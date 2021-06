Hơn 800 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang về Nghệ An được cách ly tại nhà

Chiều 25/6, tại TX. Hoàng Mai (Nghệ An) đã tổ chức tiếp nhận hơn 830 công dân từ Bắc Giang trở về địa phương. Đây là số công nhân trong đợt đầu tiên trong số 2.221 công nhân làm việc ở tỉnh Bắc Giang được tỉnh Nghệ An hỗ trợ đưa về cách ly trong bối cảnh dịch bệnh ở Bắc Giang bùng phát mạnh.



Những công dân trở về đợt này là những người có hộ khẩu thường trú ở Nghệ An đang làm việc hoặc lưu trú tại Bắc Giang. Họ là những trường hợp F1 đã hoàn thành thời gian cách ly, công dân vùng cách ly, giãn cách, lao động ở khu nhà trọ, bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện.

Chiều 25/6, những đoàn xe chở hơn 800 công dân từ Bắc Giang đã về đến Nghệ An.

Trước khi lên xe trở về địa phương thực hiện cách ly, những lao động này được khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm thực hiện test nhanh Covid-19. Trong quá trình cách ly tại nhà, các lao động này sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Trong số 20 huyện, thị (trừ TP. Vinh) có công dân về đợt này thì các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Con Cuông có số lượng đông nhất.

Những công dân này là công nhân, người lưu trú làm việc tại Bắc Giang được tạo điều kiện trở về địa phương cách ly.

Chiều 25/6, sau khi các đoàn xe đưa đón công nhân về đến thị xã Hoàng Mai, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu test nhanh cho các công dân này.

Ngay sau khi tiến hành xong thủ tục, các công dân được tỉnh bố trí xe ô tô đưa về tận nơi bàn giao cho gia đình để thực hiện cách ly theo quy định.

Tiến hành test nhanh trước khi lên xe trở về địa phương.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chính quyền cơ sở phải thường xuyên kiểm tra, giám sát các công dân nhằm đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch Covid- 19. Nếu để xảy ra lây nhiễm dịch do không tuân thủ quy định cách ly thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Cơ quann chức năng khẩn trương lấy danh sách để test nhanh.

Các công dân này trước đó cũng đã được test nhanh có kết quả âm tính mới được lên xe về Nghệ An.

Các công dân ngồi chờ test nhanh trước khi lên xe về nhà.

Nhiều xe được huy động để đưa các công dân về tận nhà.