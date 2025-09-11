Hội đồng thẩm định chuyên môn CCA 2025: Mazda CX-5 và Ford Ranger xứng đáng dẫn dắt thị trường

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 169 phát sóng ngày 11/9 trên HTV9.

Chương trình phát sóng ngày 11/9 tiếp tục bàn luận về Car Choice Awards 2025. Trong số hôm nay, chuyên gia Đoàn Anh Dũng sẽ chia sẻ top 5 lựa chọn của mình ở các hạng mục Xe Dẫn dắt thị trường, Xe của Thương hiệu mới được yêu thích nhất và Thương hiệu vươn mình

Đầu tiên là hạng mục Xe Dẫn dắt thị trường, chúng tôi muốn tôn vinh mẫu xe khi xuất hiện khiến toàn bộ phân khúc hay thị trường phải chạy theo. Vậy top 5 của anh Dũng sẽ là gì?

Đây là một hạng mục tôi đánh giá rất cao. Với tôi, đây là hạng mục “đau đầu” nhất, bởi việc chọn ra mẫu xe dẫn dắt cả thị trường đòi hỏi rất sự đánh giá rất cao.

VinFast VF 6: Đây là mẫu xe đầu tiên tôi chọn. Có thể về doanh số hiện tại, VF 6 chưa bằng VF3 – vốn quá hot trong năm ngoái. Nhưng với tôi, VF 6 mới là mẫu xe đáng chú ý năm nay. Xe đã cải thiện nhiều ở phần mềm, phạm vi di chuyển, giá bán giờ cũng rất tốt. Xe có tầm hoạt động tốt chạy được 300–400km/sạc, tôi tin đây sẽ là mẫu xe khiến các đối thủ phân khúc CUV cỡ B như Seltos, Creta gặp khó khăn.

VinFast VF 6. Ảnh: Đại lý

Mazda CX-5: Tiếp theo không thể không nhắc đến mẫu xe này. CX-5 nhiều năm nay là mẫu xe định hướng lại mặt bằng giá trong phân khúc. Mỗi lần CX-5 giảm giá, Tucson, Territory hay các đối thủ khác đều phải điều chỉnh theo. Không có gì phải bàn cãi: CX-5 là mẫu xe dẫn dắt phân khúc CUV cỡ C.

Mazda CX-5. Ảnh: Đại lý

Mitsubishi Xpander: Dù không mới, Xpander vẫn là “ông vua” trong nhóm MPV 7 chỗ cỡ vừa, đặc biệt với khách hàng dịch vụ. Limo Green của VinFast có thể là câu chuyện năm sau, còn năm nay, Xpander vẫn giữ vị trí dẫn dắt.

Mitsubishi Xpander.

Ford Ranger: Giống CX-5, Ranger nhiều năm nay là chiếc xe dẫn dắt phân khúc bán tải – từ doanh số cho tới công năng. Tại Việt Nam, Ranger thành công nhờ Ford hiểu thị trường: đưa đủ dải phiên bản từ XLS giá hợp lý tới Wildtrak cao cấp.

Đặc biệt, XLS giờ còn có cả bản 2 cầu – quá hợp thị hiếu người dùng khi cần một chiếc xe 2 cầu để phục vụ công việc nhưng không cần nhiều trang bị tiện nghi. Nhiều người từng băn khoăn về độ bền của Ranger nhưng tôi biết nhiều người chạy 5-7 năm với quãng đường lên tới 200.000-300.000km.

Ford Ranger XLS.

Lynk & Co 06: Đây là cái tên mới, nhưng gây ảnh hưởng lớn. Khi xuất hiện, Lynk & Co 06 đã thay đổi cách nhìn của khách hàng Việt về xe Trung Quốc. Hoàn thiện tốt, cách âm ổn, nhiều trang bị, giá hợp lý khi có thêm bản tiêu chuẩn giá hơn 600 triệu đồng. Với tôi, Lynk & Co 06 không hẳn dẫn dắt toàn thị trường, nhưng dẫn dắt hình ảnh xe Trung Quốc theo hướng tích cực hơn.

Lynk & Co 06. Ảnh: Đại lý

Hạng mục tiếp theo, Xe của Thương hiệu mới được yêu thích nhất. Đâu là 5 cái tên nhận được sự cảm tình của anh Dũng?

Lynk & Co 06: Như tôi đã chia sẻ, mẫu xe này hội tụ đủ nhiều yếu tố từ thiết kế, trang bị đến trải nghiệm.

Lynk & Co 06. Ảnh: Đại lý

BYD Sealion 6: Ban đầu, tôi từng lăn tăn về việc chọn mẫu xe này ở vị trí số 1. Mọi thứ của chiếc xe này tốt, nhưng giá bán cao hơn Lynk & Co 06 khi khởi điểm từ 799 triệu đồng. Trong khi đó, tôi cho rằng nhóm tài chính mà phần đông người Việt quan tâm là 600 triệu đồng.

