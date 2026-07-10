HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hoàn lưu bão BAVI ảnh hưởng thế nào đến vùng biển Việt Nam?

Anh Anh
|

Dù bão BAVI không di chuyển vào Biển Đông, nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ảnh hưởng đến vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và khu vực giữa, Nam Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, đến 7h sáng nay (10/7), tâm bão BAVI (Ba Vì) ở vào khoảng 20,6 độ vĩ Bắc - 127,3 độ kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 650km về phía Đông Nam và cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1.000km về phía Đông Nam. Cường độ bão đã giảm hai cấp, còn cấp 14, so với một ngày trước (ngày 9/7).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h, cường độ có xu hướng giảm dần.

Hoàn lưu bão BAVI ảnh hưởng thế nào đến vùng biển Việt Nam? - Ảnh 1.

Dự báo đường đi bão BAVI của cơ quan khí tượng Nhật Bản. (Ảnh: NCHMF)

TIN LIÊN QUAN

Trong khoảng 2-3 ngày tiếp theo, bão BAVI có xu hướng chuyển dịch lên phía Bắc, lệch nhiều hơn về hướng Bắc. Theo dự báo, bão sẽ đổ bộ khu vực giữa hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang (Trung Quốc) vào khoảng đêm 11 đến rạng sáng 12/7 (tức đêm thứ Bảy và rạng sáng ngày Chủ nhật). Khi vào đất liền, bão có cường độ cấp 10-12, giật cấp 14.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão BAVI không di chuyển vào Biển Đông, nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ảnh hưởng đến vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và khu vực giữa, Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), với gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Tại phía Đông Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Người dân và tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại