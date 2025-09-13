Hôn nhân hạnh phúc của Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội và chồng tài tử mỗi ngày nhận 80 lá thư tình

Ngày 11/9, NSND Thu Huyền (Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh năm 1975) đã được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Để nữ nghệ sĩ có được thành công trong công việc và sự nghiệp này, không thể không kể đến sự đồng hành của người chồng cũng rất nổi tiếng - NSND Tấn Minh (Huỳnh Tấn Minh, sinh năm 1972).

Cặp đôi NSND Thu Huyền - Tấn Minh

Trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần phát trên VTV hồi tháng 4/2025, cặp vợ chồng NSND đã chia sẻ rất thú vị về chuyện tình yêu cũng như hôn nhân của mình với MC Long Vũ.

Những năm đầu thập niên 90, cả Tấn Minh và Thu Huyền đều là những cái tên triển vọng trong làng nghệ thuật sân khấu miền Bắc. Cả hai là bạn bè và đi diễn cùng nhau từ năm 1992 - 1993 nhưng không hề có suy nghĩ sẽ thành đôi. Bởi lẽ cả 2 là nghệ sĩ nên đều có mong muốn kết hôn với người ngoài ngành để một người đi diễn thì còn một người chăm lo cho gia đình, con cái.

“Anh Minh không bao giờ nghĩ sẽ yêu em và lấy em, kể cả em cũng vậy” - NSND Thu Huyền nói với MC Long Vũ.

Cũng trong thời điểm đó, Tấn Minh đã rất nổi tiếng. Thu Huyền kể lại: “Các em học sinh, sinh viên ngưỡng mộ lắm còn em chỉ đứng ngoài cười thôi. Vì em có biết gì đâu, em chả liên quan”.

Lấy dẫn chứng cho sự nổi tiếng này, Tấn Minh tiết lộ: “Thời kỳ này Minh nhận được thư tay hàng ngày. Không phải cả bao tải mà là rất nhiều bao tải. Ngày cao điểm nhất thì nhận khoảng 80 cái thư còn bình quân 20 - 30 cái thư/ ngày. Các bạn ngưỡng mộ, yêu giọng hát, khen anh đẹp trai tại hồi đó mình cũng… được”.

Thậm chí có fan nữ học cấp 3 vì giận bố nên bỏ nhà đi từ Thái Bình lên Hà Nội đến tận nhà Tấn Minh. Sau đó anh phải đóng vai hoà giải, khuyên cô về nhà và kết nối để gia đình lên đón về.

Đến năm 1998, Tấn Minh tốt nghiệp hệ đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia nên bắt tay vào làm dự án album đầu tiên để ra mắt vào năm 2000.

“Khi nhận cái phôi về tay mình thì họ chưa lắp ráp gì vì mình khát khao được nhìn thấy nó quá nên kêu chuyển hết về để tự làm. Huyền cũng là một người bạn khá gần gũi và vô tư nên có đến giúp nhiều việc, đóng phôi vào vỏ,... để hoàn thiện, mang tặng mọi người và mang ra bán” - Tấn Minh kể về cơ duyên bắt đầu thân thiết với Thu Huyền hơn.

Đến đầu những năm 2000, cả Tấn Minh và Thu Huyền đang lúng túng trong chuyện tình cảm, phải nghĩ đến chuyện có gia đình.

Năm 2004, sau hơn 10 năm làm bạn và làm người yêu, Thu Huyền và Tấn Minh chính thức về chung một nhà: “Lúc đó anh Minh 29 tuổi còn em 28 mà thời điểm cách đây hơn 20 năm thì 28 tuổi là đã bị giục, là ế rồi. Anh Minh rất hiền, chẳng nói gì đâu. Bọn em hay nói chuyện tào lao nhưng cũng hợp với nhau”.

Ảnh cưới của Thu Huyền và Tấn Minh

Tình yêu và hôn nhân được xây dựng trên cơ sở tình bạn bền vững đã mang lại cho cả hai những thấu hiểu và san sẻ trong cuộc sống. Hai người biết điều tiết để “chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê”.

Trong mắt NSND Thu Huyền, chồng là người có lối sống rất điềm đạm và khép kín còn cô thì cởi mở hơn. Nếu so sánh, chồng cô là nước còn cô là lửa nhưng không đối nghịch mà bổ trợ cho nhau, chồng lạnh thì vợ phải nóng và ngược lại, như vậy mọi vấn đề sẽ được giải quyết êm xuôi.

Tháng 4/2024, cả hai vợ chồng được phong NSND cùng đợt - sự kiện chưa từng có trong làng văn nghệ. Chia sẻ với Tiền phong về bí quyết để giữ được sự hòa hợp trong gia đình của 2 lãnh đạo kiêm NSND, Tấn Minh cho biết:

“Đừng nói lý do mình quá bận. Nhìn ra xã hội có những người còn bận gấp trăm nghìn lần mình mà vẫn có cuộc sống hạnh phúc, ổn định, chu toàn con cái. Chúng tôi có quá nhiều việc để lo nhưng hoàn toàn không thiếu thời gian cho nhau.

Chúng tôi tận dụng cơ hội rất nhiều. Sáng sớm ngủ dậy vừa ăn sáng vừa nói chuyện, vẫn còn thời gian đi cà phê với nhau rồi chở nhau đi làm. Trưa đón nhau đi ăn. Chiều đón nhau về nhà. Cô ấy có thể vừa nấu cơm vừa nói chuyện, cả khi tôi rửa bát, cô ấy tráng bát. Nói chuyện nhiều đến mức vào bữa cơm con tôi hồi đó 5 tuổi phải bảo: “Đây bữa cơm gia đình, bố mẹ có thể dừng lại được không”. Tức là khi ăn mình cũng nói chuyện với con nhưng chuyện công việc nhiều hơn. Từ đó khi ăn chỉ nói những chuyện liên quan đến gia đình. Và đặc biệt trước khi đi ngủ bao giờ cũng nói chuyện, cùng xem phim, cùng nghe nhạc… mọi thứ đều cùng hết”.

Cả hai vợ chồng được phong Nghệ sĩ nhân dân cùng đợt

Tính đến hiện tại, cặp đôi NSND Thu Huyền - Tấn Minh đã có hơn 20 năm làm vợ chồng và có 2 con trai. Mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, cả hai đều không ngại dành cho nhau những lời tình cảm. Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội chia sẻ trong dịp 20 năm ngày cưới:

“Chúng mình đã cùng nhau già đi…

Hai mươi năm là một chặng đường dài, nhưng may mắn chúng mình vẫn luôn cùng nhau và vẫn luôn nắm tay nhau đi trên chặng đường dài đó. Rồi đây trên gương mặt chúng mình sẽ xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn nữa, nhưng em mong rằng tình yêu thương sẽ ngày một nhân lên cùng với những nếp nhăn ấy...

01/11/2004 - 01/11/2024

Kỷ niệm 20 năm ngày cưới của chúng tôi”.

Hình ảnh kỷ niệm 20 năm ngày cưới của gia đình