Hooligan ra MV mới đúng ngày Noel

Nam ca sĩ Hooligan - chủ nhân của một số hit tiếng Anh được giới trẻ yêu mến trong thời gian gần đây như To the moon, Bài hát cho darling, In the rain... vừa cho ra mắt mv chính thức của ca khúc When you knock on the door.

Đây là MV được nam ca sĩ tung ra sau gần 2 tuần ra mắt bản audio trên các nền tảng nhạc số và nhận được sự yêu thích của khán giả

Hooligan.

Ca khúc When you knock on the door do chính Hooligan sáng tác với chủ đề đặc biệt, không chỉ nói về tình yêu đôi lứa. When you knock on the door kể về một chàng trai bị mắc kẹt trong bóng tối, rồi bỗng một ngày có người đến gõ cửa và kéo anh ra khỏi bóng tối ấy.



Ca khúc mang thông điệp động viên mọi người hãy mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp hơn, không chỉ trong tình yêu mà trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống như gia đình, công việc...

Chia sẻ về sản phẩm mới của mình, Hooligan nói: "When you knock on the door là lời cảm ơn của mình đối với những người đã đến trong cuộc đời. Có những người đến giúp mình học được bài học mới, có người thì luôn luôn sẵn sàng dang tay đón và giúp đỡ mình những lúc khó khăn.

Có những người luôn động viên an ủi mình giúp mình như có cảm giác mình vừa chinh phục ngọn núi mà khó ai có thể vượt qua. Người thì đến gõ cửa và kéo mình ra khỏi bóng tối nơi giam cầm linh hồn lẫn thể xác của mình...

Còn có người đến thì những nốt nhạc bên trong cơ thể mình được thoát ra và bay lên trời như có phép màu xảy ra. When you knock on the door được mình viết ra là tập hợp từ những cảm giác chân thật như vậy. Là âm thanh phát ra từ tận con tim của chính bản thân mình. Nó bảo rằng mình phải nói thật tử tế 2 hai từ: Cám ơn".

Hình ảnh trong MV

Phần MV của When you knock on the door được chính nam ca sĩ cùng đạo diễn Khuê Vũ lên ý tưởng kịch bản. "Tôi và anh Khuê chau chuốt tỉ mỉ trong từng kịch bản phân cảnh để có thể mang lại một MV với màu sắc điện ảnh và những góc máy mang tính nghệ thuật cao nhất", anh nói.

Phần nội dung cốt truyện của When you knock on the door mang đúng tinh thần của ca khúc. Nhân vật chính là một phi hành gia bị mắc kẹt trong thế giới của mình. Không có bạn bè, người thân và phi hành gia tự tưởng tượng những trái bóng là bạn bè của mình, cùng chơi đùa, cùng nói chuyện với nó...

Rồi bỗng một cô gái xuất hiện, kéo chàng trai ra khỏi những ảo ảnh đó. Cho chàng trai biết như thế nào là hạnh phúc thực sự.

When you knock on the door là một sản phẩm Hooligan dành nhiều tâm huyết từ sáng tác đến lên ý tưởng kịch bản. Anh và ekip hi vọng đây sẽ là sản phẩm chốt lại một năm 2021 đầy thanh công và được ghi nhận của mình.

Hooligan (tên thật là Lê Công Thành) từng giành được nhiều giải thưởng trước đó như: Á quân Music Bus năm 2017, á quân Sony Show 2017 hay giải nhì cuộc thi I Can Sing (2015).

Về nghệ danh Hooligan, anh chàng từng tiết lộ rất yêu thích nam ca sĩ US-UK Bruno Mars nên đã đặt tên theo tựa đề album Doo-Wops & Hooligan.