Họp lớp không chỉ là gặp lại bạn cũ: 6 kiểu người hé lộ toan tính, mục đich sau những chén rượu giao lưu

Những buổi họp lớp cấp 3 hay đại học từ lâu đã trở thành một chủ đề gây tranh luận. Có người háo hức tham gia, mong được gặp lại bạn cũ, nhưng cũng có người kiên quyết vắng mặt, dù được mời bao nhiêu lần. Sau nhiều năm ra trường, mỗi người bước đi trên con đường khác nhau, hoàn cảnh sống thay đổi, nhu cầu giao tiếp và cả cách nhìn về tình bạn cũng không còn giống như thời niên thiếu. Đặc biệt ở độ tuổi trung niên, khi sự nghiệp, gia đình và địa vị xã hội trở thành thước đo phổ biến, thì việc đi họp lớp không đơn thuần là để “ôn lại kỷ niệm” nữa, mà đôi khi còn là nơi phô bày hoặc so sánh.

Các nhà tâm lý học lý giải, việc tham dự hay né tránh họp lớp không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà phản ánh nhu cầu, tính cách cũng như tâm lý xã hội của từng nhóm người. Có ba kiểu người hầu như không bao giờ xuất hiện tại các buổi họp lớp, nhưng cũng có ba kiểu người chỉ cần được gọi tên là sẵn sàng có mặt ngay.

Ba kiểu người gần như không bao giờ đi họp lớp

Nhóm đầu tiên là những người thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Họ thường là giám đốc, học giả, doanh nhân hoặc người đang ở vị trí xã hội cao. Đặc điểm chung của họ là rất coi trọng thời gian, tập trung vào mục tiêu và ít hứng thú với những cuộc gặp gỡ chỉ để khoe khoang. Với họ, họp lớp – nơi nhiều người chỉ chăm chăm so sánh nhà, xe, lương bổng là sự lãng phí. Chính vì vậy, họ thường chọn cách từ chối, dành thời gian cho công việc hoặc gia đình.

Nhóm thứ hai là những người có lòng tự trọng thấp, thường gắn liền với việc học hành không tốt hoặc sự nghiệp kém thuận lợi. Trong không khí họp lớp, nơi mà nhiều người khoe mua nhà sang, đổi xe xịn, thì sự hiện diện của họ dễ trở thành nỗi mặc cảm. Thay vì đối diện với những so sánh đau lòng, họ chọn cách tránh xa.

Nhóm thứ ba là những người cô đơn hoặc hướng nội, vốn dĩ đã ít giao lưu ngay từ thời đi học. Khi còn là học sinh, họ thường ngồi một mình, ít tham gia hoạt động tập thể. Sau này ra trường, mối quan hệ của họ với lớp cũ không sâu đậm, thậm chí nhiều người còn không nhớ rõ tên nhau. Vì thế, việc tham gia họp lớp với họ là điều không cần thiết.

Tâm lý học xã hội từng có khái niệm “thuyết so sánh xã hội” do Festinger đề xuất, giải thích rằng con người thường dùng người khác làm chuẩn để đánh giá bản thân. Họp lớp trở thành “sân khấu so sánh” lý tưởng: ai thành công thì muốn thể hiện, ai thất bại thì càng né tránh. Chính sự so sánh ngầm này đã khiến nhiều người chọn rút lui.

Ba kiểu người chỉ cần gọi là đến ngay

Trái ngược với nhóm trên, có ba kiểu người luôn hào hứng với họp lớp. Đầu tiên là những “bậc thầy xã hội” – những người giỏi giao tiếp, coi họp lớp là cơ hội mở rộng quan hệ và tìm kiếm lợi ích. Họ thường chính là những người đứng ra khởi xướng buổi gặp mặt. Ví dụ, có trường hợp một doanh nhân địa phương tổ chức họp lớp rất cầu kỳ, bởi anh hy vọng kết nối được với bạn bè làm trong các phòng ban liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của mình. Đây chính là minh chứng cho “lý thuyết trao đổi xã hội”, khi con người tận dụng quan hệ cá nhân để trao đổi giá trị song phương.

Nhóm thứ hai là những người lười biếng, thiếu trách nhiệm trong cuộc sống. Họ thường không có công việc ổn định, ít khi đảm nhận vai trò xã hội, nhưng lại rất tích cực tham dự họp lớp như một cách thể hiện sự hiện diện. Ở đó, họ có thể khoe khoang, uống rượu, tạo sự chú ý – điều mà họ khó có được trong cuộc sống hằng ngày.

Nhóm cuối cùng là những người hoài cổ. Với họ, họp lớp là dịp tìm lại tuổi trẻ, được sống lại những ngày vô tư bên bạn bè. Ở tuổi trưởng thành, khi công việc, gia đình và trách nhiệm đè nặng, họp lớp giúp họ xoa dịu nỗi cô đơn và tìm lại ý nghĩa cuộc sống.

Có thể thấy, cùng một buổi họp lớp nhưng mỗi người lại nhìn nhận khác nhau: người tránh né vì sợ so sánh, người tìm đến vì lợi ích, kẻ khác lại vì hoài niệm. Bản chất của những buổi gặp gỡ này không chỉ nằm ở “tình bạn thuần khiết”, mà còn gắn với nhu cầu giao tiếp, vị thế xã hội và cả sự trao đổi lợi ích.