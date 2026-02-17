Hội gái đẹp giờ "cạnh tranh" nhau 1 thứ nức lòng trước giao thừa 2026

29 Tết nô nức quá đi!

Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới, không khí chuẩn bị Tết lan tỏa khắp nơi với nhịp điệu hối hả nhưng đầy háo hức. Người khoe mâm cỗ cúng tất niên tươm tất, người tranh thủ cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa; có người lúc này mới lên xe về quê, có người gội đầu, sửa soạn để kịp đón giao thừa.

Salim khoe được chồng gội đầu ngày cuối năm, cũng không quên flex hoa tết năm nay. Đúng là gì thì gì cũng phải hoa hoè xong xuôi rồi mới yên tâm gội đầu "chốt sổ" cuối năm. Cứ phải gọi là không khí Tết lắm rồi đây. Nhìn Salim lại nhớ tới chuyện chiều 29 Tết cũng là đại hội gội đầu.

Huyền 204 lên máy bay về quê ăn Tết. Cô nàng quê Hà Nội, song đã vào TP.HCM làm việc và sinh sống từ nhiều năm nay. Vài giờ trước, hot girl này vẫn chia sẻ hình ảnh cắm hoa tại nhà ở TP.HCM. Đúng là dù có sắp lên máy bay về nhà thì cũng phải có bình hoa ưng ý trước đã.

Đến ngày 29, nhiều gia đình vẫn đang miệt mài "tậu" thêm nhiều loại hoa khác. Cũng một phần bởi thị trường hoa Tết năm nay đa dạng hơn, xu hướng cắm hoa Tết cũng thay đổi liên tục. Không chỉ chơi hoa truyền thống, năm nay như mở ra một trào lưu cắm hoa Tết, kết hợp các loại hoa lạ, đắt tiền và đề cao sự thẩm mỹ.

Chưa dừng lại ở đó, mâm cơm cúng tất niên được mọi người chia sẻ liên tục trên MXH. Mỗi mâm cúng đều thể hiện sự khéo léo, đảm đang và tinh thần gìn giữ nếp nhà.

Một khung hình á hậu Huyền My vừa flex được mâm cúng vừa khoe bình hoa lan cỡ đại thế này.

"Hot girl áo dài Bắc Ninh" Dương Thu Giang khoe bình mộc lan năm nay. Đây là loại hoa hot nhất năm nay, được người người nhà nhà săn đón, có giá lên đến hàng triệu đồng.

Trang Thảo cũng "phát điên" với hoa Tết năm nay rồi đó.

Người đẹp Tuyết Nhung tự tay dọn ban thờ, sắm sửa mâm cỗ cúng.

Bâu Krysie ghi điểm 10 tuyệt đối với mâm cơm cúng tự nấu, đầy đủ các món truyền thống từ canh hầm, xôi, gà luộc,...

Thanh Tú cũng đảm đang không kém. Lướt mạng xã hội chiều 29 Tết ai cũng 10 điểm cỡ này, vừa xinh vừa giỏi.

Phạm Diệu Linh khoe mâm cơm chay tự nấu. Trên bàn là bình hoa ly màu trắng xinh xỉu.

Phương Quỳnh khoe các góc trong nhà ngày 30 Tết, từ mâm cỗ cúng đến các loại hoa đều được chuẩn bị, bày biện chỉn chu, bắt mắt.