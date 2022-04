Hỗn chiến kinh hoàng tại quán nhậu, khách đi ăn cũng bị đánh đa chấn thương

Theo Lao Động, 5 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến trên đã bị Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tạm giữ gồm: Nguyễn Hữu Nghị (21 tuổi), Đỗ Văn Thắng (26 tuổi, cùng quê Kiên Giang), Nguyễn Vũ Phương (22 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Hồng Sơn (23 tuổi) và Lê Văn Nhí (25 tuổi, cùng quê Đồng Tháp). ​

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích" cho anh Hứa Thanh H.

Báo Dân Trí cho hay, anh H. cùng vợ đi ăn tại quán nhậu ở khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên vào tối 5/4 thì gặp 2 nhóm thanh niên hỗn chiến.

Do hoảng sợ nên anh H. gọi tính tiền để đưa vợ về thì bất ngờ bị nhóm của Đỗ Văn Thắng xông vào đánh "hội đồng" không rõ lý do. Nhóm người này đấm đá, dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm đập vào đầu và người anh H.

Chồng bị đánh dã man, vợ anh H. chỉ còn biết hô hoán, cầu cứu thì bị nhóm côn đồ xông vào uy hiếp, chửi bới. Hành hung chán, nhóm thanh niên bỏ đi còn anh H. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an phường đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an Thị xã Tân Uyên tiến hành điều tra, truy xét và bắt giữ 5 đối tượng trên. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.



