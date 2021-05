Hot girl Về nhà đi con tiết lộ danh tính kẻ phát tán clip "nóng" trên mạng xã hội

A.T, hot girl từng đóng một vai nhỏ trong phim "Về nhà đi con" mới đây đã chính thức thừa nhận mình là nhân vật chính trong clip giường chiếu bị phát tán đêm 26/5.

Trả lời phỏng vấn báo chí, hot girl sinh năm 1998 chia sẻ, cô hiện đang vô củng hoảng loạn, không muốn tiếp xúc với ai trừ những người thân, bạn bè gần gũi nhất. Từ khi đoạn clip nhạy cảm bị phát tán, cuộc sống của A. T. hoàn toàn đảo lộn. Rất nhiều người nhận ra cô đã nhắn tin hỏi han, khiến A.T phải khóa Facebook để tránh những ồn ào xung quanh.

A.T đang rất hoảng loạn và nghĩ đến việc quyên sinh sau khi bị lộ clip.

Cô nàng cũng cho biết, vì quá hoảng loạn, thâm chí chiều 27/5 cô đã chạy xe lên cầu Nhật Tân với ý định kết thúc tất cả nhưng đã được mẹ và người yêu đuổi theo ngăn lại. Hiện cô và người thân đang ở bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Nói về lý do bị lộ clip nhạy cảm, A.T cho biết cô từng đưa điện thoại và mật khẩu cho người khác, rất có thể đó là lý do clip của cô bị phát tán. Hiện, A.T đã báo công an về vụ việc.



Trong một diễn biến khác, dân mạng cũng tìm ra danh tính của nam chính. Anh này được cho là đã có vợ con. Người này hiện cũng đã khóa Facebook cá nhân.