Hơn 200 triệu người Mỹ trước nguy cơ hứng chịu “bão mùa đông thảm khốc nhất lịch sử”

Theo các dự báo mới nhất, đợt không khí lạnh cực mạnh có thể khiến nhiệt độ tại một số khu vực giảm tới âm 50 độ F (khoảng âm 45,6 độ C) trong khi lượng tuyết, băng và mưa tuyết có thể lên tới 61cm. Khu vực chịu ảnh hưởng trải dài, bao phủ hơn 200 triệu người dân Mỹ.

Khối không khí Bắc Cực từ Canada được dự báo sẽ tràn sâu xuống phía nam, kết hợp với cơn bão mang tên Fern, tạo nên một đợt thời tiết mà giới chuyên gia nhận định là một trong những đợt rét tàn khốc nhất trong nhiều thập kỷ. Nhiều khu vực đã được khuyến cáo chuẩn bị cho khả năng mất điện kéo dài nhiều ngày khi thời tiết xấu bắt đầu ảnh hưởng từ cuối tuần này.

Theo AccuWeather, một số nơi có thể ghi nhận lượng tuyết khoảng 15 đến 30 cm, trong khi các khu vực thuộc dãy Appalachia có thể hứng chịu lượng tuyết lên tới 60cm. Ông Gerard Jebaily, nhà dự báo thời tiết của Fox45 tại Baltimore, nhận định đây là tình huống đặc biệt nghiêm trọng. Ông cho biết rất hiếm khi dùng những từ như “một sự kiện thời tiết cực đoan hiếm gặp” nhưng diễn biến hiện tại cho thấy nhiều khu vực tại Mỹ đang tiến rất gần tới kịch bản đó.

Ảnh: USA Today Network

Giới chuyên gia cảnh báo khu vực miền Nam nước Mỹ, vốn quen với khí hậu ôn hòa, có thể bị tê liệt hoàn toàn do mưa đóng băng. Thiệt hại được dự báo có thể tương tự hậu quả sau bão lớn, với hệ thống điện bị gián đoạn trong suốt một tuần.

Danh sách các bang được dự báo chịu ảnh hưởng bao gồm New Mexico, Texas, Louisiana, Mississippi, Kentucky, Tennessee, West Virginia, Virginia, Bắc Carolina, Nam Carolina, Georgia, Oklahoma, Ohio, Missouri, Illinois, Indiana, Wisconsin, Arkansas, Michigan, Minnesota, Iowa, Kansas, hai bang Dakota, Washington DC, Maryland, Delaware, Pennsylvania, New York và các bang thuộc khu vực New England. Theo The Washington Post, tổng số người bị ảnh hưởng có thể lên tới khoảng 200 triệu.

Tuyết và băng dự kiến sẽ hình thành tại khu vực Northern Plains trước khi lan rộng về phía nam và phía đông trong suốt cuối tuần, thời điểm thời tiết khắc nghiệt nhất được ghi nhận. Tại các bang Dakota và Michigan, nhiệt độ có thể giảm từ âm 15 đến âm 30 độ F, trong khi cảm giác gió lạnh có thể xuống mức âm 35 đến âm 50 độ F, theo Weather Channel. Riêng tại Duluth, bang Minnesota, gió lạnh có thể khiến cảm giác nhiệt giảm xuống âm 49 độ F. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ tại khu vực này đã cảnh báo đây là mức lạnh đe dọa tính mạng.

Khi đợt lạnh tiếp tục tiến về phía Nam, khu vực Deep South cũng được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, với nhiệt độ chỉ ở mức khoảng − 6,7 độ C. Nguy cơ băng giá khiến khả năng mất điện trên diện rộng tăng cao.

Tại Dallas, Austin và Oklahoma City, cảm giác gió lạnh vào sáng ngày 25/1 có thể xuống dưới 0 độ. Sang sáng ngày 26/1, các mức nhiệt thấp kỷ lục được dự báo sẽ xuất hiện từ Texas tới Mississippi. Văn phòng NWS tại Dallas đã cảnh báo nguy cơ hư hỏng đường ống nước do nhiệt độ đóng băng kéo dài, đồng thời khuyến cáo người dân xác định vị trí van khóa nước và chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng khi cần thiết.

Sau khi gây rét đậm tại miền Nam, khối không khí lạnh sẽ tiếp tục di chuyển lên phía Đông, ảnh hưởng tới khu vực New England. Tại đây, nhiệt độ có thể thấp hơn mức trung bình nhiều năm tới -6,7 độ C.

Nhiều chuyên gia khí tượng đã lên tiếng cảnh báo mức độ nghiêm trọng của đợt thời tiết này. Nhà khí tượng Eric Webb gọi đây là một cơn bão “huyền thoại”, do sự kết hợp của khối khí Bắc Cực gần đạt kỷ lục với dòng ẩm mạnh từ Thái Bình Dương. Trong khi đó, nhà khí tượng Dylan Federico của WSVN nhận định đây là sự kiện hiếm gặp, có khả năng tàn phá nghiêm trọng, làm tê liệt giao thông, gây mất điện và làm đổ cây cối trên diện rộng.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết độ tin cậy về việc xảy ra một cơn bão lớn là rất cao, dù vẫn còn bất định về đường đi cụ thể, thời điểm và lượng mưa tuyết chính xác. NWS kêu gọi người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ và thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết.

Nguồn: Daily Mail