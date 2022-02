Hot girl Trần Thanh Tâm: 19 tuổi mua nhà 5 tỷ, sẵn sàng đóng cảnh nóng

Nổi danh bất ngờ với clip "Trứng rán cần mỡ bắp cần bơ", hot girl Trần Thanh Tâm được nhiều dân mạng biết tới. Suốt thời gian qua, Thanh Tâm rất nỗ lực để có 1 chỗ đứng vững chắc trong con đường lấn sân showbiz.



Muốn được biết đến với danh xưng chuyên nghiệp hơn

- Tâm đang tham gia 1 cuộc thi Hoa hậu, đây là việc nghiêm túc hay đòn bẩy đánh bóng bản thân?

Có thể khẳng định, Tâm tham gia rất nghiêm túc chứ không phải chỉ là "nhân vật truyền thông". Tâm vẫn luôn trau dồi kỹ năng catwalk, song song đó, Tâm đã đăng ký khóa học diễn xuất để trong năm 2022 cố gắng tìm kiếm 1 cơ hội mới cho mình, nhằm tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật.

Hot girl Trần Thanh Tâm.

- Một tính toán khôn ngoan và "bước chuyển" nhằm trở thành celeb thực thụ của Tâm?

Tâm vẫn luôn muốn bản thân mình cầu tiến, thử sức ở nhiều lĩnh vực và vai trò khác nhau để biết được mình giỏi nhất ở mảng nào. Đó là lí do gần đây Tâm mạnh dạn tham gia các chương trình hơn.

Còn nói về danh xưng “celeb” thì Tâm chưa từng nghĩ đến, vì nghĩ bản thân chưa đủ năng lực cũng như sự chứng minh với mọi người. Hiện tại, Tâm vẫn rất vui khi nhiều người biết đến Trần Thanh Tâm là một TikToker, đó là một bệ phóng để giúp cho cái tên Trần Thanh Tâm tiếp cận với mọi người dễ dàng hơn.

Nếu được khán giả công nhận thì sau này, Tâm muốn được nghe nhiều hơn danh xưng khác như: Diễn viên Trần Thanh Tâm hay người mẫu Trần Thanh Tâm.

- Tâm đã rất nỗ lực thay đổi nhưng vẫn còn đó ý kiến chê bai, đả kích về ngoại hình, phong cách của bạn?

Cách mọi người phản ứng trái chiều về hình ảnh của Trần Thanh Tâm cũng như một lời nhắc nhở rằng “đừng lãng quên sự cố gắng”. Vì thật ra nếu so với trước kia, những sự tiêu cực từ mạng xã hội cũng đã giảm đi, hoặc là do Tâm đã trưởng thành hơn, hoặc là do mọi người đã đỡ ghét mình hơn.

Tâm tin câu “tiếng lành đồn xa”. Mình chỉ cần cố gắng chinh phục từng bước một thì sẽ có lúc Thanh Tâm chinh phục được mọi người, kể cả những anti fans hay các khán giả khó tính nhất.

Sẵn sàng đóng cảnh nóng nếu phù hợp

- Nghe một số người nói, Tâm đang rất muốn chinh phục lĩnh vực phim ảnh?

Thật ra Tâm chỉ mới chính thức được tiếp cận nghệ thuật 2 năm gần đây, nên còn nhiều lĩnh vực bản thân muốn trải nghiệm. Nhưng nếu phải chọn lựa 1 đam mê để trao dồi thì Tâm sẽ chọn diễn xuất. Vì ở lĩnh vực này, Tâm được thử sức với đa dạng nhân vật và cũng là thử thách nhiều hơn cho bản thân.



- Tâm nghĩ sao về cảnh nóng - nếu được mời?

Có lẽ đến lúc đó sẽ tùy vào kịch bản và ekip của phim cũng như team của Tâm mà mình sẽ có một quyết định rõ ràng hơn. Tuy nhiên, nếu không quá nhạy cảm thì Tâm sẵn sàng “hy sinh vì nghệ thuật”. Vì Tâm thấy có rất nhiều anh, chị diễn viên có tên tuổi vẫn sẵn sàng đóng cảnh nóng trên màn ảnh. Và những phân cảnh đó cũng không quá nhạy cảm.

TikTok đem lại cho Tâm những gì?



Tâm không biết các bạn khác sử dụng TikTok có cảm nhận gì về nền tảng này, nhưng với Tâm đây thật sự là bệ phóng hiệu quả. Những điều tích cực mà TikTok mang đến cho Tâm đầu tiên phải kể chính là sự thoải mái sáng tạo, tiếp cận được nhiều người xem và nhận về những sự công nhận. Bên cạnh đó, TikTok còn cho Tâm thêm các mối quan hệ tốt và điều cuối cùng chính là nguồn thu nhập ổn định.

