Hoàng Thùy Linh: Tôi trải qua những khó khăn trong công việc lẫn sức khỏe

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh vừa chính thức trình làng sản phẩm âm nhạc mang tên "Gieo quẻ". Ca khúc chủ đề mang giai điệu, ca từ tươi vui cho nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác.

Theo chia sẻ của Hoàng Thùy Linh, xin quẻ cầu may, hái lộc đầu năm không chỉ là phong tục mà còn là một nét văn hoá đã ngàn đời nay của người Việt Nam.

Quẻ cầu may đầu năm như một điềm lành khiến tâm con người an tĩnh, hướng thiện. Nhờ những dự báo mà người ta biết sửa đổi, tìm hướng đi đúng đắn cho tương lai, bởi vì vận mệnh là do chính mình nắm giữ.

Hình ảnh của Hoàng Thùy Linh trong MV mới.

"Là một người Việt Nam, tôi luôn muốn kể, muốn làm, muốn dùng âm nhạc để lan tỏa những điều thân quen nhất với mình, những nét văn hoá đã nuôi dưỡng tâm hồn mình lớn khôn.

Với ca khúc "Gieo quẻ", tôi mong có thể góp được một chút sức mạnh tinh thần cho cộng đồng trong dịp năm mới, như một lời động viên đến tâm hồn của mọi người, nhất là khi đất nước chúng ta đang từng bước giải quyết ổn thoả những khó khăn, hướng đến bình thường mới".

"Gieo quẻ" cũng đánh dấu sự kết hợp thú vị của Hoàng Thùy Linh vả rapper Đen. Không chỉ thể hiện phần rap bắt tai trong bản audio, Đen còn một góp một vai diễn thú vị trong music video cùng tên.

Trở lại sau thời gian dài vắng bóng, nữ ca sĩ 8x tâm sự: "Có lẽ chẳng ai trong chúng ta ngờ được rằng sẽ đến lúc cuộc sống trở nên xáo trộn một cách ngoài tầm kiểm soát như cách mà cả thế giới đang trải qua suốt 2 năm vừa rồi.

Không chỉ là những biến cố, mất mát mà kéo theo sau là rất nhiều thứ thay đổi. Rất nhiều thói quen của chúng ta bây giờ đã khác. Rất nhiều thứ tưởng như bất biến bây giờ đã không còn.

Chỉ 2 năm, nhưng cũng đã 2 năm, quá ngắn để mọi thứ thay đổi nhưng lại quá dài cho những bất ổn cả bên trong lẫn bên ngoài của mỗi người.

2 năm qua, tôi cũng phải dừng lại và trải qua những khó khăn trong công việc lẫn sức khoẻ nhưng đồng thời cũng có nhiều thời gian hơn để lắng nghe và quan sát những ngóc ngách trong cuộc sống xung quanh.

Tôi cảm thấy ngưỡng mộ những người đã vượt qua được khó khăn của chính họ, lẫn khó khăn chung của cộng đồng để tạo nên những năng lượng rất tích cực cho xã hội - điều mà ai cũng cần có trong giai đoạn này.

Trong những cuộc chiến khốn khó nhất của nhân loại, sức mạnh của đoàn kết và tập thể luôn là "át chủ bài", đưa chúng ta đến ca khúc khải hoàn.

Nữ ca sĩ kết hợp với rapper Đen trong sản phẩm "Gieo quẻ".

Tôi cảm thấy được truyền cảm hứng, học hỏi rất nhiều từ chính đất nước và người Việt Nam. Từ những người tiên phong vì cộng đồng, chuyện tình làng nghĩa xóm cho đến những đồng nghiệp làm nghề, ai cũng có thể làm nên những kỳ tích.

Điều đó thôi thúc tôi muốn được tâm sự, chia sẻ với khán giả và cộng đồng bằng âm nhạc, như một lời động viên và cảm ơn tất cả. Đó là lý do "Gieo quẻ" ra đời".