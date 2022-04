Hot Tiktoker bỏ thành phố về quê, sống trong chuồng bò khiến Ngọc Lan bật khóc

Mới đây, chương trình Gõ cửa thăm nhà đã lên sóng với sự tham gia của hot Tiktoker, Youtuber An Đen (Nguyễn Thúy An), nổi tiếng với loạt clip chia sẻ về cuộc sống vùng quê Đắk Lắk. An Đen hiện sở hữu kênh TikTok đạt hơn 1 triệu lượt theo dõi, gần 20 triệu lượt thích.



Điều khiến khán giả ấn tượng là An Đen dám bỏ thành phố về quê làm Youtuber với mức tiền ban đầu bèo bọt chỉ 2 triệu đồng một tháng.

Hot Tiktoker bỏ thành phố về quê

Tại chương trình tuần này, An Đen đã chia sẻ về hành trình bỏ việc về quê của cô:

Ngọc Lan và An Đen

"Là một hot YouTuber, TikToker nhưng tôi hiện vẫn đang ngủ cùng mẹ trong một cái chuồng bò được tu sửa lại và thậm chí còn chưa có cửa. Tôi ở chuồng bò để tiện làm việc.

Căn nhà chính nằm kế bên chuồng bò được ba tôi xây từ một cái chòi. Ba xây từng vách một, sau vài năm mới hoàn thành.

Giống như bao bạn trẻ khác, tôi từng theo đuổi giấc mơ lập nghiệp nơi thành thị. Tôi có 4 năm học tại trường Đại học Mở, tốt nghiệp ra làm cô giáo trong lớp học tình thương.

Nhưng môi trường làm việc khiến tôi quá áp lực, nhiều khi đi làm về mệt phải ra cầu cười, hét để giải tỏa. Dưới quê mẹ tôi chỉ có một mình, các em thì đi học xa nên tôi quyết định rời thành phố về quê làm lại từ đầu.

Tôi không suy nghĩ có hối hận hay không, ngay lúc ra bến xe về quê đã không hối hận. Vừa đặt chân về là tôi đã cảm thấy phù hợp với quê rồi. Tới tận bây giờ tôi không hối tiếc.

Chuồng bò nơi mẹ con An Đen ngủ

Ở Sài Gòn có rất nhiều cơ hội để phát triển. Bạn bè tôi ở đó rất giỏi và thành công. Có nhiều bạn hỏi tại sao học tốn cơm cha mẹ mà lại về như thế. Nhưng khi tôi ở đó, mức lương trung bình cũng chỉ 5 - 8 triệu, vừa đủ trang trải.

Mỗi lần đi làm về, ở trong căn phòng trọ, tôi thấy ngột ngạt. Tôi không còn tìm thấy niềm vui ở thành phố nữa, quyết định về quê ở, lo cho mẹ và tìm công việc khác. Kiến thức 4 năm học vẫn có thể giúp ích cho tôi sau này.

Để trở thành YouTuber, TikToker, tôi bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Các câu chuyện tôi trải lòng kể về tuổi thơ đều tự viết, đôi khi sẽ có thêm sự góp ý và góp chuyện của nhà đồng biên tập là mẹ ruột.

Giá đỡ điện thoại đầu tiên tôi dùng là cái chân để biển quảng cáo người ta bỏ được mẹ nhặt về. Tôi mang đi quay bị nhiều người bảo điên.

Trong 2, 3 năm đầu, tôi tò mò làm clip từ chiếc điện thoại cục gạch rồi đăng lên Facebook, YouTube.

Dần dần, tôi làm cứng tay hơn, xem thêm cách tránh sai phạm căn bản. Quay video thì có mẹ, bạn bè góp thêm ý tưởng chỉ chỗ đẹp cho mình quay.

Thời gian đầu làm YouTube, TikTok cũng có nhiều khó khăn. Tôi phải trăn trở vì sao làm không ai xem, dở ở chỗ nào. Tôi luôn mong kênh của mình có thể kiếm được thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình".

Ngọc Lan bật khóc trên truyền hình

Tiếp đó, An Đen tâm sự về tuổi thơ cơ cực: "Trước khi định cư tại Đắk Lắk, ba mẹ tôi mất nhiều năm bôn ba từ Trung vào Nam tìm mảnh đất an cư lạc nghiệp. Ba mẹ cô có 4 người con, để đủ chi phí trang trải gia đình không phải điều dễ dàng, nhất là việc làm nông sẽ có những năm bị mất mùa, ép giá.

Tuổi thơ tôi khá khó khăn, thiếu thốn, một thời gian dài ăn cơm chấm muối tiêu, không có tivi để xem truyền hình, hái rau dại về nấu, đi 500m xách nước về dùng. Nhưng tôi vẫn lạc quan.

Ngày nhỏ, nhà tôi có nghề truyền thống là làm bỏng ngô, ngay từ lớp 1 tôi đã phụ ba nổ nếp, má trồng cà phê, nội trợ. Có thời gian, ba chở tôi đi học về trên cái sọt buôn cái cây.

Ngọc Lan bật khóc

Nhưng tôi không thấy khổ và buồn. Bây giờ cuộc sống hiện tại đã đỡ hơn, tôi lại quý khoảng thời gian khó khăn đó. Đó cũng là nguồn cảm xúc để kể chuyện cho các video của tôi".

Về phía mình, mẹ An Đen là bà Nguyễn Thị Hà tâm sự: "Tôi đã từng rất buồn và tiếc cho nhiều năm đi học của con gái, nhưng nhìn An vui vẻ, ăn ngon ngủ yên. Tôi cũng yên lòng, không mong con gái quay lại thành phố.

Mới đầu An làm YouTube thì không đủ sống, một tháng được có 2 triệu. Tôi chăn thêm bò, gà, gói thêm bánh tét để bán. Bây giờ An làm TikTok cũng được nên tôi không làm nữa. Món quà gần đây nhất của An là bộ răng của tôi, An vẫn rất hay mua quà về cho tôi".

Những lời tâm sự của mẹ con An Đen khiến diễn viên Ngọc Lan bật khóc trên truyền hình.

