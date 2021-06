Dân hoang mang về chứng huyết khối sau khi tiêm vắc xin Covid-19, các nhà khoa học công bố số liệu thực tế

Nghiên cứu về tác dụng phụ gây huyết khối ở vắc xin Covid-19

Theo thông tin đăng trên tờ Science and Technology Daily cho biết, một nghiên cứu miễn dịch học được công bố vào ngày 10/6 trên tạp chí Nature Medicine của Anh cho thấy hơn 2,5 triệu người đã được chủng ngừa liều đầu tiên Oxford-AstraZeneca hoặc Pfizer.

Một cuộc khảo sát quốc gia về vắc xin ở người Scotland cho thấy vắc xin Oxford-AstraZeneca có liên quan đến việc tăng nhẹ nguy cơ mắc xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch (ITP), một bệnh chảy máu tự miễn.

Nghiên cứu cũng cho thấy có thể có bằng chứng cho thấy vắc xin Oxford-AstraZeneca có liên quan đến việc tăng nguy cơ chảy máu và các vấn đề về mạch máu khác.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những rủi ro nhỏ này rất quan trọng nhưng hiếm gặp và có thể so sánh với rủi ro ở các loại vắc xin khác, bao gồm cả vắc xin viêm gan B, bệnh ấu trùng sán cysticercosis, quai bị, rubella và cúm.

Các thử nghiệm lâm sàng đã chỉ ra rằng hai loại vắc xin chống Covid-19, Oxford-AstraZeneca (ChAdOx1) và Pfizer-Biotechnology (BNT162b2) đã báo cáo một số tác dụng phụ nghiêm trọng.

Sau 22 triệu lần tiêm đầu tiên và 6,8 triệu lần tiêm thứ hai, Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Y tế của Vương quốc Anh đã nhận được 209 báo cáo về việc xuất hiện ban xuất huyết giảm tiểu cầu và thuyên tắc huyết khối.

Để điều tra khả năng vắc xin Covid-19 có liên quan đến sự tiến triển của các bệnh về máu, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Edinburgh, Vương quốc Anh đã điều tra tình trạng chảy máu liên quan đến tiêm chủng của 2,53 triệu người Scotland tiêm liều đầu tiên vắc xin Covid-19 trong khoảng thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2021.

Tỉ lệ phản ứng phụ gây huyết khối chỉ là 1,13/100.000

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ở nhóm dân số này, vắc-xin ChAdOx1/Oxford-AstraZeneca có liên quan đến việc tăng nhẹ nguy cơ ITP trong tối đa 27 ngày sau khi tiêm.

Căn bệnh này gây ra vết bầm tím nhẹ và chảy máu nhiều ở một số bệnh nhân và các bệnh mãn tính ở một số bệnh nhân.

Người ta ước tính rằng 1,13 trường hợp xảy ra trong mỗi 100.000 lần tiêm liều đầu tiên (1,13/100.000).

Phân tích cũng cho thấy rằng trong vòng 27 ngày kể từ ngày tiêm ChAdOx1/Oxford-AstraZeneca, có sự gia tăng nhẹ nguy cơ huyết khối động mạch khác và các biến cố chảy máu, nhưng không có đủ bằng chứng cho thấy ChAdOx1 có liên quan đến huyết khối xoang tĩnh mạch não (một bệnh hiếm gặp hình thành cục máu đông trong não).

Nhóm nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy vắc xin BNT162b2/Pfizer có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các tác dụng phụ này.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng lợi ích của ChAdOx1/ Oxford-AstraZeneca là rất rõ ràng và những phát hiện này nên được hiểu trong bối cảnh này.

Nguy cơ xảy ra các tác dụng phụ nghiêm trọng do vắc xin gây ra thấp hơn nhiều so với nguy cơ bị bệnh nặng hoặc tử vong do Covid-19 gây ra, đặc biệt đối với người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

Nghiên cứu sâu hơn cần bao gồm những người trẻ tuổi hơn (vì kế hoạch tiêm chủng xác định dân số mục tiêu dựa trên độ tuổi và các bệnh tiềm ẩn, có tương đối ít người dưới 40 tuổi trong nghiên cứu này) và đánh giá phản ứng với liều vắc xin thứ hai.

*Theo HuanQiu