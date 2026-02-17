Hội gái đẹp giờ "cạnh tranh" nhau 1 thứ nức lòng trước giao thừa 2026

Hết thời khoe nail gắn đá lấp lánh, đẳng cấp của hội gái đẹp giờ ở chỗ ai cắm được bình hoa xinh hơn, nấu được mâm cỗ tươm tất hơn trước thềm năm mới.
29 Tết nô nức quá đi!
Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới, không khí chuẩn bị Tết lan tỏa khắp nơi với nhịp điệu hối hả nhưng đầy háo hức. Người khoe mâm cỗ cúng tất niên tươm tất, người tranh thủ cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa; có người lúc này mới lên xe về quê, có người gội đầu, sửa soạn để kịp đón giao thừa.
Đến ngày 29, nhiều gia đình vẫn đang miệt mài "tậu" thêm nhiều loại hoa khác. Cũng một phần bởi thị trường hoa Tết năm nay đa dạng hơn, xu hướng cắm hoa Tết cũng thay đổi liên tục. Không chỉ chơi hoa truyền thống, năm nay như mở ra một trào lưu cắm hoa Tết, kết hợp các loại hoa lạ, đắt tiền và đề cao sự thẩm mỹ.
Chưa dừng lại ở đó, mâm cơm cúng tất niên được mọi người chia sẻ liên tục trên MXH. Mỗi mâm cúng đều thể hiện sự khéo léo, đảm đang và tinh thần gìn giữ nếp nhà.