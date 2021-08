Đang hỗn chiến nhìn thấy công an, hơn 30 thanh thiếu niên bỏ lại xe chạy tán loạn

Theo thông tin mới đây từ Công an tỉnh Hà Nam, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc có hai nhóm thanh niên khoảng hơn 30 đối tượng sử dụng dao, kiếm, phóng lợn, ống typ, gậy gỗ… đánh nhau tại địa bàn thôn Lương Tràng và thôn Đào thuộc xã Liêm Tiết, (thành phố Phủ Lý) gây mất an ninh trật tự Công an thành phố Phủ Lý đã triển khai lực lượng xuống hiện trường.

Khi thấy lực lượng công an xuất hiện các đối tượng đã nhanh chóng tháo chạy tán loạn, bỏ lại hiện trường 3 chiếc xe máy điện đã bị hư hỏng.

Các đối tượng tại công an. (Ảnh: Công an Phủ Lý)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Phủ Lý đã xác minh và triệu tập 34 đối tượng có liên quan ở các địa bàn thành phố Phủ Lý, huyện Bình Lục, huyện Lý Nhân, thị xã Duy Tiên và huyện Thanh Liêm, thu giữ toàn bộ phương tiện, công cụ các đối tượng sử dụng vào việc gây án.

Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thế Chiến (SN 2001); Trần Văn Tài (SN 2002); Trần Quốc Đạt (SN 2002); Ngô Doãn Hoàng Long (SN 2003, cùng trú tại TP Phủ Lý) và Nguyễn Văn Hải (SN 1997, trú huyện Lý Nhân).

Các đối tượng còn lại do đều ở độ tuổi vị thành niên nên cơ quan điều tra đã giao cho gia đình quản lý.

Đáng chú ý đối tượng Trần Văn Tài trước đó đã cùng một nhóm đối tượng khác có hành vi gây rối trật tự công cộng và gây thương tích tại địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam và đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục điều tra.