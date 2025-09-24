Honda CR-V ra mắt bản kỷ niệm 30 năm: Màn giải trí 12,3inch, bớt nút vật lý, có thể lái rảnh tay một lúc trên cao tốc

Ngày 22-9, Honda CR-V bản kỷ niệm 30 năm (tên đầy đủ là Dongfeng Honda CR-V 30th Anniversary Glory Edition) chính thức ra mắt thị trường thị trường Trung Quốc với 11 phiên bản. Giá niêm yết dao động từ 185.900 tệ đến 249.900 tệ (690 - 928 triệu đồng). Tuy nhiên, giá thực tế sẽ giảm xuống đôi chút nhờ chương trình khuyến mãi.

Dường như Honda có chính sách kỷ niệm 30 năm ra đời CR-V khác nhau tùy từng thị trường. Trước đó, hồi tháng 4, thương hiệu Nhật kỷ niệm 30 năm ở thị trường châu Âu bằng CR-V Dream Pod Concept - hướng tới những chuyến phiêu lưu đường dài và lấy cảm hứng từ khách sạn con nhộng tiện lợi của Nhật Bản.

Honda CR-V 30th Anniversary Edition không có nhiều thay đổi ở ngoại thất. Ảnh: Auto Sina

Còn Honda CR-V 30th Anniversary Edition ở Trung Quốc tập trung nâng cấp về cấu hình, bao gồm màn hình trung tâm 12,3inch, hệ thống Honda Connect 4.0 và hai màu sắc mới. Chưa rõ những thị trường nào sẽ chia sẻ chung bản nâng cấp tương tự.

Về thiết kế ngoại thất, Honda CR-V 30 năm cơ bản giữ nguyên so với phiên bản hiện hành. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác kết hợp cùng cụm đèn pha mảnh. Đuôi xe vẫn giữ thiết kế đèn hậu hình chữ "L" đặc trưng.

Kích thước xe dự kiến không thay đổi. Bản hiện hành dài 4.703mm, rộng 1.866mm, cao 1.680mm và chiều dài cơ sở 2.701mm. Tuy nhiên, đó là bản ở Trung Quốc, ở Việt Nam, xe nhỏ hơn một chút với thông số tổng thể 4.691 x 1.866 x 1.681 (mm) và chiều dài cơ sở tương tự (2.701 mm). Bên cạnh đó, Honda CR-V 30th Anniversary Edition bổ sung thêm hai sắc xanh và xám mới (Misty Green và Modern Gray), đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng.

Tuy nhiên, dù là phiên bản kỷ niệm 30 năm, xe lại không có logo hay phù hiệu đặc biệt ở thân và đuôi xe, điều này gây đôi chút tiếc nuối.

So với ngoại thất, nội thất có nhiều thay đổi rõ rệt hơn. Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là màn hình trung tâm nay lên 12,3 inch tích hợp hệ thống Honda CONNECT 4.0 cải thiện khả năng tương tác giọng nói, giải trí, đồng thời bổ sung nhiều tùy chỉnh cá nhân hóa. Các nút vật lý bên trái màn hình đã được loại bỏ. Honda CR-V hiện hành ở Việt Nam sử dụng màn 7 - 9 (inch), hệ điều hành cũ và vẫn còn một số nút vật lý bên trái màn hình.

Phần trang trí dạng lưới kéo dài trên bảng điều khiển trung tâm cũng được thay đổi, mang đến tổng thể gọn gàng và hiện đại hơn.

Nội thất gọn hơn khi lược bớt nút vật lý. Ảnh: Autohome

Về an toàn, Honda CR-V nay sẽ sử dụng Honda Sensing 360+ mới được phát triển, tối ưu các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ và giữ làn đường, nhờ vào khả năng phát hiện chính xác hơn từ radar và camera. Hệ thống ADAS này được tích hợp bản đồ độ phân giải cao và hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GNSS), cải thiện tính năng lái xe rảnh tay, ngay cả khi đi xe ôm cua. Mẫu xe đầu tiên được trang bị hệ thống này là Honda Accord ở thị trường Nhật Bản trước đó.

Mặc dù vậy, Honda nhấn mạnh rằng đây vẫn là tính năng giúp giảm mệt mỏi, chỉ có tác dụng hỗ trợ, người lái vẫn phải luôn chịu trách nhiệm về hoạt động của xe.

Shotaro Odate - kỹ sư trưởng và trưởng dự án ADAS (hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến) của Honda - cũng xuất hiện tại sự kiện ra mắt. Ảnh: Autohome

Nhìn chung, các nâng cấp không mang tính đột phá nhưng là những cải tiến có trọng tâm, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng.

Thực tế, Honda Sensing 360+ từng được hứa hẹn sẽ xuất hiện đầu tiên trên Honda Accord ở thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, không rõ lý do vì sao Honda thay đổi quyết định và đưa lên Accord ở Nhật Bản trước. Ảnh: Honda

Về động cơ, hệ thống động lực của xe dự kiến không thay đổi. Phiên bản xăng sử dụng động cơ tăng áp 1.5T cho sức mạnh 188 mã lực/240 Nm, kết hợp với hộp số CVT. Phiên bản hybrid sử dụng động cơ 2.0L 146 mã lực/183 Nm kết hợp động cơ điện 181 mã lực/335 Nm đi kèm hộp số E-CVT.

Một số hình ảnh khác của Honda CR-V 30th Anniversary Edition ở Trung Quốc: