Hội công sở và trăm sắc thái "đón Tết" chốn văn phòng

Tranh thủ mở tiệc tất niên, rộn ràng gắn kết

Tết không chỉ là lúc tăng tốc cho những đầu việc cuối cùng trước kỳ nghỉ dài, mà còn là dịp để dân công sở dành thời gian gặp gỡ và gắn kết cùng đồng nghiệp thân thiết. Thay vì chen chúc trong các nhà hàng đông đúc sau giờ tan ca, Minh Thư (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ rằng năm nay, hội đồng nghiệp của chị quyết định "đổi gió" bằng một buổi tiệc nhẹ ngay tại văn phòng.

Minh Thư cho biết: "Nhờ tận dụng tính năng đặt đơn nhóm trên ShopeeFood, có những lần đơn hàng được giảm trực tiếp 25.000 đồng. Dịp cận Tết lại còn dễ săn thêm nhiều combo ưu đãi và đủ điều kiện áp dụng các voucher khác. Quan trọng hơn cả, việc đặt món giúp mọi người tiết kiệm thời gian chuẩn bị, để trọn vẹn tận hưởng buổi tiệc tất niên nhẹ nhàng, rôm rả tiếng cười".

Thay vì ra ngoài sau giờ tan ca, nhiều nhóm đồng nghiệp chọn mở tiệc tất niên ngay tại văn phòng. Nguồn ảnh: Shutterstock

Chỉ với vài thao tác đơn giản trên ShopeeFood, một bàn tiệc đủ đầy từ trái cây, chè, bánh ngọt tráng miệng đến lẩu Thái, gà nướng đã nhanh chóng được giao tận nơi. Không chỉ tối ưu chi phí, hình thức này còn giúp các nhóm đồng nghiệp dễ dàng quây quần, khép lại một năm làm việc bận rộn bằng những khoảnh khắc gắn kết ấm áp ngay tại văn phòng.

Thêm hứng khởi mỗi ngày, hoàn tất công việc đón Tết

Với dân công sở, khoảng hai tuần trước Tết đôi khi là giai đoạn bận rộn khi hàng loạt kế hoạch cần gấp rút hoàn thiện khiến quỹ thời gian nghỉ ngơi trở nên "xa xỉ". Hoàng Nhi (26 tuổi, TP.HCM) chia sẻ rằng những ngày này Nhi thường xuyên ở lại văn phòng trễ hơn bình thường. Để duy trì tinh thần và năng lượng khi chạy deadline, Nhi và đồng nghiệp ưu tiên ăn uống đúng bữa, đủ chất thay vì những bữa ăn qua loa. Nhờ ShopeeFood, việc đặt món ngon ngay tại văn phòng trở nên nhanh chóng, giúp Nhi thêm động lực hoàn tất công việc.

Hoàng Nhi hào hứng kể: "Cảm giác được thưởng thức những phần cơm tấm sườn bì nóng hổi, bún chả hay bánh canh cua vừa được giao tới văn phòng như xua tan ngay mệt mỏi sau giờ làm việc căng thẳng. Không chỉ giúp mọi người nạp lại năng lượng để tiếp tục "chiến" cùng deadline, những món ngon ấy còn trở thành cái cớ để đồng nghiệp ngồi lại bên nhau, chia sẻ áp lực, động viên nhau cùng cố gắng về đích sớm, trọn vẹn đón một mùa Tết".

Những bữa ăn được đặt sẵn và thưởng thức ngay tại văn phòng giúp dân công sở nạp lại năng lượng. Nguồn ảnh: Shutterstock

Bên cạnh việc chăm chút bữa ăn, Hoàng Nhi cho biết cả nhóm còn chủ động cùng nhau trang trí lại góc làm việc bằng vài cành hoa tươi hay những phụ kiện trang trí Tết nhỏ xinh như một "bí quyết nhỏ" để giữ tinh thần thoải mái những ngày cận Tết.

Gửi lời quan tâm đúng lúc, giữ trọn kết nối dịp Tết

Đặc biệt, những ngày cận Tết cũng là lúc nhiều người muốn gửi trao sự quan tâm đến những người xung quanh, dù không phải lúc nào cũng có thời gian để lựa chọn những món quà cầu kỳ. Hoàng Long (22 tuổi, Đà Nẵng) chia sẻ: "Có những lúc chỉ cần một ly trà sữa đúng gu được đặt trên ShopeeFood với những trang trí theo concept Tết xinh xắn gửi đến bàn làm việc của đồng nghiệp cũng đủ để thay lời cảm ơn vì đã hỗ trợ nhau suốt một năm qua".

Một ly đồ uống quen thuộc nơi văn phòng cũng có thể trở thành lời cảm ơn tinh tế. Nguồn ảnh: Shutterstock

Cũng có những người con đang tất bật nơi thành phố, dù chưa kịp về quê vẫn tranh thủ đặt những món quà bánh, thực phẩm tươi ngon trên ShopeeFood Mart gửi về cho bố mẹ chuẩn bị Tết. Những món ngon được gửi đi đúng lúc ấy không chỉ thay lời hỏi han từ xa, mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách, giúp tình thân và sự gắn kết giữa gia đình, bạn bè trở nên gần gũi hơn trong những ngày cuối năm vội vã.

ShopeeFood mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn, giúp mùa Tết thêm rộn ràng và trọn vị. Nguồn ảnh: ShopeeFood

Từ những bữa ăn "tiếp năng lượng" nơi văn phòng, các buổi tiệc tất niên rôm rả đến những món quà nhỏ gửi gắm yêu thương, ShopeeFood dần trở thành người bạn đồng hành quen thuộc, giúp hành trình chuẩn bị Tết của hội văn phòng trở nên nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn.

