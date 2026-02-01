Hơn 100 phụ huynh TP.HCM đối thoại vụ suất ăn bán trú nghi kém chất lượng

Liên quan đến nghi vấn suất ăn bán trú kém chất lượng được báo chí phản ánh những ngày qua, ngày 31/1, hơn 100 phụ huynh có con em đang học tại Trường Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng, TP.HCM) đã tham gia buổi đối thoại với lãnh đạo nhà trường về công tác tổ chức bán trú. Buổi làm việc có sự tham dự của lãnh đạo phường Tân Hưng.

Tại buổi đối thoại, đại diện đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh là Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) không có mặt. Nhà trường cho biết đã gửi thư mời làm việc tới doanh nghiệp này trước đó vài ngày.

Hơn 100 phụ huynh Trường tiểu học Tân Quy đối thoại với lãnh đạo nhà trường về công tác tổ chức bán trú. (Ảnh: D.N)

Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Quy, cho biết nhà trường thực hiện quy trình trúng thầu cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh với Sago Food từ hơn 2 năm nay.

Quá trình lựa chọn đơn vị cung cấp đều có sự tham gia của đại diện phụ huynh nhà trường, công khai, minh bạch và rõ ràng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn nói thêm bản thân ông rất buồn, bức xúc khi xem các video clip mà báo chí đăng tải, về những nghi ngờ an toàn thực phẩm tại Sago Food.

Nhiều phụ huynh thể hiện sự bức xúc khi buổi đối thoại không có sự tham dự của phía Sago Food, để có thể giải trình cho phụ huynh của trường biết rõ ràng về nguồn hàng mà công ty sử dụng, quy trình sơ chế, chế biến có đảm bảo đúng như cam kết của công ty với nhà trường trong hợp đồng hay không?

Một số phụ huynh đặt vấn đề rằng tại sao Sago Food từng dính đến vấn đề an toàn thực phẩm tại Trường THCS Vân Đồn (phường Xóm Chiếu) hồi tháng 11/2023, nhưng nhà trường vẫn lựa chọn đơn vị này cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh.

Phụ huynh đề nghị nhà trường cần tổ chức thêm một buổi đối thoại khác, có sự có mặt của phía Sago Food, để trả lời thỏa đáng các ý kiến liên quan đến suất ăn bán trú mà học sinh trường hàng ngày vẫn sử dụng.

Đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường nêu kiến nghị, đề nghị nhà trường cần phải hủy, chấm dứt ngay hợp đồng với Sago Food mà không cần chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng.

Phụ huynh yêu cầu nhà trường giải quyết ngay vấn đề bán trú cho học sinh của trường. (Ảnh: N.Minh)

Đồng thời, đề nghị UBND phường Tân Hưng phối hợp với nhà trường giải quyết ngay vấn đề bán trú cho học sinh của trường; giới thiệu một đơn vị có đủ uy tín, đủ năng lực cung cấp suất ăn trưa cho học sinh của trường.

Sau khi có kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền, nếu đúng như báo chí đã phản ánh, thì đề nghị phường Tân Hưng và nhà trường cần phải tổ chức ngay việc khám lại sức khỏe chuyên sâu cho học sinh.

"Nhiều ngày qua, phụ huynh đã phải chuẩn bị bữa ăn trưa cho học sinh của trường rất vất vả", đại diện phụ huynh cho biết.

Phản hồi cho những ý kiến của phụ huynh, ông Nguyễn Hữu Tuấn khẳng định do nhu cầu bán trú của học sinh trong trường là rất lớn, nên việc tìm đối tác cung cấp suất ăn cho học sinh lúc này là rất cấp thiết.

“Về phía Sago Food, nếu xác định có sai phạm, nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh khởi kiện, đòi bồi thường, tổ chức khám sức khỏe chuyên sâu cho học sinh ”, thầy Nguyễn Hữu Tuấn khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, đề nghị phụ huynh trao đổi, bàn bạc kỹ lưỡng với lãnh đạo nhà trường về phương án tổ chức suất ăn bán trú cho học sinh sao cho phù hợp và bảo đảm an toàn.

Theo bà Thanh, trong trường hợp phụ huynh thống nhất tiếp tục tổ chức bán trú, nhà trường và phụ huynh cần lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn mới, ưu tiên các nhà cung cấp có khoảng cách gần trường nhằm hạn chế việc vận chuyển xa, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.

Nếu phụ huynh không đồng ý cho con tham gia bán trú và tự chuẩn bị bữa trưa cho học sinh, cần làm đơn gửi nhà trường, đồng thời cam kết bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm.

Trường hợp không tổ chức bán trú, phụ huynh có trách nhiệm sắp xếp việc đưa đón con em về sau mỗi buổi học, bảo đảm an toàn và đúng giờ học theo quy định.

Bà Thanh cũng cho rằng trong trường hợp này, phụ huynh cần tự đưa học sinh đi khám sức khỏe chuyên sâu trước. Tất cả các hóa đơn thanh toán được giữ lại, để sau này nếu có cơ sở thì có căn cứ để đòi bồi thường.