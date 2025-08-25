Hội sở TPBank tại Hà Nội. Ảnh: TPBank

Theo tin rao, tòa nhà có diện tích 715 m², mặt tiền 30 m, gồm 10 tầng nổi và 4 tầng hầm. Vị trí được mô tả là “đẹp nhất phố”, đối diện Đại sứ quán.

Thông tin tại đây cũng cho biết công trình đang được cho thuê với hợp đồng khoảng 50 tỷ đồng mỗi năm.

Chủ tin rao còn cho biết hợp đồng thuê đã được thanh toán trước 10 năm kể từ 2024, do đó người mua mới sẽ phải trả phần chi phí còn lại cho khách cũ.

Thông tin rao bán được đăng tải trên mạng

Nếu tính theo giá rao bán, bất động sản này đạt gần 2,94 tỷ đồng/m², cao gấp hơn 4 lần so với giá đất mặt tiền phố Lý Thường Kiệt (VT1) được UBND TP Hà Nội ban hành năm 2025.

Bởi lẽ, theo bảng giá đất được ban hành năm 2025, đất mặt tiền đường Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm) thuộc vị trí 1 (VT1) được định giá khoảng 695,3 triệu đồng/m². Các vị trí trong hẻm từ 3–5m có giá thấp hơn, dao động từ 29–226 triệu đồng/m².

Trước đó, năm 2014, TPBank đã khai trương trụ sở chính tại địa chỉ này, đánh dấu giai đoạn tái cơ cấu và củng cố vị thế trên thị trường. Hội sở được xây dựng với diện tích sử dụng hơn 6.000 m², gồm 10 tầng làm việc và 4 tầng hầm, đủ chỗ cho gần 1.000 nhân viên cùng 10 phòng họp lớn nhỏ. Tầng một được thiết kế theo mô hình ngân hàng số và có khu vực phục vụ khách hàng cao cấp.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) được thành lập năm 2008 với sự tham gia của các cổ đông sáng lập, trong đó có Tập đoàn FPT. Sau giai đoạn tái cấu trúc, ngân hàng đón thêm Tập đoàn DOJI và Quỹ IFC thuộc Ngân hàng Thế giới trở thành cổ đông chiến lược.

Theo báo cáo kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế và tổng tài sản của TPBank tăng lần lượt 12% và 18% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô tài sản ngân hàng vượt mốc 428.600 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng của nhà băng đạt gần 293.500 tỷ đồng, tương đương 93% kế hoạch năm , tăng hơn 31% so với cùng kỳ.