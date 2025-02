Hòa đàm về Ukraine trước giờ G

Các quan chức Mỹ và Nga dự kiến bắt đầu đàm phán về cuộc khủng hoảng ở Ukraine tại thủ đô Riyadh - Ả Rập Saudi trong ngày 18-2. Nỗ lực ngoại giao mới nhất nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine được đẩy mạnh theo sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước.

Phái đoàn Mỹ đến Ả Rập Saudi tham gia đàm phán gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh quốc gia Mike Waltz và ông Steve Witkoff, đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông. Hiện chưa rõ thành phần phái đoàn Nga nhưng một nguồn tin nói với trang Axios rằng Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov có thể tham gia cuộc gặp. Trước thềm đàm phán, ông Rubio và ông Lavrov đã có cuộc điện đàm hôm 15-2.

Cuộc đàm phán sẽ là một trong những cuộc thảo luận trực tiếp cấp cao đầu tiên sau nhiều năm giữa các quan chức Mỹ và Nga. Sự kiện này còn nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp trực tiếp có thể diễn ra giữa ông Trump và ông Putin.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (giữa) là thành viên phái đoàn Mỹ dự kiến tham gia cuộc đàm phán với Nga tại thủ đô Riyadh - Ả Rập Saudi ngày 18-2Ảnh: Yonhap

Trước khi đến Ả Rập Saudi hôm 17-2, ông Rubio tìm cách xoa dịu mối lo ngại của Ukraine nói riêng và châu Âu nói chung khi khẳng định rằng các bên này vẫn sẽ là một phần của bất kỳ "cuộc đàm phán thực sự" nào nhằm chấm dứt xung đột. Trả lời phỏng vấn đài CBS, Ngoại trưởng Mỹ cho biết tiến trình đàm phán vẫn chưa thực sự bắt đầu và nếu đàm phán tiến triển, người Ukraine và các nước châu Âu khác sẽ được đưa vào tiến trình này. Ngoài ra, theo quan chức này, cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Nga là cơ hội đánh giá liệu Moscow có nghiêm túc trong việc tìm kiếm hòa bình hay không. Ông Rubio cho biết thêm trong cuộc điện đàm giữa tổng thống Nga và tổng thống Mỹ trước đó, ông Putin bày tỏ sự quan tâm đến hòa bình còn ông Trump đã nhấn mạnh mong muốn chấm dứt cuộc xung đột theo cách bền vững và bảo vệ được chủ quyền của Ukraine.

Dù vậy, ông Rubio cũng hạ thấp kỳ vọng về bước đột phá trong cuộc đàm phán ở Ả Rập Saudi. "Tiến trình hướng tới hòa bình không phải là một cuộc gặp duy nhất" - Ngoại trưởng Mỹ cho biết, đồng thời nói thêm mục tiêu là tìm kiếm cơ hội để mở rộng cuộc thảo luận, bao gồm cả Ukraine và liên quan đến việc chấm dứt xung đột.

Một ngày trước khi Nga - Mỹ dự kiến bước vào đàm phán, các nhà lãnh đạo chủ chốt của châu Âu, Liên minh châu Âu và NATO nhóm họp tại thủ đô Paris - Pháp hôm 17-2 để thảo luận về tình hình Ukraine và an ninh ở châu Âu. Hội nghị tập trung thảo luận các bảo đảm an ninh mà châu Âu và Mỹ có thể đưa ra, dù là cùng nhau hay riêng rẽ. Cuộc gặp trên diễn ra sau khi giới chức châu Âu không khỏi bất ngờ trước những động thái của chính quyền ông Trump liên quan đến Ukraine, Nga và quốc phòng châu Âu trong những ngày gần đây. "Do vấn đề Ukraine ngày càng căng thẳng và do những gì các nhà lãnh đạo Mỹ đang phát biểu, châu Âu cần phải làm nhiều hơn, tốt hơn và theo cách thống nhất hơn vì an ninh chung của chúng ta" - thông báo của Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết.

Tổng thống Zelensky đến Trung Đông Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thủ đô Abu Dhabi - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đêm 16-2 (giờ địa phương) trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh để hướng đến chấm dứt cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow. Chuyến thăm UAE diễn ra sau khi ông Zelensky tham dự Hội nghị An ninh Munich tại Đức. UAE đã đóng vai trò trung gian quan trọng giữa Ukraine và Nga trong suốt cuộc xung đột, trong đó có hỗ trợ trao đổi tù binh. Nói về chuyến thăm lần này, theo trang Independent, ông Zelensky cho biết ưu tiên hàng đầu là đưa thêm nhiều công dân Ukraine trở về từ nơi bị giam giữ. Ngoài ra, Ukraine sẽ tập trung vào đầu tư, quan hệ đối tác kinh tế và một chương trình nhân đạo quy mô lớn. Vài giờ trước khi ông Zelensky đến UAE, Tổng thống Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan của nước chủ nhà đã tiếp Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga, ông Denis Manturov, tại Abu Dhabi. Hãng tin WAM cho biết hai bên đã thảo luận về "mối quan hệ ngày càng phát triển giữa UAE và Nga cùng các cách thúc đẩy lợi ích chung, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia và người dân". Sau UAE, ông Zelensky dự kiến còn thăm Ả Rập Saudi để bàn về chuyện thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này hôm 15-2 cho biết Ukraine không được mời tham dự cuộc đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Nga tại Ả Rập Saudi. Ông Zelensky nói thêm không có ý định tham gia đàm phán trước khi tham vấn các đồng minh châu Âu. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-2 nhấn mạnh ông Zelensky "sẽ tham gia" vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Hoàng Phương