BYD Sealion 6

MG ZS: Đây vẫn là mẫu xe phổ biến nhất khi đã vào thị trường Việt Nam nhiều năm. Mẫu xe này dung hòa được nhiều yếu tố, trang bị vừa phải, tiết kiệm nhiên liệu, ít ghi nhận hỏng vặt nhưng giá hợp lý. Tôi cảm nhận rằng ZS giành được thiện cảm của rất nhiều khách hàng. Dù hãng không công bố doanh số, tôi vẫn nhận định mẫu xe này bán tương đối tốt.

MG ZS. Ảnh: MXH

Omoda C5: Mẫu xe này tạo ra làn gió mới, kiểu dáng lạ. Xe có cái nhìn hiện đại, nhiều trang bị, nhưng giá hợp lý chỉ từ 499 triệu.

Omoda C5. Ảnh: MXH

Geely Coolray: Giống Omoda C5, mẫu xe được nhiều người dùng mạng xã hội yêu thích. Tuy nhiên, thực sự số lượng xe bán ra chúng ta không biết được thông tin chính xác.

Geely Coolray. Ảnh: MXH

Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với hạng mục cuối cùng của Car Choice Awards năm nay là Thương hiệu vươn mình. Năm vừa qua là một năm khó khăn chung của thị trường, nhưng nhiều hãng đã có sự sáng tạo, nỗ lực để ghi điểm trong mắt người tiêu dùng. Vậy 5 thương hiệu nào ghi điểm trong mắt của anh?

Đây là một hạng mục rất khó. Bản thân thôi đã đặt ra một vài tiêu chí cho bản thân để chọn ra những cái tên xứng đáng.

VinFast: Rõ ràng, VinFast đang rất cố gắng đưa ra những sản phẩm tốt hơn, nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn như miễn phí sạc pin. Các sản phẩm không ngừng nâng cao chất lượng.

Một điều tôi muốn hãng cải thiện là trên các ứng dụng trạm sạc có thể hiển thị thông tin theo thời gian thực về trạm sạc, số trạm đang trống, thời gian dự kiến sạc, xưởng dịch vụ…

Tuy nhiên, tôi nhận thấy họ đang rất nỗ lực với tất cả những gì đang làm.

Đại lý xe VinFast. Ảnh: MXH

Honda: Trong thời gần đây, Honda đang rất rất nỗ lực trong việc đưa các sản phẩm hybrid về Việt Nam. Dù đi sau Toyota, nhưng Honda đang làm nhanh hơn đối thủ. Các mẫu xe cỡ nhỏ như Civic, HR-V, CR-V đều đã có tùy chọn động cơ hybrid trong một thời gian rất ngắn. Thậm chí, tôi được biết hãng đã có kế hoạch mang City hybrid về Việt Nam.

Trong khi đó, Toyota, Hyundai, Kia trong năm vừa qua không có nhiều sản phẩm ấn tượng, chính sách bán hàng và giá bán không khác biệt.

Đai lý xe Honda. Ảnh: MXH

Skoda: Tôi cảm nhận được sự kiên nhẫn của họ với thị trường. Các sản phẩm của Skoda không đột phá về doanh số, nhưng hãng đang rất kiên trì làm truyền thông và đưa những sản phẩm tốt hơn, giá bán dễ tiếp cận hơn như Kushaq, Slavia. Hãng cũng cố gắng đưa ra mức chi phí thay thế phụ tùng, linh kiện rất rẻ.

Nếu so sánh với hãng mẹ Volkswagen, chúng ta cảm nhận được sự đối lập. Trong khi VW chờ bán được xe mới xây dựng đại lý, thì Skoda dù doanh số còn thấp nhưng liên tục mở rộng hệ thống đại lý rộng khắp cả nước.

Các mẫu xe Skoda đang bán tại Việt Nam.

Omoda: Như anh Việt đã nói, họ đang rất tích cực đưa những thông điệp, giá trị cốt lõi đến với thị trường và khách hàng trẻ. Đối với tôi, Omoda là hãng xe nhiều năng lượng, làm được nhiều việc đáng ghi nhận.

Omoda C5. Ảnh: MXH

Mazda: Chúng ta hay nói vui chính sách giảm giá của hãng là “lấy thịt đè người”. Tuy nhiên, chính sách này giúp người dùng được hưởng lợi. Nhờ đó, chúng ta không thể phủ nhận đóng góp của hãng lên thị trường. Dù bị chê, Mazda vẫn kiên định với định hướng của mình và cho đến nay người dùng vẫn đón nhận.

Tôi nhận thấy, chính Mazda đã tạo nên một mức sàn giá tốt hơn cho thị trường. Điều này tác động không nhỏ lên các hãng xe đối thủ. Thương trường là chiến trường, nếu các hãng khác không theo được sẽ phải chấp nhận chịu thua

Tôi có người quen trước đây thích Ford Territory nhưng vẫn phân vân vì giá cao. Tuy nhiên, sau khi Mazda CX-5 giảm giá, giá của Territory đã giảm theo. Vì vậy, người bạn này đã mua được xe với giá tốt hơn.

Đại lý xe Mazda. Ảnh: MXH.

Cảm ơn anh Dũng về những chia sẻ này.

