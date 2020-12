Học sinh của 22 trường ở Hà Nội phải dừng kiểm tra học kỳ vì nghi lộ đề: Không rõ người cung cấp tin lộ đề là ai

Ông Nguyễn Quý Trang, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, thông tin trên báo Tiền phong, cơ quan này đã yêu cầu 22 trường trên địa bàn dừng kiểm tra học kỳ I môn Toán, Tiếng Anh, để xác minh thông tin lộ đề.

Vị này cho hay, khoảng 3.000 học sinh khối 9 của 22 trường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm sẽ kiểm tra học kỳ 3 môn Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán vào ngày 23/12, theo kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, khi học sinh bước vào thời gian thi môn Ngữ Văn được khoảng 30 phút, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm nhận được nguồn tin nói đề kiểm tra môn Ngữ văn bị lộ.

Phía Phòng Giáo dục quận khi đó chưa nhận được các bằng chứng cụ thể của việc lộ đề, nên tiếp tục cho học sinh thi xong môn Ngữ văn. Sau đó, cho tạm dừng kiểm tra hai môn tiếp theo là Tiếng Anh và Toán, để xác minh sự việc.

Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm cho Tiền phong biết, qua xác minh cho thấy, quy trình in sao đề ở các hội đồng diễn ra chặt chẽ, không thấy lộ đề ở khâu nào. Việc kiểm tra thông tin trên mạng xã hội cũng được tiến hành và chưa có bằng chứng chứng minh lộ đề. Vì vậy, Phòng GD&ĐT quyết định sẽ vẫn công nhận kết quả bài kiểm tra học kì môn Ngữ văn của toàn bộ học sinh khối 9 và xếp lịch tiếp tục kiểm tra môn Toán, Tiếng Anh.

Ông Quý Trang thông tin trên báo Dân trí, hiện vẫn không rõ người cung cấp tin lộ đề là ai và nắm được bằng chứng gì không, vì sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng không liên lạc được với nguồn tin.

"Chúng tôi cũng gọi điện đến số máy đó nhưng không ai nghe", ông Trang trả lời trên VnExpress.

Vị Trưởng phòng nhận định trên VnExpress, "không loại trừ trường hợp có người trêu đùa hoặc tung tin đồn". Theo ông Trang, môn Tiếng Anh do diễn ra cùng buổi thi với Ngữ Văn nên đã được in sao đề, các trường sẽ bỏ đề này, dùng bằng đề kiểm tra dự bị. Đề kiểm tra Toán vẫn được giữ nguyên do chưa được in sao.

