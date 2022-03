Hot girl lộ nhan sắc thật khác xa ảnh tự đăng, dân mạng vẫn dành lời khen

Mới đây, người dùng mạng xã hội truyền tay nhau clip ghi lại hình ảnh khi hot TikToker Vũ Thị Khánh Huyền tham dự sự kiện. Theo nhiều người nhận xét, nhan sắc của Khánh Huyền khác xa những tấm hình và video mà cô nàng tự đăng tải.

Trang điểm mờ nhạt, trang phục kém sang khiến nhan sắc của Khánh Huyền bị "dìm". Nguồn: TikTok

Trong những clip TikTok hay những tấm ảnh được chính chủ đăng lên Facebook thì Khánh Huyền sở hữu khuôn mặt xinh như búp bê với đôi mắt to tròn, khuôn mặt thon gọn cùng sống mũi cao. Thế nhưng ở clip được người khác ghi lại, mặt cô nàng khá bầu bĩnh, nước da không được trắng hồng như trên TikTok. Bên cạnh đó, hot TikToker cũng được cho là có nét giống với diễn viên Nhã Phương.



Không chỉ khuôn mặt, vóc dáng của Khánh Huyền cũng bị đem ra so sánh. Cô nàng không có đôi chân thon dài, thân hình mình hạc xương mai như trên những clip TikTok tự đăng. Nhiều người nhận định, lý do khiến hot girl trông kém xinh là do trang phục và phong cách make up không phù hợp, kém tinh tế.

Trong những tấm hình tự đăng, hot TikToker có khuôn mặt búp bê, ngũ quan hài hoà

Hot girl sở hữu số lượng người theo dõi đáng ngưỡng mộ

Vũ Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004, quê Đà Nẵng là một hot girl có tiếng trên mạng xã hội. Cô nàng sở hữu 7,7 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 200 nghìn người theo dõi trên Facebook.

Bên cạnh nhan sắc được chú ý, Khánh Huyền cũng từng là chủ đề bàn tán của dân mạng khi cô bị một MC tố có thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Khánh Huyền từng bị tố là thiếu chuyên nghiệp

Cô nàng chỉ xem chứ không trả lời tin nhắn mặc cho một MC chuyên hoạt động ở mảng booking KOLs nhắn tin liên tục

Hot TikToker có 7,7 triệu người theo dõi trên TikTok

https://soha.vn/hot-girl-lo-nhan-sac-that-khac-xa-anh-tu-dang-dan-mang-van-danh-loi-khen-20220307204413358.htm