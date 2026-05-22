"Hoàng tử showbiz" 42 tuổi vẫn độc thân: Sở hữu penthouse 100 tỷ, view đắt giá nhìn thẳng sông Sài Gòn

Hà Anh Tuấn sinh năm 1984, là một trong những "hoàng tử showbiz Việt" được nhiều khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm cùng giọng hát giàu cảm xúc. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn giữ được sức hút riêng cùng với đó là lượng người hâm mộ đông đảo. Những concert cá nhân của anh thường xuyên "cháy vé" chỉ sau thời gian ngắn, cho thấy độ phủ sóng và tình cảm mà khán giả dành cho Hà Anh Tuấn chưa bao giờ giảm nhiệt sau gần hai thập kỷ làm nghề.

Ở tuổi 42, Hà Anh Tuấn vẫn độc thân và chưa từng công khai chuyện tình cảm hay kết hôn. Không chỉ thành công trong âm nhạc, nam ca sĩ còn được nhiều người nhắc đến như một "đại gia ngầm" của Vbiz khi sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Nổi bật trong đó là căn penthouse 100 tỷ nằm ở vị trí đắc địa ven sông Sài Gòn, thuộc khu vực Quận 1, TP.HCM. Không gian sống của Hà Anh Tuấn gây ấn tượng bởi phong cách hiện đại, sang trọng nhưng không phô trương.

Căn penthouse hàng hiệu của Hà Anh Tuấn rộng gần 240m², được thiết kế theo kiểu duplex hai tầng thông nhau và tọa lạc trên tầng 45 của một khu chung cư cao cấp. Không gian bên trong gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sang trọng và đầy tính nghệ thuật. Nội thất được lựa chọn tinh tế với gam màu trung tính chủ đạo, kết hợp chất liệu đá, gỗ và kim loại tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa đẳng cấp. Các món đồ được sắp xếp hài hòa, tối ưu không gian nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, tiện nghi đúng chuẩn dành cho giới thượng lưu.

Khu vực phòng khách có diện tích rộng rãi lên tới 65m², nổi bật với phần trần cao thoáng đãng cùng hệ cửa kính lớn giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp không gian. Ngay cạnh phòng khách là ban công rộng, góp phần khiến tổng thể căn hộ thêm thoáng đãng và mở rộng tầm nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài.

Penthouse được thiết kế gồm 4 phòng ngủ, chia đều ở hai tầng với hai phòng phía dưới và hai phòng phía trên. Phòng ngủ chính nằm ở tầng trên, có không gian riêng tư và tầm nhìn đẹp từ trên cao. Ngoài ra, căn hộ còn có 4 phòng tắm, trong đó hai phòng được thiết kế theo kiểu ensuite kết nối trực tiếp với phòng ngủ, vừa tiện nghi vừa mang lại cảm giác như ở khách sạn cao cấp.

Nằm trên tầng 45, khu vực ban công và phòng ngủ của penthouse là những nơi sở hữu view đắt giá hướng thẳng ra sông Sài Gòn cùng toàn cảnh thành phố từ trên cao. Dù không chia sẻ quá nhiều về không gian sống riêng tư, song chỉ qua vài góc nhỏ được hé lộ cũng đủ giúp netizen hình dung về một tổ ấm sang trọng, tinh tế của "hoàng tử showbiz Việt".