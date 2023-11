Hồi ký Britney Spears: Không ăn khách mới lạ

Hấp dẫn ngay từ bìa sách

Sách tiêu thụ 1,1 triệu bản ngay tại thị trường Mỹ sau hơn một tuần phát hành. So với các tác phẩm khác cùng thể loại The Woman in Me được ghi nhận bán chạy thứ hai, chỉ sau cuốn Spare , hồi ký của Hoàng tử Harry trong tuần đầu.

Hồi ký được dịch sang 26 ngôn ngữ, với khoảng 2,4 triệu bản in trên toàn cầu. Nếu The Woman in Me được dịch ra tiếng Việt, có thể nó cũng sẽ trở thành một hiện tượng xuất bản trong năm ở ta. Bởi ở Việt Nam, Britney Spears có chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ. Thậm chí cô còn là một phần thanh xuân tươi đẹp của biết bao người.

Hình ảnh gây mê của Britney Spears trên bìa hồi ký.

The Woman in Me rất biết đánh vào thị giác của độc giả, ngay từ bìa sách. Hình ảnh Britney Spears của thời hào quang rực rỡ, xinh đẹp và gợi cảm như thỏi nam châm hút mắt người nhìn.

Một khán giả Việt ngắm bìa sách đã thốt lên hai chữ: “Đứng tim”. Mua sách vì bìa sách cũng không có gì lạ. Sách bây giờ không chỉ để đọc mà còn để sưu tầm hoặc trang trí. Nhưng The Woman in Me vượt trên tầm sách trang trí. Cuộc đời mỗi người được ví như cuốn tiểu thuyết. Song không phải mọi cuốn tiểu thuyết đều lôi cuốn, cũng có những cuốn nhạt và dở, đọc vài trang đã bỏ xó.

Còn tiểu thuyết đời của Britney Spears hấp dẫn, ly kỳ, khiêu khích người ta phải khám phá, phải bỏ tiền để sở hữu nó ngay từ khi mắt mới liếc thấy bìa.

Có bao giờ hết điên rồ?

Kể từ khi cô ấy xuất hiện và hát: “Oh, baby, baby, how was I supposed to know..” người ta biết một ngôi sao chói sáng, một nàng công chúa đã xuất hiện. Bao nhiêu năm trôi qua, Britney Spears giờ đã ngoại tứ tuần nhưng hồi ức đẹp đẽ của thời Baby one more time vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ.

Đàm Vĩnh Hưng từng hồ đồ đánh giá: “Lần trước đã ôm một cục thất vọng to đùng với bạn “NY” (Britney Spears) rồi! Từ đầu đến cuối là lipsync (hát nhép) hoàn toàn! Biểu diễn thì càng mắc cười hơn! Không hề giống những gì mình đã xem bạn ấy trên các video ca nhạc, ngạc nhiên vô cùng”.

Kết quả, người có biệt danh “ông hoàng nhạc Việt” bị ném đá tả tơi, từ đó cũng thấy anh “chừa” không luận bàn về “sao” thế giới.

Britney Spears thuở quyến rũ, thơ ngây.

Britney Spears không thủy chung với hình tượng Baby one more time ngây thơ, quyến rũ. Sau đó, khán giả không còn thấy Britney mặc đồ nữ sinh, cột tóc hai bên…

Cô biến hoá khôn lường, phá bỏ mọi rào cản, để làm những gì mình muốn. Nhắc đến “công chúa nhạc pop” còn là nhắc đến màn trình diễn của cô với rắn trong ca khúc I’m Slave 4 U trên sân khấu MTV Video Music Awards 2001.

15 năm sau nhìn lại, chính cô cũng “sốc” với màn trình diễn này: “Nó thật là điên rồ! Tại sao lúc đó tôi lại làm thế nhỉ?”, cô nói.

Màn trình diễn "điên rồ" của "công chúa nhạc pop".

Nhưng “công chúa nhạc pop” không chỉ điên rồ một lần. Tại giải Video Music Awards 2003, Britney Spears lại khiến fan tròn mắt khi cô và “đàn chị” Madonna khóa môi say đắm trong màn trình diễn Like a Virgin , ca khúc gắn với tên tuổi của “nữ hoàng nhạc pop”.