Còn tiêu cực thì chắc cũng không ít, vì ai chơi TikTok thì đôi khi cũng bắt gặp những bình luận "ý kiến riêng" khiến bản thân buồn, nhưng nếu cứ mãi buồn vì những điều ấy thì bản thân sẽ không phát triển được. Vậy nên, với Tâm, luôn vui vẻ đón nhận tất cả các luồng quan điểm của dư luận và chọn lọc nó.

Ở thời điểm hiện tại, việc được nhiều người biết đến cho Tâm thêm động lực để bản thân cố gắng, ngày xưa thường lười đi học để nâng cao kỹ năng, vì mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Giờ đây, Tâm nhận về sự góp ý của mọi người, sự chỉ dạy từ đàn anh, đàn chị, sự đồng hành của gia đình và bạn bè nên Tâm đã tìm ra được hướng đi cho tương lai.

Đây là cái được lớn nhất với Tâm. Còn về phần mất Tâm thấy mình không mất gì cả vì mọi thứ đều nằm trong sự cân bằng và hài hòa. Các mối quan hệ bạn bè Tâm vẫn duy trì tốt đẹp dù mình có được nhiều người biết đến hay không.

Vì tính cách của Tâm vẫn luôn như vậy, không hề thay đổi. Đôi khi, có thể người khác nhìn vào sẽ nói Tâm mất đi sự hồn nhiên của ngày xưa, nhưng với Tâm đó là sự trưởng thành cần có.

Sinh ra trong gia đình khá giả

- Thực hư việc Trần Thanh Tâm 19 tuổi tự tay mua chung cư 5 tỷ?

Thanh Tâm xin đính chính nếu mà ở tuổi 19 em có 5 tỷ thì chắc Tâm là "đại gia của chính mình" rồi. Căn hộ là quà nhập học mà bố mẹ đã tặng Tâm. Còn bản thân Tâm vẫn đang nỗ lực để có đủ khả năng tự bản thân làm việc đó trong tương lai.

- Vậy Tâm là một “rich kid” chính hiệu rồi!

Tâm không nghĩ mình là một rich kid và cuộc sống của Tâm từ nhỏ đến lớn thì may mắn là đủ đầy hơn một số người. Nhưng gia đình Tâm cũng có cách dạy dỗ con cái khá khắt khe, đặc biệt là việc quản lý chi tiêu. Cho nên, Tâm luôn sống một cuộc sống đầy đủ nhưng vẫn giản dị như bao bạn bè đồng trang lứa.

- Gia đình Tâm nghĩ sao về chuyện con gái bỗng dưng được biết đến, xuất hiện nhiều ở mạng xã hội?

Lúc đầu bố mẹ Tâm vì sợ con gái sẽ rơi vào sự phức tạp của showbiz nên không hề ủng hộ việc mình theo nghệ thuật. Nhưng tính Tâm từ nhỏ đã quyết tâm làm gì sẽ làm cho bằng được. Ở thời điểm đó Tâm nghĩ khi làm nghệ thuật thì bản thân sẽ kiếm được nhiều tiền và Tâm sẽ dùng điều đó để chứng minh.

Nhưng sau này khi bố mẹ ủng hộ hơn, chấp nhận đồng hành cùng mình thì mình hiểu, cách mình đối diện với áp lực dư luận và trở nên mạnh mẽ mới là điều khiến bố mẹ yên tâm.





Trần Thanh Tâm và bố mẹ.

- TikTok Long Chun đã chia sẻ có thể kiếm được gần 1 tỷ 1 tháng cao điểm, Thanh Tâm thì sao?

Tâm không quan tâm đến các vấn đề thu nhập của những bạn, các anh chị khác. Vì đây là vấn đề hết sức nhạy cảm và riêng tư. Còn về nguồn thu nhập của Tâm thì chỉ đủ sống, trang trải chi phí sinh hoạt và gửi một ít về cho cha mẹ để tiết kiệm.

Theo Tâm được biết thì anh Long Chun rất giỏi, đa tài, cũng chăm chỉ làm việc trên nhiều lĩnh vực nên con số mà anh ấy kiếm được như vậy cũng khá bình thường.

- Một chút về chuyện tình cảm cá nhân, mẫu người bạn trai lý tưởng của Tâm ta sao? Đã có mối tình nào "khắc cốt ghi tâm" chưa?



Thật ra tuổi đời Tâm cũng còn nhỏ, nên nói về mối tình khắc cốt ghi tâm thì chắc chưa có chuyện tình nào đến mức như vậy. Vì tính mình khá nhạy cảm, trong một mối quan hệ thì cảm xúc càng trở nên phức tạp hơn khi mình để ý quá nhiều về hành động của đối phương, đôi khi chỉ là một cử chỉ nhỏ, một ánh mắt, điều này khiến Tâm thường bị cô đơn trong chính mối quan hệ của mình.

Còn về hình mẫu lí tưởng, mình nghĩ mình cần 1 người bạn trai ưa nhìn, biết cảm thông cho công việc của mình và đừng giải quyết vấn đề bằng bạo lực.

Cảm ơn Thanh Tâm đã chia sẻ!

