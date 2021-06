Hôm nay, Hà Nội đón mưa "vàng" chấm dứt nắng nóng đỉnh điểm vào lúc nào?

Những ngày qua, khu vực Bắc Bộ và Hà Nội đã có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Cái nắng "cháy da cháy thịt", "như thiêu như đốt" khiến cuộc sống mưu sinh của người dân trở nên cực kì vất vả.

Tin mừng là từ ngày mai 23/6, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, người dân có thể yên tâm ra đường buổi trưa mà không lo sốc nhiệt hay bỏng da. Bởi từ chiều tối và đêm nay 22/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tuy nhiên, người dân cần chú ý hết sức đề phòng trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Đợt mưa này dự kiến kéo dài đến ngày 25/6.

Mưa đợt này tập trung chủ yếu ở trung du, miền núi Bắc Bộ nên mưa ở khu vực Hà Nội cả về diện là lượng là không nhiều. Ngay từ chiều tối đến đêm nay 22/6, Hà Nội có thể xuất hiện lác đác một, hai cơn mưa khiến trời dịu đi ngay lập tức. Đặc biệt, chiều tối và đêm 23/6, mưa sẽ gia tăng nhiều hơn, người dân cần chú ý đề phòng mưa vào giờ tan tầm có thể gây ngập úng cục bộ, khó khăn cho việc di chuyển.

Dự báo thời tiết cho các vùng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương:

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 22-25/6, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (Mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 22-25/6, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (Mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế



Từ đêm 22/6, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 23-24/6, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 22/6, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; phía Bắc có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 23/6-01/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 22/6-01/7, có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 22-27/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 22/6-01/7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 22-25/6, có mưa rào và dông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tổng hợp