Tại đây, Madonna hoá thân thành chú rể, còn Britney Spears và Christina Aguilera diện trang phục cô dâu. Đến giữa bài hát “chú rể” Madonna quay sang say đắm khóa môi “cô dâu” Britney Spears, khiến người yêu cũ của “công chúa nhạc pop”, Justin Timberlake có mặt lúc ấy cũng “sốc”.

Gần 20 năm sau, trong hôn lễ với Sam Asghari, người tình kém tuổi, cô dâu Britney Spears, lúc này đã 41 tuổi lại cùng với Madonna, 64 tuổi, khóa môi say đắm.

Chỉ là màn trình diễn "điên rồ" hay còn gì ẩn sau nụ hôn?

Tình cảm giữa “công chúa nhạc pop” và “nữ hoàng nhạc pop” là thế nào? Xúc cảm của họ khi môi gắn với môi?

Đây hẳn là những câu hỏi nhiều người muốn tìm đáp án từ chính Madonna hoặc Britney Spears. Nhưng chưa chắc Britney Spears đã kể trong hồi ký. Bởi quãng đời cô đã trải qua còn nhiều chuyện đáng để viết hơn thế.

Thí dụ, chuyện tình của cô với Justin Timberlake hay cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vỏn vẹn 55 giờ đồng hồ với người bạn thuở ấu thơ vào năm 2004… Nhìn lại thì thấy mọi câu chuyện tình của Britney Spears đều khiến khán giả tò mò, ngay cả chuyện tình với Sam Asghari, người mẫu, huấn luyện viên thể hình trẻ tuổi đã sát cánh bên cô trong những năm tháng tăm tối nhất của cuộc đời.

Thế mà không có gì mãi mãi, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Sau đám cưới cổ tích chẳng bao lâu, hai người đường ai nấy đi. Rồi sau đó Britney lại vướng nghi vấn hẹn hò với người giúp việc có quá khứ bất hảo. Nhiều khán giả Việt để lại bình luận sau mỗi bài viết về “công chúa nhạc pop” trên báo điện tử hoặc trang mạng xã hội: “Yêu làm gì cho khổ”. Họ lo cho cô. Bởi cô có vẻ không giỏi điểu khiển cuộc sống của mình. Cứ làm nó rối tinh cả lên.

Cách đây vài tháng, tên cô lại nóng vì bị vệ sĩ của ngôi sao bóng rổ NBA Victor Wembanyama tát vào mặt. Rồi chuyện cô liên tục đăng ảnh khỏa thân cũng khiến fan lo lắng về tình trạng sức khoẻ. Nhưng bao giờ khán giả thôi lo lắng cho cô?

Trong cuộc chiến để thoát khỏi chế độ giám hộ kéo dài hơn một thập kỷ của cô, có sự góp sức của đông đảo fan. Chính họ đã tạo ra phòng trào đòi trả tự do cho Britney Spears.

Cho đến hôm nay, khi The Wonman in Me tạo nên những thành tích trong lĩnh vực xuất bản, cũng là nhờ công của người yêu mến Britney Spears. Họ mua sách của cô không phải để “soi” đời tư của người nổi tiếng mà để thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ với “công chúa nhạc pop”.

Bởi dù hào quang chói lọi, cô ấy suy cho cùng vẫn chỉ là một người đàn bà với khát vọng yêu mãnh liệt, với những sai lầm, cuồng điên và cả tuyệt vọng. Hãy nhìn lại Britney Spears của thời cạo trọc đầu và nhìn ra thế giới xung quanh ta. Không ít người phụ nữ cũng đã làm như Britney Spears khi họ trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần nào đó.

Ngắm bìa sách với tấm hình Britney Spears quyến rũ đến độ có khả năng làm tan chảy ánh nhìn, tôi lại nhớ câu thơ cổ: “Phận má hồng lắm nỗi truân chuyên”. Nhưng thôi, nhờ lần để ngỏ cuộc đời vinh quang và thăng trầm này mà Britney Spears đã đút túi một số tiền khủng: 15 triệu USD.