Hòa Minzy phải ngồi xe lăn, tình trạng chấn thương gây lo lắng

Tối ngày 30/10, một lễ trao giải thường niên đã được tổ chức ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đây cũng là dịp để dàn sao xúng xính lên đồ, chặt chém trên thảm đỏ với những bộ trang phục lộng lẫy, sang trọng. Có mặt tại sự kiện là màn đổ bộ của những cái tên đình đám giới Vbiz như Mỹ Tâm, Chi Pu, Hoà Minzy, Karik, Đức Phúc, LUNAS, Bùi Lan Hương, LyHan…

Ngay khi kết thúc đêm trao giải, MXH bất ngờ lan truyền đoạn video về Hoà Minzy. Cô nàng tới tham dự thảm đỏ với tình cảnh chống nạng, 2 tay 2 bên, di chuyển vô cùng khó khăn. Có thể thấy, nữ ca sĩ vẫn đi trên đôi giày cao gót vô cùng cao, cố gắng ăn diện chỉn chu ở sự kiện lớn. Điều này càng khiến cho đôi chân bị thương của cô trở nên đau nhức hơn.

Hoà Minzy gây bất ngờ khi xuất hiện tại thảm đỏ với 2 cây nạng

Sau một hồi tạo dáng trước ống kính, Hoà Minzy phải nhờ ekip dìu mình lên xe lăn khiến dân tình không khỏi xót xa. Nếu để ý kỹ, toàn thân cô nàng đều mang vết thương, tay chân bầm tím. Dù vậy, giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp luôn nở nụ cười tươi trước mọi người xung quanh. Đặc biệt, Hoà Minzy xuất sắc giành chiến thắng hạng mục Ca sĩ nữ của năm.

Nữ ca sĩ được ekip dìu lên xe lăn

Ngay sau khi hình ảnh Hòa Minzy phải ngồi xe lăn được phát tán khắp sóng mạng, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng khi chứng kiến cô xuất hiện với thương tích rõ rệt nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi. Phần lớn ý kiến đều cho rằng Hòa Minzy nên giữ an toàn cơ thể và sức khỏe dù làm việc ở bất kỳ môi trường nào. Việc cô vui vẻ, rạng rỡ rạng rỡ giữa lúc bị thương không chỉ khiến fan xúc động, mà còn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp đáng ghi nhận.

Một số bình luận của netizen:

- Trời ơi nhìn thương gì đâu, vẫn cười dù chắc đau lắm.

- Hoà lúc nào cũng hết mình, có tâm thật sự

- Hoà nên nghỉ ngơi, sức khỏe vẫn là trên hết nha chị yêu.

- Hình như chấn thương này từ hôm đám cưới Quỳnh Châu nhỉ.

- Bả hay tung tăng, nhí nhố lắm, chân đau mà vẫn cười tươi thế chứ.

Sáng 31/10, Hòa Minzy chia sẻ cô nàng gặp tai nạn nhưng không tiết lộ chi tiết. Theo một số bình luận, Hòa Minzy còn gặp chấn thương nhẹ sau hôn lễ của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và bạn trai doanh nhân Ngọc Phát. Nữ ca sĩ là một trong số những khách mời nhiệt nhất, quẩy tưng bừng từ bàn ăn đến sân khấu.

Hoà Minzy xác nhận bị tai nạn

Trước đó trong tập 11 của Sao Nhập Ngũ 2025, Hòa Minzy và Thiên Ân có nhiệm vụ giành được bóng để tính điểm cho đội. Lúc này Hòa Minzy quyết liệt giữ bóng trong người, còn Thiên Ân cố gắng lấy bóng từ tay đàn chị. Trong quá trình này, Thiên Ân đã chọn cách nhấc bổng Hòa Minzy liên tục để đàn chị lỏng tay và cướp được bóng.

Tuy nhiên, trong tình huống vận động này khiến Hòa Minzy bị chấn thương. Nữ ca sĩ cho biết cơn đau khiến cô phải đi chụp hình xem xét tình hình và được bác sĩ thông báo đã dập cơ, phải tiêm thuốc giảm đau trước và nghỉ ngơi. Chính vì vậy, trong thử thách đắp đê sau đó, Hòa Minzy không thể tham gia vì cơn đau kéo đến.