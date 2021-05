Hơn 200 triệu liều vaccine Sinopharm đã lưu hành trên thế giới, TQ mới công bố kết quả thử nghiệm

Hãng dược Sinopharm của Trung Quốc mới đây vừa công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine COVID-19 do hãng này sản xuất, sau khi hơn 200 triệu liều đã được sử dụng ở nhiều nơi trên toàn thế giới, theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông).

Nghiên cứu vừa được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ hôm 26/5 cuối cùng cũng đã đáp ứng mong mỏi của giới khoa học về vấn đề minh bạch thông tin của Trung Quốc. Tuy nhiên, kết quả này không bao gồm thông tin về những nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch.

Kết quả thử nghiệm cho thấy loại vaccine do Viện Sản phẩm sinh học Bắc Kinh - công ty con của Sinopharm - sản xuất có hiệu quả lên đến 78,1% (tỉ lệ này giảm xuống 73,5% sau khi đã tính cả những trường hợp không có triệu chứng). Loại vaccine này đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt sử dụng khẩn cấp vào đầu tháng 5.

Một loại vaccine khác do Viện Sản phẩm sinh học Vũ Hán - một công ty con khác của Sinopharm - đang trong quá trình xin cấp phép sử dụng khẩn cấp của WHO có hiệu quả lên đến 72,8% (64% sau khi tính cả những trường hợp không có triệu chứng).

Kết quả của nghiên cứu này dựa trên dữ liệu thu thập từ 40.411 người tham gia từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain trong năm 2021. Những người này hầu hết đều khỏe mạnh và ở trong độ tuổi từ 18-59 tuổi. Những đối tượng này được chia thành 3 nhóm tiêm vaccine của Viện Sản phẩm sinh học Bắc Kinh, Viện Sản phẩm sinh học Vũ Hán và giả dược.

Tổng cộng 142 trường hợp có triệu chứng được ghi nhận, bao gồm 26 trường hợp từ nhóm tiêm vaccine Vũ Hán, 21 trường hợp từ nhóm tiêm vaccine Bắc Kinh, và 95 trường hợp tiêm giả dược.

Một số lượng nhỏ những người trên 60 tuổi tham gia nghiên cứu cũng được chia vào các nhóm này - khoảng 200 người trong mỗi nhóm.

Chỉ có 2 trường hợp nghiêm trọng được ghi nhận trong nhóm tiêm giả dược và không có trường hợp nghiêm trọng nào được phát hiện trong 2 nhóm tiêm vaccine. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng tập dữ liệu này chưa đủ lớn để có thể đưa ra kết luận.

Các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận hạn chế trong quá trình thử nghiệm vaccine do phần lớn số người tham gia là nam giới (85%), và chỉ có ít hơn 2% số người tham gia thuộc nhóm đối tượng trên 60 tuổi (dễ bị tổn thương). Do đó, thử nghiệm này chưa thể bao quát tất cả nhóm đối tượng và chưa đưa ra được bằng chứng về hiệu quả và độ an toàn đối với nhóm dễ tổn thương - bao gồm phụ nữ, người cao tuổi và những người có bệnh nền.

Việc Trung Quốc công bố dữ liệu thử nghiệm chậm trễ đã dấy lên nhiều lo ngại trong giới khoa học, trong khi loại vaccine do hai hãng dược Sinopharm và Sinovac do nước này sản xuất đã được đưa vào sử dụng ở nước ngoài như tại Hungary, Serbia, Chile, Seychelles, Peru.

Trong khi đó, Seychelles - quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng lớn nhất thế giới (69%) - vẫn tiếp tục ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng đột biến, dấy lên câu hỏi về hiệu quả của các loại vaccine được sử dụng tại nước này.

Phía Trung Quốc và Seychelles đều đã bác bỏ những nghi ngờ về hiệu quả của vaccine. Trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Mariangela Simao, cũng đã khẳng định rằng tổ chức này có dữ liệu chứng minh vaccine Sinopharm an toàn và hiệu quả chống dịch. Tuy nhiên giới khoa học vẫn kêu gọi Sinopharm tiến hành thử nghiệm thêm, đặc biệt là đối với các đối tượng dễ tổn thương như người trên 60 tuổi./.

(Theo SCMP)