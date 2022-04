Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga thông báo tin vui và phản ứng của loạt sao Việt

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vừa chia sẻ thông tin sau 2 năm đảm nhận vị trí giám đốc marketing, cô vừa được bổ nhiệm trở thành giám đốc marketing ở công ty mẹ, có vốn đầu tư đến 150 tỷ đồng.

"Đây là một bước tiến lớn và tôi thực sự biết ơn vì có được cơ hội này. Công việc mới đem lại cho tôi sự háo hức nhiều hơn là thách thức vì đối với một người làm marketing, không có gì tuyệt hơn là có rất nhiều câu chuyện thực để kể" - cô viết.

Trương Hồ Phương Nga ở nơi làm việc mới.

Ngay sau khi biết thông tin, hàng loạt sao Việt đã gửi lời chúc mừng đến Trương Hồ Phương Nga. Nghệ sĩ Chí Trung bình luận: "Chúc mừng búp bê Nga nhé em". Cựu người mẫu Thúy Hạnh bày tỏ: "Chúc mừng em yêu".

Ngoài ra, hoa khôi Thu Hương, ca sĩ Văn Mai Hương, Trung Quân Idol… cũng có lời nhắn nhủ đến người đẹp 8x.

Trương Hồ Phương Nga đăng quang cuộc thi "Hoa hậu người Việt tại Nga" năm cô tròn 20 tuổi. Thời điểm này, cô sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành và có phong cách trò chuyện, ứng xử thông minh.

Sau khi hoàn thành việc học tập tại trời Tây, nàng hậu sinh năm 1987 về nước và gia nhập làng giải trí. Ngoài hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, cô còn đóng phim, làm MC, sáng tác nhạc...

Năm 2015, sự việc Trương Hồ Phương Nga cùng bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung bị bắt tạm giam do bị đại gia Cao Toàn Mỹ tố cáo lừa đảo số tiền lên đến 16,5 tỷ đồng gây xôn xao dư luận.

Sau 18 tháng bị bắt tạm giam, tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án và cho cả hai được tại ngoại hầu tra. Tới đầu tháng 2/2019, do không chứng minh được hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với cả Trương Hồ Phương Nga và bạn thân.

Khi được khôi phục quyền công dân, cô mất một khoảng thời gian sống kín tiếng để cân bằng lại cuộc sống. Được sự động viên của bạn bè, hơn 1 năm trở lại đây, Trương Hồ Phương Nga mới thoải mái xuất hiện trở lại trong một vài sự kiện giải trí.

Sao Việt chúc mừng nàng hậu.

https://soha.vn/hoa-hau-truong-ho-phuong-nga-thong-bao-tin-vui-va-phan-ung-cua-loat-sao-viet-20220403114618794.htm