Hơn 18.600 tỷ đồng đầu tư trục giao thông kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang

Theo báo Long An, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó quy hoạch Quốc lộ 50B, đoạn qua tỉnh Long An.

Theo quy hoạch, dự án có điểm đầu tại đường Phạm Hùng (TP.HCM), điểm cuối tại ngã ba Trung Lương (tỉnh Tiền Giang). Quốc lộ 50B có tổng chiều dài khoảng 55km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Long An 35,6km, đoạn qua tỉnh Tiền Giang dài 14,2km và đoạn qua TP.HCM dài 5,8km.



Đoạn qua tỉnh Long An dài 35,6km sẽ đi qua 4 huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Châu Thành và Tân Trụ. Điểm đầu tại ranh giới tỉnh Long An – TP.HCM, thuộc xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, điểm cuối tại ranh giới tỉnh Long An – Tiền Giang, thuộc xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành.



Đây là 1 trong 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, với mục đích tạo thành trục động lực kết nối phát triển của 3 địa phương: TP.HCM - Long An - Tiền Giang.



Giám đốc Sở Giao thông vận tải Long An Đặng Hoàng Tuấn cho biết trên báo Nhân dân, theo thiết kế thì mặt đường rộng 100 m, hai bên đường thu hồi mỗi bên 100m để tạo quỹ đất thu đầu tư. Tổng vốn đầu tư là hơn 18.600 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 13.850 tỷ đồng.



Trên tuyến này sẽ có 3 cây cầu bắc qua sông Cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến danh mục dự án sử dụng nguồn vốn của khoản hỗ trợ ngân sách Trung ương, trong mục tiêu phát triển bền vững Vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025.

Khi tuyến Quốc lộ 50B hoàn thành sẽ tạo trục kết nối giao thông với đường Vành đai 3 và Vành đai 4 của TP.HCm, tăng cường kết nối tới các cửa ngõ quốc tế bằng đường biển qua cảng Hiệp Phước, cảng nước sâu Thị Vải-Cái Mép, cảng Quốc tế Long An và sân bay quốc tế Long Thành.



Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải chính xác, đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công bằng. Phương châm để thực hiện là "được tái định cư" thay vì "bị tái định cư". Tỉnh sẽ lựa chọn những địa điểm, vị trí tốt nhất, đẹp nhất, thuận lợi nhất ở dự án để bố trí tái định cư cho người dân.



(Tổng hợp)

https://soha.vn/hon-18600-ty-dong-dau-tu-truc-giao-thong-ket-noi-tphcm-long-an-tien-giang-20220327092627565.htm