như một cách để thể hiện nỗi đau, người Dani đã cắt bỏ một phần ngón tay khi ai đó gần gũi với họ qua đời. Người ta tin rằng, cắt ngón tay là một cách để xoa dịu và xua đuổi hồn ma tổ tiên vẫn còn quanh quẩn trong làng. Vì vậy, để giữ cho các linh hồn tránh xa, các ngón tay đã bị chặt như một hình thức hiến tế.

Việc cắt ngón tay thường do một thành viên khác trong gia đình, có thể là cha mẹ hoặc thậm chí là anh chị em, thực hiện. Sau khi ngón tay bị cắt, vết thương được làm sạch để tránh nhiễm trùng. Đốt ngón tay bị cắt sau đó được đốt thành tro và được lưu trong một chiếc nồi riêng. Chúng cũng có thể được cất giữ trong nhà hoặc một nơi đặc biệt nào đó.

Đôi khi, nhiều ngón tay cũng bị chặt đứt để thể hiện sự đau buồn, thương tiếc. Một số người còn loại bỏ ngón tay mà không thực sự cắt chúng. Đầu tiên, họ làm yếu các khớp ngón tay, sau đó thắt một sợi dây xung quanh để ngăn lưu thông máu, mục đích cuối cùng là làm chết cơ do thiếu oxy.

Các đốt ngón tay bị cắt theo phương pháp hết sức thô sơ; Nguồn: historyofyesterday.com

Người bị cắt tay hầu hết là phụ nữ

Mặc dù vẫn chưa rõ lý do tại sao phong tục chủ yếu áp dụng cho phụ nữ của bộ tộc Dani. Đáng buồn, một số trẻ sơ sinh gái cũng là nạn nhân không may của truyền thống này khi bị mẹ chặt đứt ngón tay trong một nghi lễ tương tự. Lý do được đưa ra là sự đảm bảo tuổi thọ cho những đứa trẻ sơ sinh. Có thể các bà mẹ đã cố gắng làm cho đứa trẻ của họ trông khác với những đứa trẻ đã chết trước đó, và vì vậy họ đã thực hiện phương pháp này với hy vọng nó sẽ giúp đứa trẻ sơ sinh sống sót.

Mặc dù tập tục kỳ lạ và nguy hiểm này đã bị tuyên bố là bất hợp pháp và bị cấm, bằng chứng về sự tồn tại của phong tục này có thể thấy ở những phụ nữ lớn tuổi trong cộng đồng do các đầu ngón tay của họ bị cắt ngắn.

Thậm chí có những người chỉ còn 3 ngón tay hoàn chỉnh. Tượng trưng cho trái tim và tâm hồn cũng đang bị giằng xé vì mất mát, ngón tay bị chặt của các bà mẹ bộ tộc Dani cho biết có bao nhiêu người trong gia đình họ đã chết.

Các tập tục khác

Ngoài các ngón tay bị cắt rời, những người thân của người quá cố cũng sẽ bôi tro và đất sét lên khuôn mặt của họ khi thể hiện sự bí ẩn và nỗi buồn sâu sắc của mình. Ngoài tục cắt ngón tay, còn có tục tắm bùn trong lễ tang. Tắm bùn là một biểu tượng và mang ý nghĩa rằng tất cả những người chết đã được trở về với thiên nhiên. Điều này là do con người đều xuất phát từ cát bụi và cuối cùng sẽ quay trở lại với cát bụi...

Không chỉ phụ nữ tuân theo truyền thống cực đoan như một biểu tượng của sự mất mát, đàn ông của bộ tộc Dani cũng làm điều đó, nhưng theo một cách khác. Không phải là cắt ngón tay, mà là cắt da tai. Quá trình xử lý không khác nhiều, khi có một người anh trai qua đời thì những người đàn ông sẽ cắt da mang tai. Thông thường họ làm điều này bằng cách sử dụng một loại lưỡi tre sắc bén./.