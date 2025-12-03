Họp 5 tiếng không kết quả, ông Putin nói do 1 nguyên nhân, cảnh báo châu Âu "không còn ai để đàm phán"

Ông Putin cảnh báo

Một trợ lý cấp cao của ông Putin cho biết Nga và Mỹ đã không đạt được tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình sau cuộc đàm phán kéo dài 5 tiếng, vài giờ sau khi Tổng thống Nga đưa ra lời đe dọa rằng Nga đã sẵn sàng cho chiến tranh với châu Âu.

Phát biểu với truyền thông Nga, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết sau cuộc họp kéo dài 5 giờ với đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, hai bên vẫn chưa gần hơn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Mô tả cuộc họp là "cực kỳ hữu ích, mang tính xây dựng và được cung cấp thông tin đầy đủ", nhưng Ushakov cho biết hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về các vấn đề chính, bao gồm cả các đường ranh giới kiểm soát lãnh thổ tiềm năng trong một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và đoàn đàm phán Mỹ kéo dài 5 tiếng nhưng không có kết quả

Ushakov ám chỉ rằng một hội nghị thượng đỉnh khác giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin sẽ không diễn ra ngay lập tức.

Trong tuyên bố mở đầu cuộc thảo luận tối thứ Ba, ông Putin nói "những yêu cầu của châu Âu" về việc chấm dứt chiến tranh là "không thể chấp nhận được đối với Nga".

"Châu Âu đang ngăn cản chính quyền Mỹ đạt được hòa bình ở Ukraine. Nga không có ý định gây chiến với châu Âu, nhưng nếu châu Âu bắt đầu, chúng tôi đã sẵn sàng ngay bây giờ”, Tổng thống Nga nói thêm.

Tại một diễn đàn đầu tư ở Moscow, ông Putin cũng tuyên bố ông không mong muốn xung đột nhưng cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào của châu Âu hướng tới chiến tranh đều có thể dẫn đến "tình huống sẽ không có ai để đàm phán".

Ông Trump thừa nhận cuộc chiến ở Ukraine là "mớ hỗn độn"

Trong chuyến thăm Moscow lần thứ 6 trong năm nay, Witkoff dự kiến sẽ trình bày với Putin một phiên bản đề xuất hòa bình đã được cập nhật.

Tổng thống Ukraine Zelenskyy cho biết ông đang "chờ đợi tín hiệu" từ phái đoàn Mỹ sau cuộc gặp với ông Putin.

"Tôi sẵn sàng tiếp nhận mọi tín hiệu và sẵn sàng cho một cuộc gặp với Tổng thống Trump", ông Zelenskyy đăng trên X. "Mọi thứ phụ thuộc vào các cuộc thảo luận hôm nay".

Một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin ông Zelenskyy dự kiến sẽ gặp ông Witkoff và Kushner tại châu Âu sau cuộc gặp với Nga.

Ông Zelensky đặc biệt phản đối các điều khoản trong kế hoạch 28 điểm, vốn yêu cầu Ukraine phải giao nộp lãnh thổ ở miền Đông mà nước này hiện đang kiểm soát và áp đặt các giới hạn về quy mô quân đội. Ông cũng yêu cầu phương Tây đưa ra các đảm bảo an ninh rõ ràng và có thể thực thi để ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga trong tương lai.

Bất chấp các hoạt động ngoại giao con thoi tích cực trong những tuần gần đây, việc thu hẹp khoảng cách vẫn còn khó khăn.

Hình ảnh quân đội Nga ở Pokrovsk

Trong bài phát biểu tại cuộc họp nội các hôm thứ Ba, Trump nói rằng cuộc chiến ở Ukraine là một "mớ hỗn độn" và không phải là một tình huống dễ giải quyết.

Vào đêm trước cuộc hội đàm với phái đoàn Mỹ tại Moscow, ông Putin tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố chiến lược Pokrovsk của Ukraine. Các quan chức Ukraine sau đó đã bác bỏ tuyên bố này.

Các nhà phân tích và blogger quân sự Ukraine thừa nhận rằng Nga hiện đang kiểm soát phần lớn Pokrovsk, với bản đồ chiến trường cho thấy lực lượng của họ phần lớn đang kiểm soát.

Hôm thứ Ba, nhà lãnh đạo Nga cũng đe dọa sẽ trả đũa các cảng biển và tàu thuyền của Ukraine sau khi Kiev tấn công một số tàu trong cái gọi là hạm đội ngầm của Nga ở Biển Đen trong những ngày gần đây.