Hội thảo tiền sản AVAKids kết hợp Friso: mở ra hành trình thai kỳ hạnh phúc cho hàng trăm mẹ bầu

Thấu hiểu điều ấy, hội thảo tiền sản "Thai kỳ nhẹ nhàng – Con yêu vững vàng" đã ra đời, như món quà tâm huyết mà AVAKids và Friso dành tặng các mẹ bầu.

Khi mọi lo âu được giải đáp bởi chuyên gia

Đến với hội thảo tiền sản "Thai kỳ nhẹ nhàng – Con yêu vững vàng" diễn ra vào ngày 23/08 vừa qua, 300 mẹ bầu đã thu hoạch được nhiều tri thức, trải nghiệm đa dạng, cũng như hàng loạt quà tặng thiết thực. Sự kiện không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức, mà là một không gian ấm cúng để hàng trăm mẹ bầu được đối thoại trực tiếp cùng những chuyên gia hàng đầu. Dưới sự dẫn dắt của BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm – Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, những kiến thức về vai trò của dinh dưỡng trong thai kỳ theo từng giai đoạn phát triển đã được làm sáng tỏ. Đồng thời, các mẹ còn được tư vấn xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, dễ áp dụng trong thực tế khi mang thai.

Không chỉ giải đáp thắc mắc, chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Văn Cường từ tập đoàn FrieslandCampina đã giúp các mẹ bầu hiểu rõ tầm quan trọng của việc hấp thu dinh dưỡng tự nhiên, dễ tiêu hóa thông qua công nghệ LockNutri độc quyền trong sản phẩm sữa nhi của Friso, giúp bảo toàn tối đa dưỡng chất trong sữa. Những kiến thức về xây dựng nền tảng phát triển toàn diện và vững vàng cho con trong giai đoạn từ thai kỳ đến đầu đời cũng được chia sẻ, trở thành cẩm nang quý giá giúp mẹ chăm con một cách khoa học.

Bên cạnh những giờ phút lắng đọng cùng chuyên gia, hội thảo còn là một ngày hội ngập tràn năng lượng tích cực. Không khí trở nên sôi nổi với trải nghiệm tại quầy của các thương hiệu đồng hành, các trò chơi thú vị - nơi những chiếc bụng bầu hạnh phúc cùng nhau trổ tài khéo léo. Những nụ cười rạng rỡ, niềm vui vỡ oà khi các mẹ nhận được nhiều phần quà giá trị và thiết thực như máy lọc không khí, nồi nấu chậm, vali... càng làm cho không gian thêm hào hứng.

Những chiếc bụng bầu hào hứng tham gia minigame và thử làm mẹ chăm sóc bé yêu

Mẹ bầu cười rạng rỡ khi rinh được những món quà hữu ích như máy lọc không khí tươi sạch, nồi nấu chậm tẩm bổ cho sức khỏe mẹ sau sinh …

Đặc biệt, 100% mẹ bầu tham dự đều nhận được những món quà ý nghĩa từ AVAKids, Friso và các thương hiệu quen thuộc như Bobby, GOO.N, Pigeon, BioAmicus, Valens, Ferrolip, Menacal, Dr. Papie, IQ Baby... Đây không chỉ là quà tặng, mà còn là sự quan tâm chu đáo, lời chúc cho một thai kỳ khỏe mạnh và an yên.

AVAKids & Friso: cộng hưởng vì thế hệ mầm non Việt Nam

Hơn cả một hoạt động hợp tác, cái bắt tay giữa AVAKids cùng Friso trong sự kiện lần này là sự cộng hưởng của hai thương hiệu có chung một sứ mệnh: chăm sóc toàn diện cho mẹ và bé. Nếu AVAKids là người bạn đồng hành mang đến sự tiện lợi và an tâm mua sắm, thì Friso chính là chuyên gia dinh dưỡng khoa học, cung cấp nền tảng vững chắc cho sự phát triển của con ngay từ những ngày đầu.

Đại diện hai thương hiệu lớn ký kết hợp tác, cùng mẹ mở ra hành trình thai kỳ trọn vẹn và vững vàng

Sự kiện này cũng là minh chứng tiếp theo cho cam kết của AVAKids: không chỉ là một chuỗi bán lẻ, mà là người bạn đồng hành tin cậy trên mỗi chặng đường làm mẹ. Cam kết ấy đã từng được AVAKids lan tỏa mạnh mẽ qua những hoạt động nhân văn bền bỉ như bảo trợ 1.100 ca phẫu thuật cho trẻ dị tật hàm ếch Việt Nam cùng Operation Smile, nỗ lực không ngừng mở rộng hệ thống cũng như phủ sóng giao hàng trên khắp 34 tỉnh thành để các mẹ bầu – dù ở nơi đâu cũng được phục vụ tận tâm và nhanh chóng.

Mỗi thai kỳ là bản nhạc độc nhất của riêng người mẹ. Và hội thảo tiền sản của AVAKids kết hợp cùng Friso như đã góp thêm những giai điệu vững vàng, tươi vui, để bản giao hưởng hạnh phúc của hàng trăm mẹ bầu được trọn vẹn và ý nghĩa hơn.