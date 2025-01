"Hot mom" Doãn Hải My - vợ Văn Hậu diện áo dài ngọt ngào đón tết, "cam thường" lẫn app đều xinh bất chấp

Trên trang cá nhân, bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nàng WAG Doãn Hải My vừa tung ra bộ ảnh diện áo dài đỏ đậm không khí tết, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đó, Doãn Hải My vẫn chọn cách thả xõa mái tóc dài dịu dàng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười xinh tỏa sáng từng khung hình.

Tiểu thư Doãn Hải My chứng minh phong độ nhan sắc của "gái một con trông mòn con mắt", diện mạo sau sinh bé trai đầu lòng lại ngày càng ngọt ngào, xinh đẹp hơn.

Doãn Hải My xinh đẹp trong tà áo dài

Cận cảnh nhan sắc của "mẹ bỉm sữa" Doãn Hải My

Bộ ảnh Doãn Hải My diện áo dài nhận về nhiều tương tác tích cực. Cư dân mạng gọi cô nàng là người đẹp không tuổi vì dù đã lấy chồng, sinh con, Hải My vẫn khiến nhiều người lầm tưởng cô chỉ đang ở độ tuổi 18 thanh thuần. Điểm này Doãn Hải My khá giống với mẹ mình - bà Mai Đoàn. Ở độ tuổi U50, bà vẫn trẻ đẹp và nhận được nhiều lời khen về nhan sắc. Doãn Hải My cũng vui vẻ khoe đôi bông tai cô nàng mượn của mẹ làm phụ kiện cho buổi chụp hình. Ngoài ra, nàng WAG hài hước đáp lại dân tình khi được khen xinh như gái 17: "Trông tưởng 17 nhưng xương khớp 71 á".

Ở một khoảnh khắc khác, Doãn Hải My diện áo dài in họa tiết hoa cầu kì, tạo kiểu tóc tiểu thư cũng khiến dân mạng trầm trồ. Dù qua "camera thường" hay hình ảnh selfie qua app sống ảo, bà xã Đoàn Văn Hậu đều xinh bất chấp, khẳng định nhan sắc của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Doãn Hải My qua app sống ảo...