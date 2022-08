Học 3 mẹo này để có nguồn thu nhập tự động như những doanh nhân nổi tiếng mạng xã hội

Có nhiều cách để bạn xây dựng được nguồn thu nhập thụ động cho bản thân. Một vài cách phổ biến nhất là đầu tư vào một danh mục nhất định và để lãi kép khiến số tiền đó tăng lên, mua và cho thuê bất động sản.



Tuy nhiên, khi mạng xã hội và các nền tảng như YouTube ngày càng phổ biến, nhiều nhà sáng tạo nội dung biết rằng họ có thể tự mình tạo ra thu nhập thụ động. Một số kiếm tiền bằng cách bán các khoá học trực tuyến được ghi sẵn, số khác kiếm tiền từ quảng cáo trong podcast và video YouTube của họ, có người kiếm tiền thông qua việc tiếp thị liên kết trên blog hay kênh TikTok.

Đôi khi, thu nhập thụ động mà những nhà sáng tạo nội dung này có được đủ lớn để họ bỏ hẳn công việc giờ hành chính.

Nếu bạn muốn tự mình kiếm được thu nhập thụ động và một ngày nào đó có thể bỏ công việc hiện tại, thì đây là 3 lời khuyên từ các doanh nhân đang kiếm được mức thu nhập thụ động hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn USD mỗi tháng.

Bán kỹ năng bạn có sẵn để tạo thêm thu nhập

Trước khi bắt đầu viết blog và xây dựng kênh YouTube, Graham Cochrane, 38 tuổi, từng là nhà sản xuất âm nhạc toàn thời gian và chỉ làm việc để kiếm sống qua ngày. Cuối năm 2009, anh quyết định khởi động blog âm nhạc với tên gọi “The Recording Revolution” ý tưởng ban đầu là chia sẻ kiến thức về âm nhạc và thu hút thêm nhiều khách hàng cho công việc kinh doanh của mình.

Đến năm 2022, anh kiếm được nhiều tiền hơn từ công việc kinh doanh trực tuyến so với khi còn làm nhà sản xuất âm nhạc. Riêng "The Recording Revolution" giúp anh thu về 40.000 USD mỗi tháng. 120.000 USD/tháng là tổng doanh thu từ công việc huấn luyện trực tuyến, tức là dạy cho khách hàng chính xác những gì Cochrane đã làm để đưa "The Recording Revolution" thành công.

Khi nói đến việc làm sao để có được nguồn thu nhập thụ động, Cochrane khuyên bạn nên dựa vào các kỹ năng và kiến thức bạn có sẵn.

Gia đình của Graham Cochrane. Ảnh: NVCC.

“Bước ngoặt đối với tôi là khi tôi có ý tưởng biến kiến thức của mình về phối thanh và ghi âm thành một khóa học trực tuyến. Bán các sản phẩm kỹ thuật số mang lại nguồn thu nhập thụ động và giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn trong một ngày mà số giờ làm việc lại ít hơn khi còn làm lao động tự do”, Cochrane nói với CNBC Make It.

Công việc kinh doanh thứ hai của Cochrane, khởi động từ năm 2018, là dạy mọi người cách kiếm tiền từ kiến thức và niềm đam mê của họ như anh đã làm. Trong 6 tháng qua, anh kiếm được khoản thu nhập thụ động 120.000 USD mỗi tháng từ khoá học trực tuyến Học viện Thu nhập tự động (Automatic Income Academy), cộng đồng huấn luyện Six-Figure, chương trình huấn luyện kinh doanh cấp cao The Epic Mastermind và tiền hoa hồng liên kết từ công ty Kajabi.

Giờ đây, Cochrane chỉ làm việc 5 giờ mỗi tuần cho các công việc kinh doanh trực tuyến của mình, thời gian còn lại là dành cho gia đình.

Dựa vào cách người khác tìm thấy thành công để phát triển

Shannon Smith, 24 tuổi, bị sa thải khỏi công việc bồi bàn khi đại dịch Covid-19 bùng phát và khi đó, cô phải dành nhiều tháng để tìm cách bù đắp cho khoản thu nhập bị mất. Lúc đầu, cô ấy làm việc khoảng 10 giờ mỗi ngày với tư cách là một huấn luyện viên thể hình.

Đến tháng 7/2021, cô bắt đầu tạo video trên TikTok và Instagram để hướng dẫn mọi người cách xây dựng tài sản và kinh doanh trực tuyến. Hiện cô kiếm được khoảng 8.000 USD mỗi tháng từ thu nhập thụ động thông qua tiếp thị liên kết.

“Tôi thấy nhiều người cố gắng quá sức để thay đổi những gì đã có bằng các bài đăng trên mạng xã hội để biến sản phẩm của mình trở nên nổi bật. Nhưng sau khi có được 109.100 người theo dõi TikTok, tôi học được rằng chìa khóa để lan truyền và tăng lượng độc giả của bạn là nghiên cứu xem điều gì có hiệu quả với những người khác. Bạn nên đăng nội dung mà mọi người thấy thú vị”, Smith nói với CNBC Make It.

Shannon Smith. Ảnh: NVCC.

Một khi tìm thấy những chủ đề ngách mà bạn muốn thảo luận trong nội dung của mình, Smith khuyên bạn nên nghiên cứu các cuộc trò chuyện của mọi người xung quanh và mở rộng về những chủ đề đó. Cô ấy cũng khuyên nên chú ý đến những gì mà các đối thủ cạnh tranh thành công của bạn đang làm gì với nội dung của họ. Và đừng quên sử dụng các hashtag liên quan đang nổi bật trên nền tảng của bạn.

Hiện Smith không còn làm huấn luyện viên thể hình và chỉ dành hai giờ mỗi ngày cho công việc kinh doanh trực tuyến của mình.

Đa dạng dòng thu nhập để cảm thấy thoải mái khi bỏ việc

Michelle Schroeder-Gardner, 33 tuổi, bắt đầu viết blog Making Sense of Cents, từ năm 2011 để theo dõi tiến độ trả các khoản vay thời sinh viên trong khi vẫn làm việc toàn thời gian với tư cách là một chuyên gia phân tích tài chính. Hiện cô kiếm được khoản thu nhập thụ động trung bình 760.000 USD mỗi năm từ blog này, đặc biệt là từ sau khi cô mở rộng nội dung sang đưa lời khuyên về đầu tư, tiền bạc và các sản phẩm tài chính cho độc giả.

Michelle Schroeder-Gardner. Ảnh: NVCC.

Gardner kiếm tiền từ blog của mình bằng nhiều cách như tiếp thị liên kết và bán các khóa học về cách viết blog. Ngoài ra, cô cũng đề xuất các blogger khác nên đa dạng hoá nguồn thu nhập của họ. “Đa dạng hoá nguồn thu nhập cho phép bạn không phụ thuộc vào chỉ một cách kiếm tiền. Thay vào đó, bạn sẽ có các dòng thu nhập khác nhau để giảm thiểu rủi ro”, blogger 33 tuổi này nói với CNBC Make It.

Cô đã nghỉ việc vào năm 2013 và hiện chỉ làm việc 10 giờ mỗi tuần để xây dựng công việc kinh doanh trực tuyến của mình.