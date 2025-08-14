Hoa hậu qua đời ở tuổi 31 không rõ lý do

Ngày 13/8, công ty quản lý người mẫu Modus Vivendis đăng tải bài viết xác nhận Hoa hậu Hoàn vũ Nga 2017 Kseniya Alexandrova đã qua đời khiến nhiều fan sắc đẹp bàng hoàng.

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin người đồng nghiệp và bạn bè của chúng tôi, người mẫu Ksenia Alexandrova, đã qua đời vào tối hôm qua", công ty thông báo.

Hoa hậu Hoàn vũ﻿ Nga 2017 Kseniya Alexandrova qua đời ở tuổi 31.

Đại diện công ty chia sẻ Ksenia là một người phụ nữ thông minh, tài năng. "Cô ấy biết cách truyền cảm hứng, hỗ trợ và mang lại sự ấm áp cho tất cả mọi người xung quanh. Đối với chúng tôi, cô ấy sẽ mãi mãi là biểu tượng của vẻ đẹp, lòng tốt và sức mạnh nội tâm", người này cho biết.

Phía công ty cũng gửi lời chia buồn tới gia đình của Kseniya Alexandrova. Bên dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp, khán giả thể hiện sự đau xót trước cái chết đột ngột của người đẹp. Nhiều người cũng thắc mắc về lý do cô qua đời nhưng công ty của người đẹp không thông báo.

Bài đăng gần đây nhất trên trang cá nhân của Kseniya Alexandrova là vào ngày 4/7. Cô đăng tải bức ảnh đen trắng, khoe lưng trần kèm những lời chiêm nghiệm về đàn ông và cuộc sống.

Kseniya Alexandrova sinh năm 1994, là người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, nhà tâm lý học. Cô giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Nga 2017, sau đó đại diện nước Nga tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2017 nhưng không giành thành tích.

Người đẹp từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Nga Plekhanov, chuyên ngành Tài chính và Tín dụng. Sau đó, cô theo học tại Trường Trung học Điện ảnh và Truyền hình Ostankino. Năm 2022, cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow với bằng Tâm lý học.

Hiện Kseniya là một nhà tâm lý học và nhà trị liệu tâm lý kịch. Bên cạnh đó, cô phát triển sự nghiệp người mẫu. Người đẹp mới kết hôn hồi đầu năm.

Trên trang cá nhân có hơn 74.000 người theo dõi, Kseniya Alexandrova thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống cá nhân. Cô cũng đăng tải những bài viết chuyên sâu về vấn đề sức khoẻ tâm thần.